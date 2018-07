Mediaset alla (ri)scoperta dei contenuti on demand

La parola d’ordine nei media resistere. Combattendo un po’ alla cieca, perch il mercato pubblicitario in Italia avvolto nella nebbia. E Mediaset - ieri in calo del 3,6% dopo alcuni report negativi e le dichiarazioni “anti-tv” - lo conferma. Facciamo fatica a capire come va il mercato, perch non lo conosciamo nella sua interezza – dice Marco Giordani, cfo Mediaset, societ tuttora leader della pubblicit “tradizionale” in Italia con una quota di mercato del 35% – Google e Facebook non dicono quanto fatturano in Italia, anche Nielsen ha rinunciato a censirli. Sappiamo solo che il mercato pubblicitario dei media tradizionali si ristretto e che la parte emersa non sembra pi correlata al ciclo economico. In Italia e Spagna l’economia cresce, ma la pubblicit tradizionale cala: non pensiamo sia un problema di decoupling, ma che la crescita della pubblicit ci sia ma venga intercettata dagli over the top e sparisca dalla vista.

vero che la quota di mercato del Biscione ha tenuto e anzi persino un po’ aumentata, ma i ricavi sono scesi perch la pubblicit sui media tradizionali dal 2011 si ridimensionata da 11 a 7 miliardi.

La formula magica per sopravvivere e prosperare nei media minacciati dalla concorrenza ad armi impari dei giganti del web ancora non l’ha trovata nessuno. Ma Mediaset una strada l’aveva tentata alleandosi con Vivendi. Gli obiettivi dell’operazione erano tre, spiega Giordani: Il primo, la cessione di Premium per rafforzarla: la pay-tv tradizionale forse il comparto destinato a cambiare di pi nel contesto attuale. La risposta era e rimane unire le forze a livello internazionale o integrarsi localmente con un operatore telefonico. Il secondo obiettivo era rafforzarsi nei contenuti internazionali. Per noi produrre serie del genere House of cards impensabile perch troppo oneroso per essere sfruttati sul solo mercato locale, occorre allearsi. Il terzo era dare una risposta a Netflix in chiave europea.

Ma pi di due anni sono passati e prima ancora delle nozze con i francesi di Vincent Bollor arrivato il divorzio, con tanto di carte bollate. L’errore forse – ammette Giordani col senno di poi – stato pensare che avessero un approccio industriale, invece ci siamo resi conto che l’ottica era solo finanziaria. Ora su Premium stop loss. Il valore di Premium ci verr riconosciuto all’esito della causa che abbiamo in Tribunale.

Con l’ex rivale Sky stato stretto un accordo di scambio di contenuti e di piattaforma – satellite-digitale terrestre – con l’opzione per Mediaset a cedere (a fine anno) l’unit di gestione del software di Premium che, senza pi i diritti del calcio, destinata a essere esercitata in un’ottica di riequilibrio di costi. Non sar quello che pomposamente si chiama un’operazione “trasformazionale”, ma l’accordo con Sky porter a Mediaset 60-80 milioni di Ebit in pi gi nei primi 12 mesi.

Per il resto si naviga un po’ a vista: l’orizzonte massimo di tre anni. Continua Giordani: Ci sono tante minacce e un’unica certezza: i giganti del web non possono avere il contenuto locale di qualit, meglio se in diretta, che il pubblico continua ad apprezzare. questo che fa la differenza e gli ascolti dell’ultima stagione televisiva lo confermano. vero che giochiamo in un campionato con regole poco chiare da quando i player globali sono entrati nel mercato, ma noi siamo Mediaset, siamo fieri di impiegare pi di 4mila persone solo in Italia, non possiamo tirarci indietro. Quanti dipendenti hanno Netflix, Google e Facebook in Italia?.

I media tradizionali hanno comunque bisogno di adattarsi al nuovo contesto, con una trasformazione che anche culturale. Quando sbarcata Netflix in Italia, a Cologno sono stati molto pragmatici e hanno provato a comprare i diritti di alcuni titoli adatti anche alla loro tv. Contattati, gli interlocutori americani hanno risposto candidamente: ma noi abbiamo solo l’ufficio acquisti, non l’ufficio vendite!

All’interno del gruppo, prosegue Giordani, ci stiamo riorganizzando con nuove competenze che prima non esistevano. Prima, di fatto, il nostro lavoro aveva un processo chiaro: in sintesi, con regole di sistema uguali per tutti dovevamo selezionare, produrre e distribuire i contenuti in tv monetizzando la pubblicit. Oggi la situazione non solo cambiata dal punto di vista tecnologico ma diventata profondamente iniqua sotto il profilo regolamentare: le regole non sono pi uguali per tutti. Abbiamo concorrenti che non hanno i nostri vincoli in termini editoriali, commerciali e perfino etici. Le piattaforme di distribuzione sono diventate infinite, c’ una necessit molto pi forte di contenuti, ma i contenuti che fanno la differenza sono sempre pi scarsi. Allo stesso tempo c’ bisogno di gestire il “customer journey” perch la tecnologia ha reso ogni telespettatore un cliente che fruisce il contenuto in modo molto personale e diverso da tutti gli altri. La qualit del contenuto rimane cruciale ma molte altre cose sono importanti per il successo di un programma. Per esempio abbiamo una struttura che si dedica ai dati total audience per capire il profilo di chi guarda cosa e come. Anche nel vendere pubblicit, devi raccogliere e fornire dati: se non lo fai scompari. Tutto ci comporta uno sforzo, anche economico, in termini di riorganizzazione e innovazione.

Bisogna insomma pedalare di pi per andare meno lontano. Bisogna guardare avanti con fiducia – sottolinea Giordani – credendoci e investendo. L’alternativa gestire il declino. Ma non c’ un problema di mercato per noi televisioni perch il consumo di video non diminuito, ma al contrario continua ad aumentare.

L’alleanza internazionale resta un obiettivo. Qualche settimana fa Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei Mondiali di calcio, che il Biscione trasmette in esclusiva per l’Italia, aveva detto: Spero presto di potervi raccontare altre storie come quella che avevamo iniziato con Vivendi: la strada obbligata per Mediaset lo sviluppo internazionale anche attraverso partnership. Ma di dossier aperti concretamente ancora non c’ nulla. Parliamo con tutti gli operatori di free tv in Europa – conferma Giordani – Abbiamo tutti gli stessi problemi e siamo tutti sottoposti alle stesse minacce, ma non siamo ancora arrivati a condividere le soluzioni.

In Spagna, per esempio, Mediaset partecipa a un accordo che permette allo spettatore di vedere sul digitale i contenuti di tutti gli operatori televisivi. Spiega Giordani: una strada intelligente per dividere i costi e speriamo per aumentare i ricavi, ma ancora una piccola cosa. Pi in generale chiaro che il mondo dei media non cambier in una notte. Sono trend di lungo periodo, ma chiaro che in questa fase di sommovimenti chi far il primo passo in direzione di un’integrazione internazionale probabilmente acquisir un vantaggio competitivo.

© Riproduzione riservata