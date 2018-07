Il settore auto sostiene le Borse. A Piazza Affari acquisti su Fca

Tono positivo per le Borse europee, tutte in solido rialzo, dopo la seduta interlocutoria della vigilia, con Wall Street chiusa per l'Independence Day. I mercati sono sostenuti dal rimbalzo dell'automotive, dopo le indicazioni secondo cui l'Europa vorrebbe aprire il dialogo con Trump sui dazi del settore auto. I mercati guardano anche al fronte dazi tra Usa e Cina, dopo che il gigante asiatico ieri ha dichiarato ufficialmente che i dazi sui prodotti Usa saranno implementati solo dopo che avranno effetto quelli sui prodotti cinesi negli Usa, forzando così Washington a fare la prima mossa. I dazi saranno effettivi il 6 luglio.

Automotive sotto i riflettori, bene anche le banche

Settore auto in netta ripresa in tutta Europa, sulla possibilità che Bruxelles sfidi il presidente americano Donald Trump a intavolare un negoziato «plurilaterale» per abbattere i dazi sulle auto. L'iniziativa ha raccolto consensi da parte della Germania, dove il pressing delle grandi case automobilistiche sull'ambasciatore americano sembra avere ottenuto una prima apertura. I titoli del comparto auto sono i migliori oggi in Borsa oggi in tutta Europa, dopo la debolezza delle scorse settimane proprio a causa dei timori legati alla guerra commerciale: corrono Fiat Chrysler Automobiles a Milano, Bmw e Volkswagen a Francoforte, Renault e Peugeot a Parigi. A Piazza Affari Fca beneficia anche del giudizio positivo di Jefferies. E' in rialzo tutto l'automotive con Brembo in evidenza, Exor, Ferrari e tra gli industriali anche Pirelli . Ben intonato il comparto bancario, dopo che il Sole scrive che il Governo avrebbe notificata all'Ue la richiesta di proroga di altri 6 mesi delle garanzie statali sulle cessioni di Npl, in scadenza il 6 settembre. Corrono Mediobanca, Ubi Banca, Unicredit e Intesa Sanpaolo, più caute le altre banche. Bene Generali che ha ceduto l'89,9% della tedesca Leben a Viridium, con 1,9 mld di incasso e a condizioni migliori delle attese. Ripiega Moncler. Deboli le utilities con Snam Rete Gas e Terna, in rosso anche Recordati. Altra seduta boom perLongino&Cardenalquotata ieri all'Aim, anche oggi il titolo è fermo in asta di volatilità, nonostante non siano ammessi ordini senza limite di prezzo. Corre ancora laJuventus Fc, mentre si stringe sul possibile acquisto di Cristiano Ronaldo.

Ferragamo in coda al Ftse Mib, pesano giudizi negativi analisti

Nuova seduta negativa per Salvatore Ferragamo che, dopo avere lasciato sul campo più del 2% alla vigilia, scivola ai minimi da novembre 2016, sulla scia di una serie di valutazioni di analisti negative. In vista dei risultati del secondo trimestre, che saranno pubblicati il 31 luglio, gli analisti di Equita attendono un rallentamento del fatturato del 5,5% anno su anno a cambi costanti, dopo il +1,7% dei primi tre mesi dell'anno: «Nonostante il mix di canale più favorevole, pensiamo che questo abbia portato anche un peggioramento nel trend dei margini (Ebitda a 82 milioni, con margine circa -300 punti base anno su anno nel secondo trimestre contro il dato piato del primo), per minore leva operativa e minore beneficio del cambio sui costi. Per questo Equita ha tagliato le stime per l'anno fiscale e attende un "impatto simile per gli anni successivi», motivo per cui l'obiettivo di prezzo è stato tagliato da 20,5 a 19,6 euro per azione. Le stime della Sim «risultano 2/3% sotto consensus per il 2018 e 7/8% sotto per il 2019, nonostante implichino un'accelerazione del business sul secondo semestre e sull'anno fiscale 2019, peraltro ancora non evidente nel current trading». Anche gli analisti di JP Morgan hanno confermato il giudizio «neutral» sul titolo, ma hanno ridotto il target da 20 a 19 euro a causa di previsioni deboli sull'Ebitda del secondo trimestre e del conseguente taglio del 6% alle stime sull'Ebitda del biennio 2018-2019. Stesso discorso per MainFirst, la cui raccomandazione è rimasta «underperform», ma l'obiettivo di prezzo è stato ridotto a 18,5 euro per azione.

Euro in rialzo dopo gli ordini tedeschi e indiscrezioni Bce

Mattinata all’insegna del rafforzamento dell’euro, che guadagna terreno contro tutte le principali valute dopo la diffusione dei dati macro tedeschi e delle indiscrezioni Bce, secondo cui per alcuni membri il rialzo dei tassi a fine 2019 potrebbe essere troppo tardi. Sul fronte Bce, in programma oggi diversi interventi di membri del board, in occasione della due giorni della conferenza della Banca centrale austriaca a Linz. Oggi dagli Usa arriveranno i dati Adp, che anticipano i numeri sul mercato del lavoro americano di domani. In calendario oggi anche le minute dell'ultima riunione della Fed, che potranno dare ulteriori indicazioni sulla view di una ripresa economica solida per gli Usa con 4 rialzi dei tassi attesi per l'anno in corso.

Petrolio in calo, Trump chiede all'Opec di far scendere i prezzi

Il petrolio è in lieve calo dopo che Trump, in un post su Twitter, ha chiesto all’Opec un maggiore sforzo per far scendere il prezzo del greggio (e di conseguenza della benzina). Il Wti si mantiene comunque sulla soglia dei 74 dollari al barile, dopo aver toccato nei giorni scorsi i 75 dollari, top dal 2014. Ieri i movimenti sul mercato petrolifero sono stati limitati per l'Independence Day e la chiusura dei mercati Usa.

Spread parte in rialzo, poi ritraccia

Schizza in avvio lo spread BTp-Bund a quota 250 punti base, con un rendimento del decennale italiano al 2,84%, per poi rientrare poco dopo sui livelli della vigilia. Dopo la fiammata dell'inizio delle contrattazioni, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005323032) e il pari scadenza tedesco vale ora 236 punti base, lo stesso risultato dell'ultimo closing. Il rendimento dei decennali italiani sale invece al 2,70% dal 2,65% della vigilia.

