Europa positiva, Draghi rassicura su politica monetaria espansiva

Borse europee positive nel pomeriggio, dopo il quadro rassicurante tracciato dal numero uno della Banca centrale europea, Mario Draghi, al Parlamento europeo e dopo la buona intonazione di Wall Street, ancora in festa per i dati sul mercato del lavoro di luglio (sono state create 213.000 nuove buste paga, livello superiore alle attese). Il banchiere ha dichiarato che sebbene a fine anno termineranno gli acquisti di asset da parte dell'istituto centrale. questo non significherà la fine dell'espansione monetaria. Draghi è quindi tornato a sottolineare che i fondamentali dell'economia del Vecchio Continente sono solidi, nonostante la crescita degli ultimi mesi sia risultata più moderata e nonostante il protezionismo in atto stia diventando sempre più una minaccia. Il presidente dell'Eurotower ha quindi invocato un'Europa unita, complice il fatto che l'unione monetaria è ancora incompleta e vulnerabile.

Sui mercati del Vecchio Continente si distinguono le società minerarie, complice anche la debolezza del dollaro che sostiene i prezzi delle materie prime, e i tecnologici a essere al centro degli acquisti. Intanto la guerra commerciale Usa-Cina, divenuta ufficiale venerdì con l'entrata in vigore dei dazi americani, resta sullo sfondo.

Piazza Affari sale con il FTSE MIB, che fa leggermente meglio degli altri indici continentali (segui qui l'andamento dei principali indici). A Milano è in prima fila Saipem insieme a Tenaris e Prysmian. Bene tutto il comparto bancario con Unicredit e Banco Bpm più brillanti. Prosegue la risalita di Mediaset che all'inizio della scorsa settimana era scivolata ai minimi dal dicembre 2016 mentre a Madrid cade pesantemente (-4%) la controllata spagnola del Biscione colpita dalle valutazioni degli analisti di Deutsche Bank. Le vendite colpiscono invece Unipol e Campari, che la scorsa settimana erano state tra le migliori, mentre prosegue la fase di debolezza di Pirelli tornata a viaggiare verso i 7 euro per azione.

Saipem al top da gennaio sopra i 4 euro

Saipem in prima fila sul Ftse Mib: il titolo è ai massimi da gennaio e ritrova quota 4 euro spinto dalle valutazioni positive di Morgan Stanley, in vista della

trimestrale, ma anche dai rumors su una possibile commessa in Azerbaijan. Secondo il broker Usa dai conti del II trimestre, previsti per il 25 luglio, ci si aspettano indicazioni positive soprattutto sul fronte degli ordini ottenuti dal gruppo nel trimestre con un book-to-bill a livello di gruppo (il rapporto tra gli ordini ricevuti e quelli fatturati) di 1,5. Gli ordini gia' annunciati per un ammontare di 2,7 miliardi di euro, secondo gli analisti Usa, dovrebbero ridurre le preoccupazioni del mercato sul raggiungimento della guidance 2018 e anzi alimentare la fiducia sul 2019. Un altro elemento di sostegno al titolo secondo gli operatori sono le indiscrezioni emerse nel week end circa la possibile assegnazione a Saipem di una commessa da 1 miliardo di dollari per una installazione sottomarina in Azerbaijan.

Giù Carige per caos cda. Denaro sul settore aereo: balzo Air France

Cade Bca Carige dopo che venerdì sera sono arrivate le terze dimissioni dal consiglio di amministrazione nel giro di poche settimane: domani è previsto un cda con al centro il tema della governance. Sempre fuori dal paniere del Ftse Mib, si mettono in evidenza i titoli del comparto editoriale (Gedi Gruppo Editoriale e Mondadori in particolare) mentre continua sull'Aim la corsa della matricola Esautomotion. Minerari e tecnologici sono i due comparti preferiti dagli acquisti nelle prime fasi di contrattazione. A Francoforte è l'ora del rimbalzo per Lufthansa su quota 20 euro dopo la significativa caduta dei prezzi nelle ultime settimane. Nel comparto aereo, balzo a Parigi per Air France-Klm che ha annunciato un incremento dei passeggeri del 3,7% annuo nel mese di giugno con una spinta in particolare arrivata dalle tratte per il Sudamerica e dai vettori low-cost. Ma il settore è tutto oggetto d'acquisto: Easyjet e Iag.



Petrolio sale. Sterlina senza scosse dopo dimissioni ministro Brexit

Recupera il prezzo del petrolio quotato a Londra, il Brent che va verso 78 dollari nella consegna settembre, e che la scorsa settimana si era mosso in controtendenza rispetto al Wti newyokrese (piatto a 73,7 dollari) : le tensioni riguardanti la messa al bando del petrolio iraniano da parte degli Stati Uniti e le preoccupazioni per l'offerta di greggio in Libia, Venezuela e Canada sono i temi sotto la lente degli operatori. Sul mercato valutario si assiste a una generalizzata debolezza del biglietto americano ancora sotto l'effetto dei dati contrastanti usciti dal rapporto di giugno sul mercato del lavoro Usa: l'euro/dollaro scambia a 1,178 da 1,1746. Euro/yen a 130,08 (da 129,77), Dollaro/yen a 110,43 (da 110,47): il governatore della Banca del Giappone, Kuroda, ha ribadito la volontà di mantenere una politica monetaria accomodante pur segnalando una tendenza all'accelerazione per i prezzi. Per il momento la sterlina resta sulle posizioni di venerdì dopo le dimissioni del ministro inglese per la Brexit David Davis.



Btp, stabile il rendimento e lo spread

Per quanto riguarda i titoli di Stato scambiati sul secondario telematico prevalgono gli acquisti sui Paesi cosiddetti "periferici" mentre i "core", Germania in primis, vede prezzi in calo. Di conseguenza lo spread tra i BTp e i Bund scende sotto 240 punti. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005323032) e il pari scadenza tedesco è indicato infatti a 238 punti base dai 243 del finale di venerdì. Il decennale italiano esprime un rendimento del 2,69% (2,73% venerdì e 2,72% in chiusura giovedì).

