La sterlina ignora le dimissioni del ministro di Brexit: rischio politico gestibile

Il colpo di scena domenicale nel mondo politico del Regno Unito non scuote la sterlina. La valuta britannica ignora per il momento le dimissioni a sorpresa del ministro per la Brexit David Davis, del suo vice Steve Baker e del sottosegretario Suella Braverman, innescate dal disaccordo sull'atteggiamento morbido assunto dalla premier Theresa May sulla Brexit. Secondo gli analisti, le dimissioni di Davis da sole non porteranno necessariamente a una crisi di Governo, che diventerà possibile se altri parlamentari conservatori lo seguiranno e romperanno con May. La nuova strategia del Primo ministro prevede nuove intese doganali con l'Unione europea e un'apertura all'ipotesi di un'area di libero scambio con regole comuni almeno per i beni industriali e per l'agricoltura.

Theresa May ha già nominato un nuovo ministro per la Brexit, Dominc Raab, considerato un sostenitore della linea della separazione netta del Regno Unito dalla Ue nel negoziato Brexit ancora in pieno svolgimento a 25 mesi dal referendum che decise l'uscita del Paese dall'Ue, ma il colpo alla sua leadership nel partito conservatore ha subito un duro colpo. Nonostante questo, la moneta britannica non ha reagito male, anzi si è apprezzata nei confronti del biglietto verde e si è mantenuta stabile nei confronti dell'euro, sopra quota 0,88 (segui qui l'andamento dei cambi). «Data la situazione, i mercati restano in attesa e attendono di sapere se seguiranno altre dimissioni. E' un errore pensare che questa uscita generi una crisi di Governo. Il vero punto è se gli altri 15 membri conservatori del Parlamento seguiranno o meno Davis e si opporranno a May», ha detto Jacob Funk Kirkegaard, analista del Peterson Institute for International Economics.

Il rischio politico, per il momento, è percepito come basso e tanto basta a evitare scivoloni della sterlina: «I rischi politici creano incertezza e rendono possibile una battuta d'arresto, ma l'attività economica nel Regno Unito è migliorata», si legge in una nota di JPMorgan Chase, in cui si spiega che «è probabile che la Bank of England alzi i tassi ad agosto, ma le incertezze sulla Brexit e sulla politica interna restano bassi». Sulla stessa linea anche Stephen Gallo, responsabile della strategia sui cambi della Bank of Montreal, secondo cui «c'è più incertezza sul futuro della leadership del partito Conservatore, ma meno incertezza sul tipo di uscita verso cui ci si sta orientando, ovvero una soft Brexit». Per gli investitori il punto sembra infatti essere il tipo di Brexit che sarà concordato, non chi porterà avanti le trattative e siglerà i trattati: «Lo diciamo da tempo, quello che incide sulla sterlina è il tipo di accordo che sarà trovato, non chi lo troverà. La sterlina è in grado di reggere cambi di poltrone, a patto che non ci siano altri eventi collaterali», ha detto Viraj Patel, analista di Ing.

