Borse europee positive. A Piazza Affari deboli Tim e Fca

Le Borse europee, che nelle ore precedenti hanno cambiato più volte direzione, si confermano in territorio positivo, con Milano a passo leggermente più lento (segui qui l'andamento degli indici). Gli investitori optano per la cautela e cercano di mettere da parte le tensioni sulle crescenti tensioni tra Usa e Cina sul tema del commercio, con Washington che ha annunciato dazi per altri 200 miliardi di dollari di prodotti cinesi importati. L'azionario europeo trova sostegno anche nell'andamento positivo di Wall Street, orientata ad archiviare la quinta seduta di rialzi nelle ultime sei giornate. Nonostante la perdita di mercoledì dell'1,5% circa, notano gli analisti di Unicredit, l'Eurostoxx500 da inizio luglio è in positivo per lo 0,79% alla chiusura di ieri.

Oggi l'Eurogruppo e le minute della Bce

«Guardando sia ai tassi core che allo yen, tipica valuta rifugio nei momenti di alta tensione, non sembra che, almeno per ora, il mercato abbia preso una direzione decisa al ribasso», dicono gli analisti di Mps Capital Services. Una possibile spiegazione, secondo gli esperti, si ricollega al fatto che le tariffe diventeranno effettive non prima di fine settembre, tempo utile alla diplomazia per trovare una soluzione di compromesso, come riportano rumors usciti nella notte su di un possibile incontro a breve tra le parti, che hanno portato al rimbalzo deciso dei listini asiatici. Terminato il vertice Nato, oggi gli occhi sono puntati sull'Eurogruppo a cui parteciperanno anche Mario Draghi e Benoît Coeuré. La Bce, inoltre, ha diffuso le minute dell'ultima riunione.

A Milano occhi puntati sulle banche, in coda Fca e Telecom

A Piazza Affari, i titoli delle banche più esposte al rischio sofferenze reagiscono bene alla decisione della Bce sulle regole per la riduzione degli stock di Npl. Nelle regole rese note ieri non è previsto alcun target di Npl ratio da applicare a tutte le banche ma obiettivi ad hoc per ogni singolo istituto. Una decisione molto importante per le banche italiane, commentano gli analisti di Equita, che fa venir meno un rischio sistemico sul settore. A Milano va bene il Banco Bpm che avrebbe ricevuto ieri sette offerte per la maxi-cessione di sofferenze. Bene anche Banca Pop Er e Ubi Banca, restano indietro le altre banche. Nervosa Banca Carige mentre si acuisce lo scontro in cda con Malacalza che ha annunciato che lascerà il consiglio. In coda al listino Fiat Chrysler Automobiles con le auto che sono sempre sotto pressione per il tema dazi, debole anche Telecom Italia . In rosso Leonardo nonostante la notizia circolata ieri secondo cui il Qatar sta organizzando il finanziamento da 4 mld di dollari per una parte del maxi ordine di Eurofighter per rendere esecutivo il contratto siglato a dicembre col prime contractor Bae. Fuori dal listino principale, Monnalisa debutta in rialzo all'Aim mentre le prese di beneficio pesano su Juventus. Vendite su Autogrill in attesa dei dati dei sei mesi che dovrebbero registrare margini in calo.

In Europa Sky in volata

Sull'azionario europeo, quindi, prevale la cautela, in attesa dell'avvio della stagione delle trimestrali. In forte rialzo Sky dopo che Comcast ha rilanciato ancora per l'acquisto del gruppo con un'offerta da 34 miliardi di dollari, superando il rilancio di ieri di Fox.

BTp, assegnati triennali per 2 mld, giù il rendimento

Buona domanda e rendimenti misti per i BTp assegnati in asta dal Tesoro. Nel dettaglio il Tesoro ha emesso la settima tranche del BTp a 3 anni scadenza 15/04/2021 per 2 miliardi a fronte di una richiesta pari a 3,927 miliardi. Il rendimento è sceso di 5 centesimi attestandosi all'1,10%. Collocata anche la nona tranche del BTp a 7 anni scadenza 15/05/2025: a fronte di richieste per 3,272 miliardi l'importo emesso è stato pari a 2 miliardi mentre il rendimento, in calo di 6 centesimi sull'asta del mese scorso, si è attestato al 2,31 per cento. Infine, sul segmento lungo della curva, il Tesoro ha emesso la 12ma tranche del BTp a 15 anni scadenza 01/09/2033: a fronte di richieste per 1,818 miliardi l'importo emesso è stato di 1,25 miliardi, con un rendimento in aumento di 67 punti base al 3,04 per cento. Emessa anche la quarta tranche del BTp a 20 anni scadenza 01/09/2038: l'impoto emesso è stato pari a 1,25 miliardi (domanda per 1,796 miliardi) mentre il rendimento si è attestato al 3,28 per cento. Il regolamento delle aste cade sul prossimo 16 luglio.

Dollaro sui massimi da 10 giorni, attesa per inflazione Usa

Forte movimento di apprezzamento del biglietto verde, con l’euro/dollaro che scende sotto quota 1,17 sulla scia delle vicende Usa-Cina. Durante la notte si sono riaperti spiragli sulla possibilità di ripristinare le trattative tra i due paesi, che stamattina sembrano però meno concrete. Se da un lato le tensioni commerciali pesano sul biglietto verde, dall'altro l'attesa sul dato sui prezzi al consumo negli Usa che sarà diffuso oggi spinge al rialzo il dollaro. Il mercato teme che i dazi provocheranno un aumento dei prezzi e questo porterà la Fed ad aumentare il costo del denaro prima del previsto. Arretra lo yen in con il cross dollaro/yen ai massimi da febbraio.

In Usa inflazione sale, calano le richieste di sussidi

I prezzi al consumo americani sono aumentati per il terzo mese consecutivo in giugno (+0,1%, meno del +0,2% atteso dagli analisti; +0,2% il dato «core», come le stime), ma su base annuale il rialzo è stato del 2,9% rispetto a giugno 2017, l'accelerata più rapida da febbraio 2012 (il dato «core» è cresciuto del 2,3%, il massimo da gennaio 2017). Notizie positive dal fronte dell'occupazione, con le richieste di sussidi di disoccupazione calate la settimana scorsa di 18.000 unità a 214.000, mentre gl i analisti attendevano un dato a 225.000. In discesa anche la media delle ultime quattro settimane e il numero totale, sceso di misura a 1,739 milioni.

In recupero il petrolio dopo il forte calo della vigilia

In rialzo i prezzi del petrolio, dopo il crollo delle le quotazioni della vigilia (il calo giornaliero più forte da due anni) complice la notizia della riapertura dei principali porti libici, elemento che riduce i timori di un calo dell’offerta dal Paese. E’ servito a poco a sostenere le quotazioni del petrolio il forte calo delle scorte settimanali Usa. Il Brent è così tornato ieri sui livelli minimi da un mese, in prossimità dei 73 dollari al barile, salvo rimbalzare questa notte e provare a riavvicinarsi ai 75 dollari al barile. Stamane i prezzi sono in rialzo anche sulla scia delle dichiarazioni dell'Aie, secondo cui il taglio della produzione da parte dei Paesi Opec potrebbe portare al limite massimo la capacità delle riserve globali.



