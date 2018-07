Ecco gli 11 campioni dell’azionario da mandare in finale secondo i gestori

In fondo un gestore finanziario somiglia a un allenatore di calcio: deve selezionare i migliori titoli per cercare di vincere il mondiale degli investimenti. Qual è la squadra di azioni migliore, robusta in difesa e agile in attacco? Ecco l’undici ideale scelto da M&G Investments, asset manager londinese dalla lunga storia: in squadra ci sono campioni dal grande blasone ma anche giovani emergenti

Portiere: Roche

Si tratta di uno dei player più importanti per la cura del cancro: la società dispone di una forte pipeline di farmaci esistenti e in fase di lancio, che stanno mostrando risultati promettenti. M&G si aspetta che Roche protegga i suoi margini e al contempo la crescita del dividendo, legato alla solida performance dell'azienda.



Difensore: Unilever

Nonostante le sue caratteristiche difensive, secondo M&G Unilever vanta una reale storia di crescita che la differenzia dai competitor: mentre le aziende che offrono beni di prima necessità hanno visto i loro tassi di crescita deteriorarsi nel tempo, Unilever ha continuato a performare bene. La società gode di un portafoglio di brand molto forti, di un’ampia capacità distributiva con una presenza significativa nei mercati emergenti, di un team manageriale disciplinato e impegnato a remunerare generosamente gli azionisti. La società ha aumentato il dividendo dell'8% quest’anno e ha riacquistato sei miliardi di euro di azioni proprie. Secondo gli analisti della società di asset management londinese, i dividendi continueranno a crescere a ritmo sostenuto anche nei prossimi anni.



Difensore: Compass

E’ un titolo difensivo che può dare molto più che semplice stabilità, spiegano gli analisti di M&G. La società, che offre servizi di ristorazione, beneficia della crescita strutturale dell’industria spinta da un trend globale che privilegia sempre più l’outsourcing e offre un’ampia diffusione a livello geografico. Si è mossa in maniera disciplinata alla ricerca di crescita e da sempre remunera gli azionisti molto bene.



Difensore: Novartis

Da sempre in difesa, Novartis è una delle posizioni core del fondo M&G Global Dividend fin dal lancio della strategia nel 2008: la società farmaceutica svizzera ha infatti aumentato il dividendo del 75% in dieci anni e le sue azioni hanno sovraperformato il mercato globale in questo periodo di tempo. Novartis è un’azienda che opera a livello globale e che rimane ben posizionata in un settore in crescita, che mira a soddisfare le esigenze mediche di una popolazione che invecchia.



Difensore: Parker Hannifin

Parker Hannifin è orientata verso l’aumento della spesa per la difesa e per gli ordini di velivoli a fusoliera stretta: il management punta a raggiungere migliori risultati in termini di crescita organica attraverso i guadagni che derivano da sinergie di M&A, operando in modo più snello e aumentando il capitale operativo. La forte generazione di flussi di cassa, insieme alla remunerazione degli azionisti, mette Parket Hannifin in una buona posizione per generare una crescita degli utili a doppia cifra nei prossimi anni.



Centrocampista: Alphabet

Alphabet (Google) è un campione blasonato dei listini, attivo in diversi campi e con diversi driver di crescita: il segmento Google include prodotti internet come Search, Ads, Commerce, Maps, YouTube, Android, Chrome e la parte di produzione hardware. Il business del Cloud sta acquistando slancio e sarà trainato dalla crescente domanda di archiviazione dei dati. La divisione dedicata ai veicoli a guida autonoma, Waymo, fornisce un certo grado di valore e il management ha obiettivi ambiziosi per il suo sviluppo. I fondamentali sono solidi e la società sembra destinata a rimanere una delle principali beneficiarie del passaggio epocale agli acquisti online. Data una robusta crescita degli utili del 20% circa almeno per i prossimi anni, merita di scambiare con un certo premio rispetto alla media dell'indice.



Centrocampista: RELX

RELX è un fornitore globale di informazioni e analisi per professionisti e aziende in una vasta gamma di settori. Nato nel 1800 come casa editrice Elsevier, si appresta a portare a termine una grande trasformazione aziendale, passando da strumento di consultazione cartaceo a database digitale che utilizza algoritmi e intelligenza artificiale, consentendo l’accesso istantaneo ai dati attraverso la connessione di intere reti di database. Questa spinta all’innovazione continuerà a migliorare la qualità dei profitti dell’azienda, in quanto il contributo ai ricavi derivante dalle soluzioni digitali e dalle sottoscrizioni sono in costante crescita.



Centrocampista: CTS Eventim

E’ il leader europeo nel settore della vendita di biglietti per concerti, festival e altri eventi. L’azienda beneficerà delle importanti trasformazioni che l’industria musicale sta vivendo, come la crescente domanda di concerti dal vivo. Con l’evoluzione del mercato, cresce infatti la necessità di un maggior numero di soluzioni online, sia per l’acquisto dei biglietti che per registrare i gusti musicali dei clienti. L’attività di ticketing è fondamentale in quanto, pur pesando per “solo” il 42% dei ricavi, rappresenta oltre il 75% dell’utile. Leggera in termini di asset, la dinamica del capitale operativo è molto positiva: i clienti pagano i biglietti con mesi di anticipo rispetto alla maggior parte dei concerti, mentre CTS non deve pagare i propri fornitori - promotori e artisti - fino a dopo i concerti.



Centrocampista: Domino’s Pizza

Sebbene il titolo azionario scambi a premio rispetto al settore, offre una crescita maggiore grazie al brand forte e alla gestione esecutiva solida. Inoltre, i costi di allestimento delle varie filiali sono quasi la metà di quelli dei principali operatori del settore, il che spiega la sua superiore redditività. La società ha già ottenuto buoni risultati nel primo trimestre, con vendite complessive in crescita del 18,3% e l’apertura di undici nuovi punti vendita. Ha inoltre confermato l’obiettivo di 65-75 nuove aperture e di un’operazione di riacquisto di azioni proprie.



Attaccante: DS Smith

E’ un'innovativa azienda britannica di packaging, che sta aumentando la quota di prodotti personalizzati, per i quali i clienti sono più fidelizzati. L’azienda dispone inoltre di una propria rete di raccolta e riciclaggio ed è destinata a trarre vantaggio dalla preferenza dei consumatori verso imballaggi riciclabili rispetto a quelli in plastica. DS Smith è appena entrata nel mercato statunitense con l’acquisizione di Interstate Resources per 1,8 miliardi di sterline, una mossa che offrirà ulteriori opportunità di crescita.



Attaccante: DBS (Development Bank of Singapore)

E’ una delle maggiori banche in Asia, con circa 280 filiali in 18 mercati. Offre servizi di wealth management, consumer e institutional banking, beneficiando dell’ascesa della classe media asiatica e dell’aumento degli scambi intraregionali. È anche esposta alla “Grande Cina” e beneficerà della “Belt and Road Initiative”. È all’avanguardia in termini di tecnologia, con l’obiettivo di passare a servizi digitali che dovrebbero generare maggiori ricavi e ridurre i costi di acquisizione di nuovi clienti. Il management ha accumulato capitale in preparazione a Basilea 2022: di conseguenza, la banca è ora sovracapitalizzata e può ricompensare gli azionisti.

