La finanza Usa macina utili, conti BofA e Blackrock migliori delle attese

I big della finanza Usa macinano utili e superano le attese del mercato. Tra i principali appuntamenti oggi in calendario, Bank of America ha annunciato di aver chiuso il secondo trimestre dell'anno con un utile netto di 6,8 miliardi di dollari, in crescita del 33% rispetto allo stesso periodo del 2017. L'utile per azione si è attestato a 63 centesimi, al di sopra dei 57 centesimi previsti dal mercato. In lieve calo i ricavi (a 22,6 miliardi da 22,8), anch'essi comunque superiori alle attese degli analisti, che si fermavano a 22,3 miliardi. Nel periodo gli accantonamenti per perdite su crediti sono aumentate di 101 milioni di dollari a quota 827 milioni. «Ogni area del gruppo ha continuato a ottenere una crescita responsabile - ha commentato l'a.d. Brian Moynihan - Anche investendo in

persone, tecnologie, nuovi mercati e immobili, in questo trimestre siamo inoltre riusciti ad abbassare nuovamente le spese».

Trimestrale superiore alle previsioni anche per il fondo Blackrock, che nel secondo trimestre ha visto l'utile netto in crescita del 26% rispetto allo stesso periodo del 2017, a 1,1 miliardi di dollari. L'utile per azione si è attestato a

6,66 dollari (+28%), contro i 6,55 attesi dal mercato, mentre l'utile operativo è aumentato del 16% a 1,4 miliardi. I ricavi sono saliti dell'11% a 3,6 miliardi (il consensus stimava 3,58 miliardi). Per quanto riguarda le masse, i flussi netti sono stati pari a 20 miliardi di dollari, con un totale di asset gestiti pari a 6.300 miliardi (+11%). «Nonostante un rallentamento dei flussi in tutto il settore a causa dell'incertezza degli investitori nelle attuali condizioni di mercato, il nostro dialogo con i clienti e le opportunità di assicurare soluzioni a lungo termine sono oggi più solidi che mai», ha garantito Laurence D. Fink, presidente e a.d. «Abbiamo già visto mercati come questi», ha aggiunto, notando che Blackrock è in condizione di «assicurare valore a lungo termine ai nostri clienti e azionisti».

