Tensioni su BTp per nuove incertezze politiche. Trump frena le Borse

Nella seconda parte della seduta, le Borse europee non trovano spunti per invertire la tendenza e riportarsi in territorio positivo. Debole Milano, che pure ha ridotto i cali rispetto alle prime ore di scambi (segui qui l'andamento dei listini). A tenere banco è ancora il presidente americano Donald Trump. Ieri ha criticato l'operato della Federal Reserve, oggi ha riaperto il fronte della guerra commerciale minacciando di imporre dazi su tutte le importazioni cinesi. In Italia oggi si guarda al report mensile di Bankitalia su bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero (i titoli di Stato italiani venduti dall'estero a maggio sono stati quasi 25 miliardi), ma i riflettori sono puntati sull'Europa, visto che il negoziatore Ue, Michel Barnier, informerà i ministri degli Affari europei sull'avanzamento delle trattative con il Regno Unito sulla Brexit. Secondo la Commissione europea il rischio di un «no deal» esiste.

Tensioni sui BTp, pesa il rebus nomine partecipate

Vendite sui BTp, con il tasso decennale tornato sopra quota 2,50% in scia alle tensioni interne al governo nei confronti del ministro dell'Economia Giovanni Tria, sul tema della nomine delle società partecipate, anche se il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio ha fatto sapere che «non ci sono contrasti», ma «si sta cercando di trovare i migliori» per i vertici di Cdp. Gli analisti di Mps hanno sottolineato che «per il momento le vendite potrebbero essere identificate come prese di profitto dopo il rally degli ultimi giorni, ma la situazione potrebbe deteriorarsi qualora vi fossero delle dimissioni da parte di Tria». Il mercato obbligazionario italiano, che a maggio aveva risentito molto dei ritardi nella formazione del Governo a marchio Lega-Movimento 5 Stelle, nelle settimane successive aveva ripreso fiato, ma le tensioni di oggi dimostrano che per gli investitori il nervo è ancora scoperto. «I conflitti non sono nuovi, ma la prospettiva che Tria lasci il Governo non è un fattore positivo per le prospettive dei titoli di stato e la fiducia nell'esecutivo», visto che «era stata proprio la nomina del ministro a calmare i mercati», ha detto Antoine Bouvet, analista di Mizuho International.

Recordati scatta sul Ftse Mib con report positivo

A Milano accelera Recordati, sostenuta da un report positivo di Goldman Sachs. Il titolo del gruppo farmaceutico, di recente passato al fondo Cvc Capital Partners, che a fine giugno ha comprato il 51,8% per circa 3 miliardi di euro, è arrivato a guadagnare più del 3%. Gli analisti hanno alzato la raccomandazione sul titolo da «neutral» a «buy» e il target di prezzo da 31 a 36 euro. Il titolo si risolleva dunque dopo il brusco ribasso seguito all'annuncio dell'ingresso di Cvc, quando le azioni si erano allineate al prezzo dell'Opa, pari a 28 euro, rispetto agli oltre 34 euro a cui il titolo viaggiava prima dell'annuncio. Bene anche Campari, incoraggiata dai risultati di bilancio positivi della rivale francese Remy Cointreau (+1,9% a Parigi).

Ancora cali per Buzzi, banche deboli

In coda al listino principale continua a esserci Buzzi Unicem, che già ieri aveva lasciato sul campo più del 2% sulla scia delle incertezze sul mercato immobiliare americano, dove la società è presente. Continua anche la debolezza delle banche, dopo che il Fmi ha detto che c'è ancora lavoro da fare sulla riduzione degli Npl: Ubi Banca, Banco Bpm e Banca Mediolanum sono le peggiori. Continuano a perdere quota anche Telecom Italia, in vista del Cda del 24 luglio e nonostante i risultati positivi di Tim Brasile, che nel secondo trimestre ha visto salire i profitti del 53,2%, e Fiat Chrysler Automobiles, che, in occasione dei conti, la settimana prossima, sarà chiamata a chiarire i piani sullo scorporo di Magneti Marelli e sulla successione dell'amministratore delegato Sergio Marchionne, dopo le indiscrezioni secondo cui sarebbe in uscita anticipata rispetto alle scadenze fissate. Fca mette il freno anche alla galassia Agnelli, con Exore Ferrari in deciso calo.



Euro torna sopra quota 1,16, debole il petrolio

Le parole di Trump hanno messo ieri sotto pressione Wall Street e, oggi, le Borse asiatiche. Il dollaro, in calo contro l'euro, si è apprezzato invece nei confronti dello yuan: secondo gli analisti di Unicredit la Banca centrale cinese sta cercando solo di limitare la debolezza della valuta, senza effettivamente risolvere la questione. In particolare, l'euro si attesta a 1,166 dollari, in linea con l'apertura e contro gli 1,588 della chiusura di ieri. La moneta unica è scambiata 131,004 yen, contro i 130,933 yen dell'apertura e i 130,98 della chiusura precedente, mentre il cambio dollaro/yen è a 112,444. Il petrolio ha virato in negativo: i contratti del Wti a settembre scendono dello 0,44% a 66,24 dollari al barile, mentre quelli a settembre del brent scendono dello 0,21% a 72,44 dollari.

Tokyo in rosso, pesa il rialzo dello yen

La Borsa di Tokyo ha chiuso in rosso, appesantita dal rafforzamento dello yen nei confronti del dollaro dopo le critiche del presidente americano, Donald Trump, riguardo all'orientamento della Fed. Alla fine delle contrattazioni l'indice Nikkei è sceso dello 0,29% (-66,80 punti) a 22.697,88 punti. In calo anche l'indice più ampio Topix che è sceso dello 0,26% (-4,61 punti) a 1.744,98 punti. Il mercato di Tokyo ha anche reagito negativamente per l'ulteriore indebolimento dello yuan avvenuto dopo la decisione della Banca centrale cinese di abbassare significativamente il tasso di riferimento che viene determinato giornalmente e attorno al quale la valuta può fluttuare solo in un intervallo del 2 per cento.

