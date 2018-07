Accordo Ue-Usa su commercio, Borse festeggiano. A Milano rimbalza Fca

Borse europee in festa per l’accordo commerciale tra Stati Uniti ed Europa. Ieri il presidente americano, Donald Trump, e il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, hanno annunciato una nuova fase, con l’obiettivo, come ha spiegato Trump, di «zero tariffe, zero barriere commerciali, zero sussidi su beni industriali che non siano le auto». Anche i dazi su acciaio e alluminio verranno rivisti, sebbene in cambio l’Europa si sia impegnata ad acquistare maggiori quantità di soia e gas naturale liquefatto. Già ieri, dopo la conferenza di Trump e Juncker, Wall Street aveva chiuso in rialzo, nonostante i dubbi alimentati da alcune trimestrali deludenti, come quella di Facebook, che comunque non ha impedito al Nasdaq di segnare nuovi record.

In Europa, intanto, sale l'attesa per il discorso che terrà Mario Draghi, il numero uno della Banca centrale europea, al termine del consiglio direttivo dell'istituto centrale. Francoforte segna la performance migliore, visto che potrebbe essere il Paese che beneficerà maggiormente della tregua raggiunta tra Unione europea e Stati Uniti sul fronte delle schermaglie sui dazi.

Recupera la galassia Agnelli, svetta Fca

A Piazza Affari rimbalza la galassia Agnelli e soprattutto Fiat Chrysler Automobiles , dopo lo scivolone del 15,5% della vigilia, giorno in cui l’azienda ha annunciato i conti del primo semestre e giorno della notizia del decesso di Sergio Marchionne, il manager che in quattordici anni ha guidato la casa auto, azzerando i debiti del gruppo che nel 2004 era sul punto di fallire.

Ieri il nuovo ceo, Michael Manley, ha ammesso che il secondo trimestre è stato difficile, cosicché la casa auto ha deciso di ritoccare le stime per fine anno, con un fatturato atteso nel range di 115-118 miliardi di euro, contro i 120 indicati a giugno e i 125 miliardi indicati nei mesi scorsi. Anche l’ebit adjusted dovrebbe attestarsi tra 7,5 e 8 miliardi, livello inferiore a 8,7 miliardi precedentemente indicati. I vertici della società hanno comunque confermato un utile 2018 attorno a 5 miliardi di euro. Utile che beneficerà del livello più basso di tassazione, attorno al 21%, contro il 25% atteso in precedenza. La cassa a fine anno sarà pari a 3 miliardi e non più a 4 miliardi, risentendo dell’andamento più debole dell’ebitda. «Sebbene le nostre stime fossero già inferiori alle vecchie guidance, riduciamo le previsioni sia per il 2018, sia per il 2019», hanno commentato gli analisti di Equita, che hanno emesso una raccomandazione di 'Hold' sulle azioni di Fca, pur indicando un prezzo obiettivo superiore ai corsi di Borsa e pari a 19 euro. Prezzo obiettivo, hanno spiegato gli esperti, che ingloba anche una possibile multa per il dieselgate.

Equita ha sottolineato che ieri il neo-ceo Manley non ha commentato la possibilità che Fca possa procedere ad aggregazioni. «Ciò conferma la nostra idea che nuove operazioni di fusione e acquisizione siano improbabili almeno nel breve termine». La sim ha spiegato che con Fca è meglio sposare un atteggiamento prudente, nonostante i multipli del gruppo siano a sconto rispetto alla concorrenza. D'altra parte «sorprende il warning a meno di 2 mesi dalla presentazione del piano industriale - hanno scritto nella nota di oggi - In più alcune variabili esogene possono causare ulteriore pressione sui titoli, come l’andamento dei cambi, i dazi e i volumi del comparto auto. Variabili che hanno fatto rivedere al ribasso le stime anche da parte di gruppi come General Motor, Ford e Hyundai. Resta inoltre anche il rischio legato al dieselgate».

Negli Usa, tra l’altro, ieri hanno tagliato le previsioni sul 2018 anche le concorrente General Motors e Ford. Della scuderia Agnelli, vanno bene anche le Ferrari, le Cnh Industrial e leExor.

Telecom Italia ancora in rialzo, male Moncler

Telecom Italiacontinua a risalire la china, sempre sull'onda dei conti del primo trimestre, illustrati ieri dall'ad, Amos Genish, in conference call.

Il manager ha confermato la propria volontà di rimanere alla guida del gruppo e di portare avanti l'esecuzione del piano industriale. Ha inoltre gettato acqua sul fuoco sui timori generati dalla concorrenza sferrata da Iliad, sottolineando anche che l'impatto dell'ingresso della compagnia francese sul mercato italiano delle tlc per Telecom è stato inferiore rispetto a quello accusato da altri operatori. Genish, infine, ha ricordato che è in vendita Persidera, ma ha sottolineato che saranno venduti tutti gli asset che il management, insieme al board, considereranno non strategici.

Gli analisti di Mediobanca hanno confermato la raccomandazione di ‘Outperform’ con target di prezzo a 1,2 euro, dopo la diffusione della semestrale che ha mostrato un gruppo «resistente». Gli esperti di Piazzetta Cuccia hanno anche apprezzato l'andamento del debito, migliorato oltre le attese: a fine giugno era pari a 25,1 miliardi, in calo di 167 milioni rispetto a fine 2017.

Perde quota Moncler, ben intonate Saipem e St

Moncler, invece, cede il 3,3%, nonostante la semestrale in rialzo diffusa ieri in serata, con un utile in crescita del 47% a 61,6 milioni. Gli analisti di Equita hanno rivisto al rialzo le stime per fine anno e hanno dunque ritoccato il target di prezzo a 43 euro. Mediobanca ha apprezzato i numeri dei primi sei mesi e ha inoltre giudicato positivi i primi riscontri che il gruppo ha registrato dopo il lancio della prima collezione del progetto Genius. D'altra parte raccoamnda cautela, tenendo conto che le azioni, dopo la corsa registrata da inizio anno, hanno scarso spazio di ulteriore rivalutazione.

Saipem registra un vivace rialzo, all’indomani dei conti e dell’annuncio di nuovi contratti in Arabia Saudita, Serbia, Messico, Iraq e Nigeria, per un valore complessivo di circa 800 milioni di dollari. Rimbalzano anche le Stmicroelectronic, dopo la brutta performance della vigilia, con il titolo che ha chiuso in calo dell'8,8%, nonostante la trimestrale positiva, con i ricavi saliti del 18% su anno e l’utile netto del 72,8% a 261 milioni di dollari. I vertici del gruppo hanno per altro fornito indicazioni positive anche per fine anno.

Scatto di Pirelli, giù Brembo

Le Pirelli & C sono scattate al rialzo (guadagnano il 3,8%), dopo la notizia della conclusione del finanziamento “Schuldschein” – garantito da Pirelli Tyre - da complessivi 525 milioni di euro. Invece crollano le Moncler (-7,5%), nonostante ieri a mercati chiusi la società del piumino abbia annunciato una semestrale in crescita, con l'utile volato del 47%. Del comparto automotive vanno male le Brembo, sia nell'attesa dei conti dei primi sei mesi, sia dopo che i colossi dell'auto hanno rivisto al ribasso le stime per fine anno, tagliando le prospettive sui volumi di vendita. In particolare Hyundai, General Motor, Ford e la stessa Fca ieri hanno dato una sforbiciata alle stime indicate nei mesi precedenti per i numeri del 2018.

Euro riconquista la soglia di 1,17 dollari. Stabile il prezzo del greggio

Sul fronte valutario l'euro torna sopra la soglia di 1,17 dollari, nell'attesa delle indicazioni di politica monetaria che oggi saranno date da Mario Draghi, il numero uno della Banca centrale europea (segui qui i principali cross)). Intanto piace anche l'accordo preliminare firmato da Trump e Juncker sul commercio tra Stati uniti ed Europa. Il petrolio è stabile (segui qui l'andamento di Brent e Wti). Infine lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi a dieci anni è in calo in area 229 punti.

