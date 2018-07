A Piazza Affari svetta Leonardo. Dazi, voci su trattative Cina-Usa aiutano Wall Street

Sprint di Piazza Affari che, grazie a Leonardo e al settore bancario, a metà seduta allarga i guadagni e si conferma la migliore d’Europa (segui qui l'andamento dei principali indici). In attesa delle decisioni delle banche centrali e dei bilanci semestrali delle società che verranno approvati nelle prossime ore, l’indice Nikkei di Tokyo ha chiuso in leggero rialzo dopo le decisioni della Banca del Giappone che ha tagliato le previsioni sull'inflazione. Poi toccherà alle riunioni delle banche centrali di Stati Uniti, Gran Bretagna e una serie di dati macroeconomici. Sull'altra sponda dell'Atlantico partenza in lieve per Wall Street sulla scia di indiscrezioni secondo cui la Cina e gli Stati Uniti hanno ripreso a trattare per evitare una guerra commerciale.

A guidare i listini del Vecchio Continente è Milano grazie allo scatto in avanti di Leonardo - Finmeccanica che ieri, a mercati chiusi, ha presentato i conti con un rialzo delle stime sugli ordini, con gli analisti che adesso parlano di una «ritrovata credibilità» dopo il profit warning dell'autunno 2017. Guadagnano anche Madrid e Londra, sulla parità Francoforte e Parigi. Sull'altra sponda dell'Atlantico, dopo la recente frenata del settore high-tech, gli operatori attendono con ansia i risultati trimestrali del colosso Apple (in uscita a mercati chiusi). Ma il faro resta sulle banche centrali: gli analisti di Mps capital services rispetto alle decisioni della Boj parlano di «molto rumore per nulla» in quanto la banca giapponese ha apportato «solo piccoli cambiamenti alla politica monetaria, diversamente da quanto atteso dai mercati». Gli operatori, però, sottolineano come l’istituto nipponico abbia introdotto una forward guidance in stile Bce, dichiarando che i tassi rimarranno bassi per un «esteso periodo di tempo». Nel frattempo , la stima flash di Eurostat indica che il Pil dell'Eurozona ha rallentato nel secondo trimestre (+0,3%) mentre l'inflazione dell'Area Euro è attesa al 2,1% a luglio, in rialzo dal 2% di giugno. Quanto all'Italia, nel secondo trimestre l'Istat stima che il Pil sia aumentato dello 0,2% congiunturale e dell'1,1% in termini tendenziali (+0,3% e +1,4% nel primo trimestre). L'economia segna così un rallentamento, con incremento inferiore a quello dei sei trimestri precedenti, che si riflette in un ulteriore ridimensionamento del tasso tendenziale all'1,1%.

Oltre Italgas a sostenere il listino milanese ci sono in particolare i titoli bancari, in buona forma mentre si attendono i consigli di amministrazione per l'approvazione dei conti. Gli acquisti si concentrano su Intesa Sanpaolo, Mediobancae la galassia Unipol. In flessione, invece, Fiat Chrysler Automobiles, che resta sotto i riflettori a pochi giorni dal cambio al vertice in seguito alla scomparsa di Sergio Marchionne. Fuori dal listino principale c'è lo scatto di Tiscali in seguito all'accordo con Fastweb sul 5G. In leggero rialzo lo Spread che viaggia intorno ai 234 punti base. Sul Cac40 parigino si segnala Vivendi grazie a risultati sopra le attese e la decisione di cedere fino al 50% del capitale di Universal Music Group.

Bene Italgas dopo primo semestre in crescita e obiettivi su M&A

Gli acquisti a Milano si concentrano anche su Italgas che ha chiuso il primo semestre in crescita con ricavi per 591,3 milioni di euro (+4,7%) e un utile netto a quota 150,7 milioni (+8%). Gli investimenti tecnici hanno raggiunto 227,9 milioni e il flusso di cassa netto da attivita' operativa 632,3 milioni. Tra i principali highlight operativi, comprensivi delle societa' partecipate non consolidate, spiccano 1709 concessioni gas, 7,5 milioni di contatori attivi e una rete di distribuzione gas arrivata a 67.700 chilometri. Il gruppo ha ribadito che «parteciperà alle gare d'ambito di interesse per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, perseguendo gli obiettivi di sviluppo del business e di consolidamento del settore, tuttora molto frammentato» e nel 2018 si andrà avanti con «ulteriori iniziative di sviluppo per linee esterne, che consentiranno di rafforzare la presenza territoriale e la competitività».

Pil Eurozona rallenta in II trimestre segnando +0,3%

Il Pil dell'Eurozona, secondo la stima flash di Eurostat, ha rallentato nel secondo trimestre segnando +0,3% congiunturale, mentre nell'intera Unione è salito dello 0,4% (+0,4% nel primo trimestre in entrambi i casi). Su base tendenziale il Pil è salito del 2,1% dopo il +2,5% del primo trimestre e del 2,2% nell'Ue a 28 contro il +2,4% precedente. Questo mentre l'inflazione dell'Area Euro è attesa al 2,1% a luglio, in rialzo dal 2% di giugno. A spingere sono i prezzi energetici con il tasso di crescita tendenziale più elevato al +9,4% dall'8% di giugno, seguiti da alimentari, alcol e tabacco con +2,5% dal +2,7% di giugno, servizi con +1,4% (+1,3% a giugno) e beni non energetici (+0,5% da +0,4%).

L'inflazione Usa tiene il passo, corrono stipendi e spese consumi

Solida performance per l'inflazione negli Stati Uniti. L'indice dei prezzi dei prodotti di uso personale è infatti cresciuto in giugno dello 0,1% su base mensile e del 2,2% su anno, sopra dunque il target del 2% considerato come ideale dalla Fed. AL netto delle componenti volatili, l'aumento è stato sempre dello 0,1% su mese e dell'1,9% su anno. Nel mese inoltre sia i redditi personali che le spese per i consumi sono cresciute dello 0,4%. Le attese degli analisti erano per un aumento rispettivamente dello 0,3% e dello 0,5%.

L'euro resta forte, si placa il rally del petrolio sui mercati

Il dollaro resta debole contro le principali valute, con gli operatori cauti alla vigilia dei meeting delle banche centrali di questa settimana. Sul mercato dei cambi, in vista appunto delle decisioni di Fed e BoE, l’euro resta sopra quota 1,17 dollari mentre si ferma il rally del greggio: il Brent del Mare del Nord con contratto di consegna a settembre viene scambiato sopra i 74 dollari al barile, mentre il Wti sulla stesso mese vale poco meno di 70 dollari.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

© Riproduzione riservata