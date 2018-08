Generali, utile migliore da 10 anni. Nagel conferma, cessione del 3% di Trieste

Il cda di Generali ha approvato i conti semestrali che vedono un risultato operativo a 2,53 miliardi, in aumento del 2,7% «grazie al miglioramento di tutti i segmenti di business» mentre l'utile netto si attesta a 1,329 miliardi (+8,8%) «grazie anche alla positiva performance non operativa e al risultato delle dismissioni avvenute nel periodo». La cessione della quota in Ntv ha fruttato 113 milioni di euro. Il combined ratio migliora al 92%, in calo di 0,8 punti percentuali, «nonostante il rilevante impatto delle catastrofi naturali», mentre l'Operating Roe annualizzato è al 12,5% a fronte di un dato medio di periodo 2015-2018 - si precisa - pari al 13,4%, in linea con il target strategico. I premi risultano in crescita a 35,1 miliardi (+6,5%) «grazie allo sviluppo di entrambi i segmenti di business» (Vita +8,6% e Danni +2,1%). Infine, il Regulatory Solvency Ratio si attesta al 201% e l'Economic Solvency Ratio al 221%. Il gruppo ribadisce inoltre che sono stati superati 1,5 miliardi di euro di dismissioni effettuate, oltre il target di 1 miliardo, nell'ottica di razionalizzazione della presenza geografica.

In termini di volumi, i premi complessivi del gruppo Generali, pari a 35,1 miliardi, riflettono la crescita già osservata nel primo trimestre dell'anno. Con riferimento alle linee di business, il Vita cresce infatti dell'8,6%, principalmente grazie allo sviluppo dei prodotti risparmio (+9,1%), in particolare in Italia a seguito delle azioni sul portafoglio esistente che hanno portato al rinnovo di polizze collettive per un ammontare di circa 1,2 miliardi. Positivo anche l'andamento delle linee puro rischio e malattia (+12,3%) osservato nella quasi totalità dei paesi di operatività del gruppo, e dei prodotti unit-linked (+4,3%), soprattutto in Francia. La raccolta netta Vita di Gruppo, pari a 5,7 miliardi, si mantiene sugli stessi livelli dello scorso anno, riflettendo una forte accelerazione nel secondo trimestre. Le riserve tecniche Vita - escludendo le passivita' differite verso gli assicurati - ammontano a 341,97 miliardi. L'aumento a perimetro omogeneo si attesta a 1,8%; in particolare, le riserve unit-linked crescono del 2,2%.



Donnet, capaci di assorbire choc rilevanti sullo spread

«Siamo capaci di assorbire choc rilevanti sullo spread, non c'e' nessuna preoccupazione sull'esposizione ai Btp italiani», che in semestrale ammontava a circa 60 miliardi di euro sui titoli italiani. Cosi' Philippe Donnet, Ceo di Generali,

interpellato in conference call sul possibile impatto di un nuovo aumento dello spread. Al proposito, il manager ha citato il positivo andamento del Solvency Ratio di Generali nel primo semestre, nonostante le recenti tensioni sullo

spread. «Abbiamo realizzato l'utile netto semestrale pià alto degli ultimi 10 anni, sono risultati che ci fanno guardare con fiducia al futuro e testimoniano la capacità di creare valore sostenibile per i nostri stakeholder».

«Nel 2018 abbiamo accumulato cassa dal business ordinario e iniziato a riceverne dalle dismissioni. Ora e' in corso di definizione la nuova strategia, cioe' l'allocazione della cassa e delle risorse finanziarie.

Quando saremo pronti, il 21 novembre, presenteremo la nuova strategia», ha poi aggiunto riguardo l'utilizzo del «tesoretto» da 1,5 miliardi di euro messo assieme grazie alle varie dismissioni degli ultimi trimestre legate alla razionalizzazione geografica del Leone. «Sull'M&A abbiamo un atteggiamento opportunistico, siamo interessati a eventuali opportunità che si potrebbero presentare nel settore dell'asset management o del danni», ha aggiunto precisando anche che l'aumento dell'esposizione sulla distribuzione in Italia non è invece una priorità per il Leone.

La vendita del 3% del Leone da parte di Mediobanca

«Mediobanca è il nostro primo socio con il 13% ma non ho discusso con loro della vendita del 3% di Generali», ha precisato Donnet mentre l'ad di Mediobanca in call con gli analisti è stato più preciso: «Confermiamo quello che abbiamo previsto nel Piano e cioè che entro giugno 2019 effettueremo la cessione del pacchetto» del 3% delle Generali. Poi la cessione «può essere fatta in molti modi, sul mercato, non sul mercato, con uno scambio di asset: vedremo le opportunità che nel mentre si presentano». «Il nostro obiettivo - ha aggiunto - è di usare il capitale per rafforzare il business e le nostre prospettive di crescita. Il nostro capitale è già molto buono, con l'aggiunta di Generali potremo fare un salto in più», ha concluso.

Mediobanca: +15,2% (a 864 mln utile 2017-18), ricavi record +10%

Sul fronte dei risultati, Mediobanca ha chiuso l'esercizio 2017-2018 con un utile netto di 864 milioni, in crescita del 15,2% rispetto all'anno precedente. Il bilancio, sottolinea una nota, fa segnare valori record per ricavi (+10% a 2,4 miliardi) e risultato operativo (+24% a 1,06 miliardi), con un ritorno sul capitale tangibile del 10%. I numeri sono superiori alle attese degli analisti, che si fermavano a 840 milioni per l'utile netto, 2,39 miliardi per i ricavi e 1,015 miliardi per il risultato operativo. Sopra le previsioni anche il dividendo che sarà proposto all'assemblea: 0,47 euro per azione, in crescita del 27% rispetto agli 0,37 euro dello scorso anno e contro attese per 0,45 euro. Il payout è pari al 48% contro le previsioni di piano inizialmente fissate al 40% e recentemente riviste al rialzo tra il 40% e il 50%. Per quanto riguarda il risultato operativo, l'istituto segnale che è stato già raggiunto il target fissato dal piano industriale per il 2019. Sul fronte della solidità patrimoniale, il coefficiente Cet1 è salito di 36 punti base rispetto al terzo trimestre al 14,2%.

Mediobanca: Nagel, faremo acquisizioni anche quest'anno



«Non è nella nostra prassi rivedere o anticipare i target anche perchè l'esercizio di piano per una banca d'affari non e' semplice vista anche la scarsa prevedibilità di alcuni ricavi. Preferiamo andare avanti nella direzione di marcia che avete visto che sara' ulteriormente rafforzata perchè continueremo anche quest'anno a fare acquisizioni». L'ad di Mediobanca, Alberto Nagel, ha spiegato che le aree di interesse per possibili operazioni di crescita esterna sono «il wealth management, ma anche il consumer e guardiamo all'advisory e al capital market». Per avere ulteriore flessibilità, anche nell'M&A, il cda di

Mediobanca proporrà all'assemblea del 27 ottobre di autorizzare l'acquisto di azioni proprie fino al 3% del capitale. L'operazione punta a «dotare la

banca di uno strumento di flessibilità strategica ed operativa, che permetta di disporre di azioni proprie da utilizzare nell'ambito di eventuali operazioni di crescita esterna o in esecuzione di piani di compensi, esistenti e futuri, basati su strumenti finanziari a favore del personale del gruppo». Al momento Mediobanca detiene circa lo 0,98% del proprio capitale.



(Il Sole 24 Ore Radiocor)

© Riproduzione riservata