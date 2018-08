A Piazza Affari crolla Banco Bpm. Spread si raffredda, sotto soglia 250

Borse europee prudenti nella prima seduta della settimana, mentre gli occhi degli investitori restano puntati sulla guerra commerciale a colpi di dazi tra Usa e Cina e sull’esordio delle prime sanzioni di Trump contro l’Iran su auto e metalli preziosi (quelle sull'export di petrolio saranno a novembre). In Italia, invece, il focus è soprattutto sui titoli di Stato dopo le fibrillazioni sullo spread che al momento si raffredda sotto la soglia dei 250 punti base dopo il balzo degli ultimi giorni quando era arrivato a un massimo di 270 punti (segui qui l'andamento in tempo reale). Il FTSE MIB viaggia intorno alla parità, seguito a ruota dagli indici del Vecchio Continente. Inclusa Francoforte, dove gli ordini manifatturieri tedeschi che sono diminuiti del 4% a giugno, una flessione peggiore delle attese. Ma le tensioni restano alte su più fronti: «L’ira di Trump - ricordano gli analisti di Mps Capital Services - si è scatenata dopo che venerdì la Cina ha annunciato dazi sulle importazioni statunitensi per un valore di 60 miliardi di dollari» anche se sui mercati «non si stanno registrando movimenti di rilievo». Sul fronte Brexit aumentano i dubbi su un accordo con l’Ue mentre in settimana ci saranno da monitorare i dati sulla bilancia commerciale cinese e in particolare sul surplus verso gli Usa.

Crolla Banco Bpm dopo la semestrale, ok Saipem

A Piazza Affari il titolo che pesa di più sul listino è Banco Bpm, che è arrivato a sfiorare un calo del 10% dopo la semestrale (diffusa venerdì scorso a mercati già chiusi). Delusi gli analisti di Equita, e non solo, che parlano di un utile «sotto le attese per un maggior tax rate» e la sensazione è che Banco Bpm «sia disposto ad accettare una riduzione fino all’11% del Cet per sostenere l’accelerazione del derisking». Il riferimento è alla short list di tre cordate per dismettere 3,5 miliardi di Npl (ma la cifra finale potrebbe essere più alta). Vendite anche su Mediobanca e Mediaset. In affanno Poste Italiane con i giornali che nel week end hanno rilanciato un possibile ruolo dell'azienda sul dossier Alitalia. Dall’altro lato del listino guida in positivo il Ftse Mib Saipem. A far luce sulle strategie è stato il ceo Stefano Cao che, in un’intervista ad Affari&Finanza, si è soffermato sulla riorganizzazione interna e quella che ha definito «la fase due» in cui Saipem «non giocherà più solo in difesa», ipotizzando operazioni di M&A nel settore delle trivellazioni: «Per le attività di drilling siamo in una fase in cui stiamo valutando la migliore collocazione». Cao ha frenato sul «percorso di vendita» ma ha ammesso di aver avviato «un’analisi più approfondita per capire la scelta migliore. Potrebbe essere anche la ricerca di un partner, sia finanziario che industriale, al momento non abbiamo preclusioni».

Salgono Ubi e Tod's, bene Guala Closures al suo esordio sullo Star

Sono abbastanza tonici i bancari con in testa Ubi Banca, che nel secondo trimestre ha battuto le stime trainata dal margine di interesse, e Unicredit che oggi terrà il suo consiglio di amministrazione sui conti del semestre e, nell’attesa, ha deciso di citare per danni Caius per circa 90 milioni di euro sulla vicenda dei Cashes. Acquisti anche su Azimute Recordati. La regina delle contrattazioni è Tod's dopo conti semestrali sopra attese. Bene al suo esordio Guala Closures fa il debutto sul segmento Star in seguito alla business combination con la Spac Space4 (la società ha fatturato nel 2017 circa 535 milioni di euro). Fuori dal listino principale è in forma Bca Carige, che ha registrato l'ennesimo addio in cda con le dimissioni della consigliera Ilaria Queirolo .

Euro ai minimi da oltre due mesi, Spread piatto

Sul fronte dei cambi, la moneta unica continua a perdere terreno verso il dollaro (segui qui l'andamento di tassi e valute), mentre sono ancora sotto pressione i titoli di Stato e «non aiutano certo - aggiungono da Mps Capital Services - alcune dichiarazione da parte di esponenti dell’esecutivo sul fatto che sforare i parametri di bilancio Ue non sia un tabù». In attesa di valutare gli eventuali effetti sui mercati delle sanzioni all’Iran, che per ora non toccano il greggio, il Wti con contratto di consegna a settembre è in rialzo sopra i 68 dollari al barile, il Brent del Mare del Nord supera i 73 (segui qui le materie prime).

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

© Riproduzione riservata