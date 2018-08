Europa in rialzo, a Piazza Affari bene Unicredit. Spread sotto 250 punti

Sono in rialzo le Borse europee sulla scia dell'andamento di Wall Street ieri e di Tokyo questa mattina. I listini del Vecchio Continente oggi sembrano prendere una giornata di pausa di fronte alle persistenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, mentre da oggi sono scattate le nuove sanzioni degli Usa sull'Iran.

A Piazza Affari il FTSE MIB sale di quasi un punto percentuale, come il Ftse All Share, quando lo spread ha prima aperto in leggero rialzo a 253 punti e poi è sceso sotto la soglia di 250 punti. Segno più anche per il Ftse 100 a Londra, il Cac40 a Parigi e il Dax30 a Francoforte (segui qui i principali indici europei). Tra i titoli a Piazza Affari, in evidenza Unicredit, scattato tra i migliori del segmento principale, dopo la pubblicazione dei risultati del primo semestre 2018, con quelli del secondo trimestre dell'anno apparsi sopra le attese degli analisti. Bene anche Pirelli, Ubi Banca e Brembo.

Unicredit scatta al rialzo dopo i conti semestrali



Unicredit in progresso dopo la pubblicazione dei risultati del primo semestre dell'anno, con quelli del secondo trimestre che sono sopra le attese degli analisti. Unicredit ha chiuso il primo semestre del 2018 con un utile netto di 2,1 miliardi, in crescita del 15,3% rispetto allo stesso periodo del 2017. La variazione dell'utile è di +4,1% rispetto all'utile del primo semestre 2017 rettificato, che esclude l'impatto della cessione di Pekao e il risultato netto di Pekao e Pioneer (rispettivamente -310 milioni e +121 milioni rispettivamente). Nel solo secondo trimestre l'utile è stato pari a un miliardo, in crescita annua dell'8,3% (-13,3% contro il secondo trimestre 2017 rettificato), lievemente superiore al consensus di mercato che si fermava a 975 milioni. L'amministratore delegato di Unicredit, Jean Pierre Mustier, nel corso della conference call sui risultati ha confermato i target della banca per il 2018 e il 2019, indicando una accelerazione nello smaltimento dei crediti deteriorati.

Bene i petroliferi, euro ancora sotto 1,16 dollari

Continuano gli acquisti su Saipem, reduce da una buona performance alla vigilia. Il prezzo del petrolio in rialzo, +0,4% a 69,31 dollari al barile il contratto sul Wti, sostiene anche Tenaris ed Eni. Resta debole, invece, il Banco Bpm, che ieri ha perso oltre il 5% dopo che i risultati dei primi sei mesi dell'anno hanno deluso il mercato. Sul fronte dei cambi, la moneta unica passa di mano a 1,1578 dollari (1,1558 in chiusura ieri), e a 128,908 yen (128,81), quando il biglietto verde vale 111,346 yen (111,43).

Spread apre in rialzo a 253 punti, poi scende sotto 250 punti

Avvio in leggero rialzo per lo spread BTp/Bund. In apertura di seduta il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005323032) e il pari scadenza tedesco si attesta a 253 punti base, in aumento di 2 centesimi rispetto ai valori della vigilia. Lo spread ha poi invertito la rotta e si è indebolito fino a scendere sotto la soglia dei 250 punti base.

A Francoforte vendite su Commerzbank nonostante la buona trimestrale

Debole Commerzbank alla Borsa di Francoforte, nonostante i buoni conti del secondo trimestre. I titoli della seconda banca tedesca sono finiti in fondo al Dax30, recuperando comunque dai minimi, dopo aver aperto in calo di quasi il 4%. Nel secondo trimestre del 2018 Commerzbank ha registrato un utile netto pari a 272 milioni di euro, in miglioramento rispetto alla perdita di 640 milioni di euro segnata nello stesso periodo del 2017, e sopra le attese del mercato. Il primo semestre è stato chiuso con un utile netto pari a 533 milioni (perdita di 414 milioni nei primi 6 mesi del 2017). Il risultato operativo ha raggiunto i 689 milioni nel primo semestre del 2018 mentre nel secondo trimestre si è attestato a 389 milioni (179 milioni nello stesso periodo del 2017). I ricavi sono saliti nel primo semestre del 4% a 4,52 miliardi di euro (4,34 miliardi nello stesso periodo dell'anno precedente). Il common equity Tier 1 è pari al 13% dal 13,3% della fine di marzo 2018. Gli operatori parlano di vendite di realizzo, perché i risultati sono buoni ed evidenziano una certa solidità dell'istituto. Sul mercato si ipotizza che alcuni investitori possano essere rimasti delusi dalla leggera revisione al rialzo per la fine dell'anno degli oneri, quando le commissioni sono apparse leggermente inferiori alle stime.

Germania, produzione industriale in calo a giugno ma atteso recupero

A giugno la produzione industriale tedesca ha registrato una flessione pari allo 0,9% su base mensile. Su base tendenziale, come reso noto dall’Ufficio federale di statistica, la produzione industriale ha segnato un rialzo pari al 2,5 per cento. L'indice grezzo ha registrato invece un aumento del 5,1% su base congiunturale. Il dato mensile è risultato inferiore alle attese degli analisti, con il consensus che era per un calo dello 0,5 per cento. Bisogna tenere conto che il dato di giugno arriva dopo quello di maggio molto sostenuto. Inoltre, fanno notare gli analisti di Unicredit, guardando un dato meno volatile come quello trimestrale, la produzione industriale del secondo trimestre è salita dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti e che per la seconda parte dell'anno è atteso un recupero. Sempre oggi Destatis ha reso noto che a giugno 2018 la Germania ha registrato un avanzo commerciale pari a 19,3 miliardi di euro, in calo rispetto a maggio. I dati risentono delle tensioni commerciali che si sono acuite nei mesi scorsi. Secondo l'Ufficio federale di statistica tedesco, le esportazioni sono rimaste stabili mentre le importazioni sono aumentate dell'1,2% su base mensile.

Borsa Tokyo: Nikkei chiude in rialzo dello 0,69% in scia guadagni Wall Street

La Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta di oggi in rialzo, sostenuta dai guadagni di Wall Street e da una serie di forti risultati societari, compresi quelli del gruppo giapponese delle telecomunicazioni SoftBank. Alla fine degli scambi, l'indice Nikkei ha segnato un guadagno dello 0,69% (+155,42 punti) a 22.662,74 punti mentre il più ampio indice Topix è salito dello 0,76% (+13,15 punti) a 1.774,05 punti.

