Europa debole. Piazza Affari allarga le perdite, bancari sotto pressione

Prevale la volatilità in Europa sui mercati azionari. A metà giornata gli indici del Vecchio Continente tornano a flettere, con le vendite che prendono il sopravvento, annullando i tentativi di recupero messi a segno nella mattinata (segui qui l'andamento). A Piazza Affari, torna a dominare il segno meno sul FTSE MIB, con lo spread che è risalito sopra la soglia dei 250 punti base, nella giornata in cui la Banca centrale europea ha dato indicazioni positive sulla crescita. Secondo quanto pubblicato nel bollettino dell'Istituto, «nonostante il rallentamento segnalato dai dati più recenti, dopo la fase di espansione molto vigorosa osservata nel 2017, ci si aspetta che la crescita robusta e generalizzata dell’area dell’euro prosegua». La Bce ricorda come nel primo trimestre del 2018 il Pil in termini reali è salito dello 0,4% sul periodo precedente, dopo un aumento dello 0,7% nei cinque trimestri precedenti. La domanda interna e la variazione delle scorte, spiegano gli esperti della Bce, hanno fornito un apporto positivo ai risultati del primo trimestre, mentre l’interscambio commerciale netto ha leggermente frenato la dinamica del Pil. Il mercato guarda sempre alle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, mentre si aspettano anche i colloqui tra Usa e Giappone. Intanto Washington ha preannunciato che dal 22 agosto prossimo entreranno in vigore nuove sanzioni contro la Russia, accusata di avere cercato di avvelenare una sua ex spia, ora cittadino britannico, utilizzando il gas nervino "novichok".

Banche sotto pressione a Milano, contrastate Unipol e UnipolSai

A Milano restano sotto pressione soprattutto i bancari, guidati in rosso da Bper e Unicredit con Mediobanca volatile. Tra i finanziari andamento contrastato per UnipolSai e la controllante Unipol nel giorno in cui si riuniscono i cda per l'approvazione delle rispettive semestrali, che saranno rese note domattina. Mentre UnipolSai è in leggero rialzo, le vendite penalizzano Unipol.Ieri è emerso che Unipol si è portata ormai a ridosso dell’80% della controllata con il mercato che torna a interrogarsi riguardo un possibile intervento sulla catena di controllo. Un’ipotesi, quest’ultima, che il Ceo di Unipol, Carlo Cimbri, ha tuttavia sempre allontanato, definendola non necessaria e comunque non sul tavolo, almeno fino a quando Unipol Banca sarà nel perimetro della capogruppo e non convolerà a nozze con un altro istituto. In ogni caso, il progressivo incremento della partecipazione, realizzato con tante piccole operazioni di taglia ridotta, parla chiaro: il 24 aprile, in occasione dell’assemblea dei soci, Unipol era al 73,5% di UnipolSai, a fine maggio era arrivata al 76,3% circa e ora sfiora l’80 per cento.

Creval in controtendenza, Dumont chiede revoca del cda . Viaggia in positivo Creval. Oggi sono attesi i risultati semestrali della banca e ieri sera a mercati chiusi il Credito Valtellinese ha reso noto che il socio Dgfd Sa (che fa capo al francese Denis Dumont, titolare del 6% della banca) ha richiesto di convocare l’assemblea degli azionisti ordinari dell'istituto proponendo come ordine del giorno la revoca del Consiglio di Amministrazione, con eventuale nomina del nuovo consiglio e determinazione dei compensi dei suoi membri. Creval ha specificato che il cda sarà convocato quanto prima in apposita riunione per l’assunzione delle determinazioni di competenza. La riunione sarà successiva a quella già in calendario per oggi per l'approvazione della prima semestrale 2018. Da segnalare a fine luglio il credit Agricole è entrato nel capitale del Creval con una quota del 5%, poco meno di quella detenuta da Davide Serra.

Greggio in cerca di direzione, euro oscilla su soglia 1,16 dollari

Il petrolio stenta a trovare una direzione precisa nella seduta di oggi dopo il forte calo della vigilia. Intanto, però si mantengono in rialzo Tenaris e Saipem. Eni, invece, resta debole. La moneta unica ha accusato debolezza verso il dollaro in mattinata per poi tornare a oscillare sulla soglia di 1,16 dollari, quota che aveva riconquistato ieri in chiusura dei mercati europei.

Adidas festeggia i conti del trimestre «mondiale»

Avvio con il botto per Adidas alla Borsa di Francoforte dopo i risultati del secondo trimestre dell'anno. I titoli del produttore tedesco di abbigliamento sportivo hanno aperto le contrattazioni in rialzo di oltre il 9%, guidando il Dax30 che invece è in lieve calo. Adidas ha chiuso il secondo trimestre del 2018 con un utile netto pari a 396 milioni di euro, in aumento del 151% rispetto allo stesso periodo del 2017. Il risultato, come specificato dalla società, è stato influenzato positivamente dalle vendite legate ai Mondiali di calcio in Russia e al continuo rifocalizzarsi sull'Asia e sugli Stati Uniti e dalla performance delle vendite online. Escludendo gli effetti valutari, il fatturato del gruppo è aumentato del 10% nel secondo trimestre attestandosi a 5,26 miliardi di euro.

Le nuove sanzioni Usa mandano ko la Borsa di Mosca e il rublo



Le nuove sanzioni annunciate dagli Stati Uniti verso la Russia pesano sui mercati finanziari di Mosca. Dopo una flessione già ieri sulla scorta delle indiscrezioni che sarebbero arrivate nuove sanzioni, dopo l'annuncio le vendite sono continuate. L'indice Rts è in calo di quasi due punti percentuali, sopra i minimi di seduta, quando l'indice Moex è sotto la parità. Intanto il rublo ha perso terreno verso il dollaro, con il biglietto verde che ha superato la soglia dei 66 rubli per la prima volta da novembre 2016 e l'euro che ha rotto quella dei 77 rubli per la prima volta da aprile scorso. Heather Nauert, portavoce del dipartimento di Stato, ha reso noto che dal 22 agosto prossimo entreranno in vigore nuove sanzioni Usa contro la Russia, accusata di avere cercato di avvelenare una sua ex spia, ora cittadino britannico, utilizzando il gas nervino "novichok". «Successivamente all'uso del gas nervino 'novichok' nel tentativo di assassinare il cittadino britannico Sergei Skripal e sua figlia Yulia Skripal», ha spiegato Nauert, «il 6 agosto 2018 gli Usa hanno determinato che - sulla base della legge Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act del 1991 (CBW Act) - il governo della federazione russa ha usato armi chimiche o biologiche in violazione della legge internazionale o ha usato armi chimiche o biologiche letali contro i suoi stessi cittadini». Le sanzioni potrebbero potenzialmente condizionare centinaia di milioni di dollari di esportazioni Usa di tecnologie sofisticate verso gruppi russi controllati da Mosca.

Negli States calano le richieste per disoccupazione

Negli Stati Uniti sono diminuite le richieste di disoccupazione. Nel dettaglio nei sette giorni conclusi il 4 agosto scorso il numero di lavoratori che per la prima volta hanno fatto richiesta per ricevere sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti è sceso oltre le stime degli analisti, ossia di 6.000 unità a 213mila unità. La media delle ultime quattro settimane, un dato più indicativo e meno volatile, è scesa a 214.250. In più sempre oggi è stato annunciato che i prezzi alla produzione negli Stati Uniti a luglio sono rimasti invariati. Gli analisti, invece, avevano pronosticato un progresso dello 0,2%.. Rispetto al luglio 2017 i prezzi sono aumentati del 3,3%. Il dato è sotto la lente della Federal Reserve, visto che è sinonimo di pressioni inflattive .

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

© Riproduzione riservata