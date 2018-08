Lira turca recupera e le Borse salgono. A Milano male Mediaset

L'Europa dei mercati azionari cerca sollievo dopo due sedute sotto pressione ma, dopo un buon inizio, viaggia in timido rialzo anche se è minore la tensione sulla lira turca che recupera oltre il 5% su dollaro e euro. I principali indici continentali (seguine qui l'andamento) salgono di quasi mezzo punto percentuale dopo la pubblicazione del Pil dell'eurozona del II trimestre (+0,4% rispetto al precedente, +2,2% sull'anno) e dell'indice Zew che misura le aspettative economiche degli investitori in Germania. Quanto ai titoli delle big del listino milanese, prosegue la risalita di Saipem, favorita da un giudizio positivo degli analisti di Barclays, e di Azimut mentre si è esaurito velocemente il tentativo di riscatto del settore bancario. Scivola Mediaset dopo un report degli analisti di Morgan Stanley che sono meno ottimisti sulla raccolta pubblicitaria del gruppo in Spagna.



Sul mercato valutario, l'euro torna a scendere sotto 1,14 dollari e tratta a 1,139 (da 1,1410 di ieri sera). Vendite sullo yen utilizzato come asset rifugio negli ultimi giorni: il cambio euro/yen sale a 126,5 da 126,32 di ieri sera, il dollaro /yen a 111 da 110,70. Petrolio in netto rialzo sia nel Wti, a 67,4 dollari al barile, sia nel Brent, sopra 73 dollari al barile.

Btp, rendimenti e spread in discesa

Lo spreadBTp/Bund recupera in avvio grazie all'allentamento delle tensioni finanziarie in Turchia e al conseguente recupero della lira turca sui mercati valutari. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005323032) e il pari scadenza tedesco si attesta in avvio a 269 punti base, in calo di 10 punti rispetto alla chiusura di ieri, quando lo spread aveva toccato i massimi da fine maggio. In deciso calo anche il rendimento del BTp benchmark decennale che, dopo essersi attestato al 3,10% ieri in chiusura di seduta, scambia la momento al 3,02%, in flessione di 8 centesimi rispetto al riferimento ella vigilia.

Eurozona: +0,4% Pil nel II trimestre rispetto al precedente

Nell'area dell'euro il Pil ha segnato un incremento dello 0,4% rispetto al trimestre precedente. Lo indica la stima flash pubblicata da Eurostat secondo cui, anche nella Ue, il Pil è aumentato dello 0,84 su base congiunturale e destagionalizzata. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il Pil

destagionalizzato è aumentato del 2,2% sia nell'Eurozona che nella Ue a fronte del +2,5% e +2,4% segnati, rispettivamente, nel trimestre precedente.

Germania, +0,5% congiunturale Pil del II trimestre

Il Pil della Germania ha registrato nel secondo trimestre del 2018 una crescita dello 0,5% (dato corretto per i giorni lavorati) mentre su base annua ha segnato un aumento del 2,1% tendenziale. Lo ha reso noto l'ufficio federale di Statistica

tedesco Destatis. A luglio l'inflazione in Germania ha segnato un aumento dello 0,3% rispetto al mese precedente. Su base annua, l'inflazione ha segnato un

incremento del 2 per cento. In agosto l'indice Zew, che misura le aspettative economiche degli investitori in Germania, e' salito a -13,7 punti, contro i -24,7 punti del mese precedente. Il dato è migliore delle stime che prevedevano una lettura a -20 punti.

Borsa di Tokyo rimbalza del 2,3%. Realizzi sullo yen

Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo, che ha rimbalzato dopo il calo accusato nella seduta di lunedì a seguito delle preoccupazioni legate all'evoluzione della crisi della Turchia. Al termine degli scambi l'indice Nikkei ha guadagnato il 2,28% (+498,65 punti) a 22.356,08 punti, mentre il più ampio indice Topix è salito dell'1,63% (+27,45 punti) a 1.710,95 punti. Sui mercati valutari lo yen ha perso qualche posizione a seguito del recupero della lira turca e, in chiusura, il mercato chiedeva 110,90 yen per 1 dollaro, contro i 110,28 yen il lunedì, mentre l'euro è tornato a 126,60 yen, contro i 125,62 yen di ieri.

