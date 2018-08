Negoziato Usa-Cina sorregge listini. Giù Milano ai minimi da un anno

Se l'apertura di un negoziato tra Stati Uniti e Cina sui temi del commercio, dopo la battaglia dei dazi, dà sostegno alle Borse europee, Piazza Affari vive una giornata di tensione colpita dal ko dei titoli Atlantia e aperta anche da vendite sui titoli di Stato italiano che hanno temporaneamente portato il rendimento del decennale Btp al 3,2% con lo spread salito in area 290 punti rispetto al titolo tedesco di pari scadenza. Mentre Londra si riscatta dal tonfo di Ferragosto (-1,5%), dovuto al cattivo andamento del settore minerario, e gli altri indici europei (seguine qui l'andamento) salgono di oltre mezzo punto percentuale, il FTSE MIB ai minimi da un anno e perde oltre l'1% circa. Risalgono i titoli tecnologici ieri oggetto di vendita negli Stati Uniti, dove l'indice Nasdaq ha ceduto oltre l'1%, e in discesa anche in Asia (in particolare Samsung e Tencent).

Settore autostradale sotto pressione: giù Autogrill e titoli Gavio

Sul listino milanese è innanzi tutto sotto pressione il comparto autostradale: Atlantia perde il 22% (dopo essere arrivata a segnare un ko del 25% in mattinata) dopo che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato la volontà di procedere con la revoca della convenzione. All'annuncio il gruppo ha risposto che non è stata fatta alcuna contestazione specifica nè c'è stato ancora alcun accertamento sulle cause del disastro di Genova originato dal crollo del ponte Morandi dell'autostrada A10. Oltre alle azioni Atlantia perdono anche quelle dell'altra controllata della famiglia Benetton, cioè Autogrill: gli analisti comunque ricordano che dall'Italia deriva il 20% del fatturato del gruppo. Nel settore strettamente autostradale giù anche le società del gruppo Gavio, titolari di altre concessioni su tratte italiane, Sias e Autostrada Tomi, sul timore di un contesto regolatorio in Italia. Giù Autostrade Meridionali, titolare della concessione per l'A3 Napoli-Salerno e sempre controllata dal gruppo Benetton.



Effetto domino sugli alleati spagnoli di Acs

Effetto domino di Atlantia poi sul gruppo Acs di Florentino Perez, che perde alla Borsa di Madrid il 5% ed è il titolo peggiore del listino Ibex35. I due gruppi, infatti, sono da mesi al lavoro sul dossier congiunto per rilevare assieme la società autostradale Abertis. Il sei luglio scorso la Commissione europea ha autorizzato la proposta di acquisizione da parte di Acs (insieme alla sua controllata tedesca Hochtief) e Atlantia. Il 25 luglio l'assemblea degli azionisti di Abertis ha così approvato il delisting di tutte le azioni del gruppo spagnolo dalle borse di Madrid, Barcellona, Bilbao e Valencia. L'esclusione dalle negoziazioni e' legata proprio all'opa lanciata da Acs attraverso Hoctief, che ha raggiunto un accordo con Atlantia per ottenere il controllo congiunto di Abertis dopo la battaglia a colpi di rilanci. Il titolo Hochtief AG perde in questo momento a Francoforte il 3%

Tornando a Milano, per quanto riguarda gli altri titoli, tra i bancari male Banco Bpme Intesa Sanpaolo, che confermano l'agosto nero del settore del credito, mentre nel settore industriale scivola StMicroelectronics insieme a Prysmian. Bene invece gli assicurativi: Unipol e Unipolsai in prima fila, ma anche Generali guadagna.

Btp: rendimento 10 anni a 3,1%, spread a 281 punti

Dopo aver toccato valori sostenuti, vicino a 290 punti, lo spread tra BTp e Bund allenta la tensione, in una seduta comunque negativa per tutti i titoli del secondario telematico europeo. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005323032) e il pari scadenza tedesco e' indicato a attorno a 280 punti base. Il BTp benchmark decennale, balzato stamattina al 3,20% dal 3,06% del riferimento precedente, torna a 3,13. Sul mercato valutario, l'euro/dollaro scambia a 1,138 da 1,1345 di ieri sera). Il petrolio sale di mezzo punto percentuale nel Brent a 71,1 dollari al barile e dello 0,2% nel Wti a 65,17 dollari al barile.

Cina: invierà negoziatore negli Usa a fine mese per discutere di commercio

Spiragli nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Il ministero cinese del commercio ha fatto sapere che Pechino invierà un alto funzionario negli Stati Uniti alla fine del mese per riprendere i negoziati commerciali. Il vice ministro del commercio, Wang Shouwen incontrerà il Sottosegretario di Stato del Tesoro degli Stati Uniti per gli affari internazionali, David Malpass, su invito degli Stati Uniti, ha detto il ministero in una dichiarazione riportata dall'agenzia Xinhua.

Turchia: la lira risale. Qatar in aiuto di Erdogan

Lira turca in lieve recupero per il terzo giorno consecutivo dopo il crollo della scorsa settimana e Ankara in piena offensiva diplomatica per cercare di fornire ai mercati esteri un'immagine di paese in pieno controllo della situazione. Mentre la lira turca recupera oggi circa il 2% e quota a 5,81 lire turche per un dollaro (contro le 7 che servivano al picco della crisi pochi giorni fa), il potente ministro delle finanze Berat Albayrak, genero del presidente Recep

Tayyip Erdogan, si prepara per la teleconferenza che terrà nel pomeriggio con un migliaio di grandi fondi e investitori stranieri, allo scopo di rassicurarli sullo stato dell'economia e sulla determinazione del governo a porre in campo ogni misura necessaria per frenare l'emorragia di fondi. Dopo il "whatever it takes" annunciato a inizio settimana dalla banca centrale turca che ha promesso di fornire tutta la liquidità necessaria alle banche del paese perché continuino a fornire finanziamenti all'economia - ma che ha escluso di alzare i tassi per non strozzare l'economia - ieri il governo di Erdogan ha incassato la promessa da parte del Qatar di voler investire in Turchia 15 miliardi di dollari, una promessa che rappresenta un'importante vittoria politica per l'esecutivo di Ankara.

In Usa dati macro in chiaroscuro, bene quelli sul lavoro

Nei sette giorni conclusi l'11 agosto il numero di lavoratori che per la prima volta hanno fatto richiesta per ricevere sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti è sceso di 2.000 unità a 212.000, battendo le stime degli analisti (215.000) e mantenendosi ai minimi storici. Invece l'indice delle Fed di Filadelfia, che misura l'andamento del settore manifatturiero, è sceso a 11,9 punti in agosto, deludendo le previsioni. Peggio delle stime anche il dato sull'avvio di nuovi cantieri (+0,9% in luglio, con i permessi per costruire in aumento dell'1,5%).

