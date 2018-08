Borse europee positive, a Piazza Affari cede ancora Atlantia. Bene Fca

Dopo i cali di venerdì scorso, alimentati dal riaccendersi delle tensioni tra Washington e Ankara, i riflettori si spostano questa settimana sul fronte commerciale e sul riavvio delle trattative tra Stati Uniti e Cina (i colloqui sono in calendario martedì e mercoledì, ovvero poco prima che scattino le nuove tariffe americane sui prodotti cinesi). Gli investitori sono cautamente ottimisti e sperano che le due superpotenze trovino un punto di incontro sulla questione dei dazi. Per questo, nella prima seduta della settimana, i listini europei viaggiano in territorio positivo, mentre continuano a tenere sotto osservazione i movimenti della lira turca, che al momento è in calo di circa un punto percentuale sia sul dollaro sia sull'euro (segui qui l'andamento dei listini). Piazza Affari si allinea alle controparti del Vecchio Continente, anche se con rialzi inferiori.

Sul Ftse Mib Atlantia ancora in forte calo

Sul Ftse Mib, ancora sotto i riflettori Atlantia, che venerdì aveva tentato un recupero chiudendo in rialzo del 5,7%: il titolo della società, che controlla Autostrade per l'Italia ed è nel caos per il crollo del ponte Morandi di Genova, dopo non essere riuscita a fare prezzo in apertura, ha iniziato gli scambi con un ribasso del 9,5% e poi ha ridotto leggermente le perdite. Torna a scendere anche la capitalizzazione di mercato di Atlantia, pari a circa 14,7 miliardi di euro, contro i 16 circa della chiusura di venerdì e i 20,5 miliardi di lunedì, prima del crollo del viadotto. A questi valori, la capitalizzazione scende di 1,3 miliardi da venerdì e di 5,8 miliardi dal 13 agosto. Sul listino svettano Fiat Chrysler Automobiles, Mediobanca e Saipem, mentre sul fronte opposto continua il calo di Banco Bpm, in discesa costante dopo la pubblicazione dei conti nei giorni scorsi. Fuori dal listino principale riflettori su Salini Impregilo: la controllata americana Lane Construction da un lato si è aggiudicata un contratto per la progettazione e costruzione della I-10 Corridor Express Lanes in California (valore totale dell'opera 672,9 milioni di dollari, di cui 404 in quota a Lane) e dall'altro ha venduto Plants & Paving ad Eurovia, società del Vinci Group, per un corrispettivo cash totale di 555 milioni di dollari.

Settore auto a passo veloce, Fca svetta a Milano

Il settore auto viaggia a passo rapido nel Vecchio Continente sul possibile disgelo tra Stati Uniti e Cina sul fronte commerciale. Domani e mercoledì sono attesi nuovi colloqui tra i rappresentanti delle due superpotenze, che potrebbero preludere a un incontro tra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping a novembre. La ripresa delle trattative potrebbe disinnescare il terzo round di dazi che Washington ha annunciato a inizio agosto su ulteriori 16 miliardi di dollari di importazioni dal Paese asiatico (dovrebbero scattare il 23 agosto e riguardano 279 prodotti, dalle auto alle carrozze ferroviarie). Gli investitori guardano con cauto ottimismo alla riapertura del tavolo negoziale e, anche se non ci si aspetta che questa settimana sarà trovato un «grand bargain», un accordo di ampio respiro, la possibilità di un ammorbidimento delle reciproche posizioni sostiene i mercati (positive le principali piazze del Vecchio Continente) e, in particolare, il settore auto. Bene l'indice di settore Euro Stoxx 600 e il Ftse Italia Automobili e Componentistica. Anche i singoli titoli si muovono in buon rialzo: a Parigi in rialzo Renault e Peugeot, mentre a Francoforte Bmb, Daimler e Volkswagen crescono tutte dell'1% circa. Stesso discorso per Fiat Chrysler Automobiles a Piazza Affari: le azioni svettano sul Ftse Mib, con un rialzo superiore al 2%. L'accelerata di Fca è superiore a quella delle controparti europee, visto che il titolo la settimana scorsa aveva risentito della generale debolezza degli industriali, lasciando sul campo il 3,5% nelle cinque sedute. L'aumento odierno di Fca sostiene anche il resto della galassia Agnelli-Elkann, con Exor, Ferrari e Cnh Industrial positive.

Spread BTp-Bund parte in rialzo e poi scende

Andamento in calo per i BTp scambiati sul mercato dei titoli di Stato Mts. All'apprezzamento delle prime battute, che aveva fatto il paio con un calo iniziale dei bund con la conseguenza che lo spread tra i decennali si era portato a 283 punti, ha fatto seguito un progressivo ribasso. Il differenziale è sceso attorno a 277 punti. Il rendimento dei titoli italiani a dieci anni è al 3,08 per cento.

Euro in rialzo, petrolio debole

Sul fronte valutario l'euro è scambiato in rialzo a 1,1419 dollari, contro gli 1,1391 della chiusura di venerdì. La moneta unica è scambiata a 126,328 yen, contro i 125,75 della chiusura precedente, mentre il cambio dollaro/yen è a 110,641. Debole il petrolio: i future del Wti a settembre scendono dello 0,38% a 65,66 dollari al barile, mentre quelli a ottobre del brent salgono dello 0,01% a 71,84 dollari.

Tokyo lieve calo una seduta fiacca

La Borsa di Tokyo chiude in lieve calo una seduta tipicamente estiva, priva di spunti, indirizzata al ribasso da un rafforzamento, modesto, dello yen nei confronti del dollaro americano. A differenza di altre piazze asiatiche la borsa nipponica non ha preso spunti rialzisti dalla buona chiusura di Wall Street di venerdì e neppure dalle ricoperture registrate su altre piazze dopo le forti vendite della scorsa settimana legate alla crisi della lira turca. L'indice dei titoli guida, il Nikkei 225, ha chiuso quindi in calo dello 0,32%, pari a 71,3 punti, a quota 22.199 punti mentre l'indice Topix del listino principale chiude a 1.692,15 punti in calo di 5,3 punti. Il cambio dollaro yen in chiusura è a 110,60 da 110,85 di venerdì.

