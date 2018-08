Piazza Affari allunga con Btp sotto 3%. Atlantia sale e aspetta cda

Il risveglio delle banche, grazie al recupero dei titoli di Stato italiani, spinge Piazza Affari che sale di oltre un punto percentuale ed è nettamente la migliore del mercato azionario europeo. I listini sono tutti positivi (segui qui l'andamento degli indici principali): l'attesa per gli sviluppi dei colloqui Stati Uniti-Cina sui temi commerciali - domani e giovedì gli incontri tra il viceministro cinese al Commercio Wang Shouwen e il sottosegretario al Tesoro Usa per gli Affari internazionali David Malpass - e la chiusura positiva di Wall Street danno supporto ma un freno è costituito dal netto rafforzamento dell'euro sopra 1,15 dollari dopo le critiche espresse da Trump ai rialzi dei tassi programmati dalla Federal Reserve. Trump, secondo fonti anonime riportate da Bloomberg, ha espresso ieri - dopo aver criticato Cina e Ue sulle valute nel corso di una intervista - il suo disappunto in merito alla politica di rialzo tassi della Fed voluta dal governatore Powell. Il risultato - scrivono gli analisti di Mps Capital Services non poteva essere che quello di un marcato deprezzamento del dollaro e tassi treasury in calo . Il cambio euro/dollaro si attesta a 1,1523 da 1,1482 di ieri sera.

Saipem sale su contratti da 700mln dollari. Bene Leonardo

Riscatto di Saipem che ha annunciato nuovi contratti per un valore di 700 milioni di dollari. Il gruppo di servizi per l'industria petrolifera e del gas si

è aggiudicata i contratti per la seconda fase dello sviluppo del giacimento Liza (Exxon Mobil),che si trova a circa 200 Km dalla costa della Guyana nel blocco di Stabroek a una profondità massima di 1.850 metri. I lavori verranno eseguiti in continuità con la prima fase già assegnata a Saipem nel 2017. Nuovo rimbalzo Atlantia nel giorno del consiglio di amministrazione di Autostrade per l'Italia che verterà sulle misure allo studio da parte della concessionaria autostradale dopo la tragedia del ponte Morandi a Genova: ieri il titolo aveva arginato le perdite nel pomeriggio dopo che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti aveva espresso perplessità sull'ipotesi di nazionalizzazione della rete autostradale. Salgono anche le azioni Leonardo - Finmeccanica che ieri ha annunciato che il maxicontratto di fornitura di elicotteri per il ministero della Difesa del Qatar è esecutivo.

Il petrolio è stabile a 65,49 dollari al barile nel Wti settembre e a 72,1 dollari al barile nel Brent settembre.

Btp, rendimento sotto 3%. Spread scende a 2,63%. Corrono le banche

Forte apprezzamento dei corsi dei Btp decennali sul mercato secondario Mts. I decennali italiani (Isin IT0005323032) , dopo un avvio stabile con uno spread con i Bund indicato a 273 punti base e con un rendimento indicato al 3,05%, sono in forte rialzo con conseguente discesa dei rendimenti che tornano sotto il 3% al 2,95 per cento. Lo spread con i Bund che sono invece in lieve calo sul mercato secondario, si riduce di dieci punti base ed è a quota 263 punti base. Il movimento ha favorito così nell'azionario gli acquisti sulle banche a cominciare da Intesa Sanpaolo e Unicredit. Sull'andamento del comparto bancario, Websim segnala che da inizio anno l'indice Ftse Italia Banche è in flessione del 20% circa così come quello degli istituti di credito a livello europeo (Eurostoxx Banks): gli stessi analisti segnalano comunque come i fondamentali del settore siano in miglioramento con gli ultimi dati riguardanti i crediti deteriorati che hanno indicato una contrazione dello stock delle sofferenze nette del 35,6% a 22,8 miliardi di euro nei primi sei mesi del 2018.

Borsa di Tokyo piatta. Ieri bene Wall Street

L'indice Nikkei della Borsa di Tokyo, dopo un'apertura negativa a causa dell'apprezzamento dello yen è riuscito ad azzerare le perdite e recuperare grazie al cambio di direzione della valuta. Al termine delle contrattazioni l'indice Nikkei dei titoli guida ha terminato a 22.219,54 punti (+0,09%) mentre il più ampio indice Topix è rimasto ancorato nella zona negativa, perdendo lo 0,40% a 1.6685,42 punti. La seduta di ieri a Wall Street è finita in rialzo con l'S&P 500 tornato a puntare verso il record visto l'ultima volta il 26 gennaio scorso e con il Dow Jones giunto ai livelli dello scorso febbraio. L'ottimismo per la ripresa imminente dei negoziati commerciali tra Usa e Cina e per l'attivita' di M&A ha sostenuto l'azionario.

Usa-Cina: i negoziati non scongiurano nuova tranche di dazi su Pechino

Nonostante l'imminente ripresa dei negoziati e l'opposizione delle aziende americane, gli Stati Uniti sembrano intenzionati a tirare dritto e punire la Cina con i dazi proposti del 25% e del 10% su 200 miliardi di dollari di migliaia di prodotti cinesi. Per la prima volta sono inclusi articoli al consumo come mobili, componentistica dei computer, bagagli e borse. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo cui un simile approccio (tariffe doganali da un lato, e trattative dell'altro) dimostra come l'amministrazione sia divisa in due: il bastone del rappresentante del commercio Usa e la carota dei negoziatori al dipartimento del Tesoro. Tutte e due le strategie, scrive il Wsj, hanno il benestare del presidente Donald Trump.

