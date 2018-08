Carige, conto alla rovescia per liste cda ma il mercato non s'accende

Il braccio di ferro per Carige sta entrando nel vivo ma le quotazioni in Borsa confermano l'impressione di un agosto poco movimentato dove forse le posizioni in vista dell'assemblea cruciale di settembre sono già state definite. La "scure" Bce sul futuro dell'istituto sembra congelare Nonostante il rialzo del Ftse Italia Banche, leBca Carige calano restando ancorate a 0,009 euro. I volumi di agosto sono stati superiori rispetto a giugno e luglio (quando gli esperti segnalavano la scarsa liquidità del titolo) ma non tali da far pensare a movimenti forti: circa il 10% del capitale passato di mano in una quindicina di sedute.



Entro domenica le liste con i candidati

Entro domenica però dovranno essere formalizzate le liste per il rinnovo del consiglio di amministrazione e quindi nomi e posizioni usciranno allo scoperto: oltre a quella di minoranza, sostenuta da gestori e investitori istituzionali (Alleanza-Generali, Intesa Vita, Anthilia) che hanno insieme meno del 3%, sono attese quelle di maggioranza di Malacalza Investimenti, titolare del 20,6%, e quella di Raffaele Mincione (ufficialmente al 5,4% ma più probabilmente rafforzatosi in area 8-9%). I grandi fondi, che nei mesi scorsi erano indicati come alleati di Mincione, per ora non sono usciti allo scoperto anche se qualche addetto ai lavori è convinto che abbiano già preso posizione. Decisive saranno le scelte di Gabriele Volpi(con il 9%) che per qualcuno affiancherà Mincione e per altri viaggerà da solo con una sua lista. In ballo c'è la revoca, scontata, di tutto il consiglio di amministrazione e la nomina del nuovo board (e del nuovo presidente) che dovrà procedere entro novembre a presentare a Bce un nuovo piano per il ripristino dei requisiti patrimoniali chiesti da Francoforte.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)

© Riproduzione riservata