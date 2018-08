Pirelli rimbalza in Borsa, stime confermate nonostante Continental

Rimbalzo di Pirelli & C a Piazza Affari, dove le quotazioni rialzano la testa dopo lo scivolone del 4,58% accusato ieri in scia al tonfo (-13,65%) di Continental a Francoforte. Il gruppo tedesco ha spaventato il mercato tagliando le stime su ricavi e margini per il 2018, penalizzando l'intero settore. Già ieri sera a mercato chiuso, tuttavia, Pirelli è intervenuta sottolineando di non rilevare «cambiamenti significativi nei mercati in cui opera che abbiano impatti sulle proprie previsioni relative all'esercizio in corso». Un commento, riferito «alle ipotesi, circolate e riprese dalla stampa, di possibili deterioramenti del mercato tyre per il 2018» proprio alla luce del warning di Continental, che di fatto è una conferma dei target per l'anno in corso.

«A sorpresa ieri Continental ha fatto il secondo profit warning dell'anno», rilevano gli analisti di Equita sim, che in ogni caso sottolineano che il tagli delle stime è dovuto prevalentemente a «motivi company specific». Nel dettaglio, il management di Continental ha spiegato che il 60-70% dei fattori che hanno portato alla revisione delle stime è legato a questioni specifiche della società, mentre il restante 30-40% è attribuibile al mercato.

Da Continental segnali negativi soprattutto per Michelin

«Il read across settoriale è ovviamente negativo - commentano gli esperti - più per Michelin che ha una parte rilevante di car standard e truck (oltre un terzo del fatturato) che per Pirelli (solo auto e focalizzata sul premium)». «A livello settoriale - conclude Equita - è comunque positiva la conferma della disciplina sui prezzi, dato che nel recente passato Continental aveva un po' deviato rispetto ai principali competitor». A Francoforte il titolo Continental viaggia ancora in territorio negativo e lascia sul terreno un altro 1,46%, mentre a Parigi Michelin cede lo 0,24%.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

