Le banche frenano Piazza Affari. BTp, rendimenti ancora sopra il 3%

Piazza Affari non partecipa al rialzo delle Borse europee che invece proseguono nella strada tracciata la scorsa settimana sostenute dalla ritrovata propensione al rischio alimentata dalle indicazioni del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che a Jackson Hole ha sottolineato la forza dell'economia Usa e confermato, sul fronte monetario, l'intenzione di procedere nel rialzo dei tassi di interesse anche se in modo graduale. «A favorire l’umore positivo sugli asset rischiosi ha contribuito - è il commento di Mps Capital Services - anche la decisione della Banca Centrale cinese di introdurre nuovamente il cosiddetto «fattore anticiclico» nel calcolo del fixing giornaliero dello yuan. La manovra in passato si è dimostrata particolarmente efficace». Sul fronte guerra commerciale, rimane ancora irrisolta la disputa tra Cina e USA, mentre segnali positivi sembrano giungere sul fronte NAFTA.Sulla scia dei record di Wall Street aggiornati nelle ultime sedute, i listini azionari europei - nel giorno in cui Londra osserva uno stop per festività - sono quindi positivi mentre Piazza Affari è frenata soprattutto dal comparto bancario (segui qui l'andamento dei principali indici) che soffre la costante debolezza dei titoli di Stato italiani.

BTp, rendimento 10 anni ancora sopra 3,1%

Lo spread tra BTp e Bund, dopo una chiusura di settimana pesante, resta stabile. Sul mercato Mts, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005323032) e il pari scadenza tedesco è indicato a 281 punti base, come venerdì. Il rendimento dei decennali italiani segna un leggero rialzo a 3,17% dal 3,16% della vigilia.

Banche limitano rialzo di Milano, bene Moncler, Atlantia piatta

Tornando all'azionario il FTSE MIB è in flessione di mezzo punto percentuale e paga le vendite sulle banche e sulle utility. Nel comparto del credito scivolano in particolare Unicredit, Banco Bpm e Intesa Sanpaolo. Tra le società di servizi pubblici e reti infrastrutturali nuove vendite su A2a, Italgas e Enel. Sulla società lombarda in particolare pesa ancora l'incertezza legata al fatto che il Governo Conte ha più volte dichiarato la volontà di valutare nuove soluzioni di gestione sulle concessioni della produzione idroelettrica, cominciando dai contratti sugli impianti in Valtellina già scaduti. Di contro spiccano le Moncler in una giornata positiva per molti big del lusso europei come Kering, Lvmh, Richemont. Fuori dal Ftse Mib, in evidenza lo scatto di Bca Carige: sono 4 le liste di candidati presentate per il rinnovo del cda nell'assemblea del 20 settembre, focus è sul braccio di ferro per la maggioranza tra Malacalza Investimenti e l'alleanza Mincione-Volpi. PiattaEi Towers nel primo giorno dell'opa (che si chiuderà a inizio ottobre) lanciata dall'asse costituito dal fondo F2i e da Mediaset a 57 euro per azione.

Francoforte la migliore. Sale fiducia imprenditori tedeschi

Francoforte è la Borsa più vivace in questo inizio di settimana grazie al parziale riscatto di Continental e del settore auto che nelle ultime sedute erano finiti sotto pressione. Intanto l'indice Ifo che misura la fiducia degli imprenditori in Germania è salito ad agosto al 103,8 dal precedente 101,7 e ben oltre le previsioni. Il miglioramento è legato all'ammorbidimento delle tensioni commerciali globali. Ifo prevede a questo punto che il Pil della Germania cresca dello 0,5% congiunturale nel terzo trimestre dell'anno in corso.



Scattano i realizzi sul petrolio. Euro/dollaro resta sopra 1,16

Realizzi sul barile di petrolio apprezzatosi del 6% la scorsa settimana: il Wti cede mezzo punto percentuale nella scadenza ottobre a 68,4 dollari al barile, il Brent ottobre arretra a 75,6 dollari al barile. Sul mercato valutario, l'euro/dollaro resta sopra quota 1,16 e scambia a 1,1608 da 1,1628 di venerdì.

Borsa Tokyo, chiude a +0,88% in scia a record Wall Street

L'indice Nikkei della Borsa di Tokyo ha chiuso in forte rialzo, mettendo a segno la quinta seduta positiva di fila, grazie ai nuovi record di Wall Street e alla vivacità delle Borse cinesi. L'indice Nikkei guadagna lo 0,88% (+197,87 punti) a

22.799,64, mentre il Topix l'1,16% (+19,75 punti) a 1.728,95.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)

