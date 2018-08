L'intesa Usa-Messico spinge Fca e la galassia Exor, auto super in Ue

L'intesa tra Stati Uniti e Messico che riguarda l'automotive e l'esenzione doganale per i prodotti agricoli sostiene i titoli del settore auto in tutta Europa (+1,2% lo Stoxx600) e in particolare, a Milano, le società della galassia Exor-Agnelli in una seduta negativa. Da metà agosto, le indiscrezioni sull'interesse di Kkr per Magneti Marelli e l'annuncio di Washington di ieri hanno fatto recuperare a Fca circa il 10% in Borsa. L'accordo raggiunto ieri prevede l'incremento della componentistica auto proveniente dai due Paesi firmatari che passa dal 62,5% previsto dal Nafta al 75%. Inoltre il 40-45% della produzione dovrà arrivare da impianti con dipendenti che hanno uno stipendio orario di almeno 16 dollari. L'intesa è salutata con favore da tutte le case di investimento soprattutto alla luce del fatto che nei mesi scorsi erano state numerose le minacce Usa di introdurre dazi sulle auto importate dal Messico. Banca Akros ricorda che Fca ha prodotto nel 2017 600mila veicoli sia in Messico sia in Canada destinati per l'80% al mercato statunitense: cifre che fanno di Fca il costruttore più esposto alla revisione dell'accordo Nafta.

Gli analisti di Equita sim evidenziano come la conseguenza più rilevante dell'intesa è il venir meno della «minaccia di dazi che aleggiava ormai da qualche mese, sapendo che in Messico produce il 100% delle Jeep Compass e RAM Heavy Duty venduti in US». L'attesa inoltre riguarda la possibilità che all'accordo si unisca anche il Canada dove Fca produce Dodge e Chrysler Pacifica.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

