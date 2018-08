Asta BoT fa il pieno ma tassi su allo 0,438%. Economia Usa cresce più delle stime

Le Borse europee proseguono la seduta con andamenti poco mossi e restano in attesa di evoluzioni positive nel dialogo tra Usa e Canada in vista di accordi commerciali. Se Milano, Francoforte e Parigi (segui qui l'andamento) oscillano attorno alla parità, Madrid è piegata dal tonfo di Inditex mentre Londra soffre le indiscrezioni sui ritardi nel negoziato per la Brexit. Proprio questo fattore, secondo gli operatori, sta alimentando ulteriori incertezze e quindi cautela sui mercati finanziari: secondo Bloomberg news non verrà rispettata la scadenza di ottobre per trovare un'intesa tra Ue e Regno Unito. Dopo i record della vigilia, i riflettori sono puntati su Wall Street, dopo la lettura intermedia del Pil del secondo trimestre (+4,2%, oltre le stime): la Borsa americana ha aperto in aumento, con il Nasdaq che ha aggiornato ulteriormente i massimi storici e lo S&P 500 sopra quota 2.900 punti, ma ha poi rallentato il passo e si muove con incertezza.

Atlantia ancora giù: Castellucci apre a Cdp, proroga spetta a ministero

Il FTSE MIB è in equilibrio ma frenato dalla caduta di Telecom Italia, nuovamente ai minimi da settembre 2013, e dalla costante debolezza delle utility e delle banche. Per quanto riguarda Atlantia, il titolo, che ha iniziato a -1%, ha limitato il passivo, ma resta in discesa: nel corso di una intervista a Repubblica, l'a.d Castellucci ha aperto all'ipotesi di un ingresso della Cdp nell'azionariato mentre ha respinto progetti di nazionalizzazione della rete autostradale. Sulla proroga del periodo di concessione, Castellucci ha precisato che la Commissione Ue ha dato il via libera, ma ora è il ministero delle Infrastrutture che può decidere se completare l'iter.

Ferrari in prima fila. Precipita Brunello Cucinelli

Spicca invece Ferrari sulla scia dell'annuncio della quotazione alla Borsa di Londra di un altro marchio delle auto di lusso, Aston Martin. Sul Ftse Mib il quadro complessivo replica quello di ieri con i titoli delle società più esposte verso gli Stati Uniti a beneficiare degli accordi commerciali con il Messico e puntando su intese anche tra Washington e Ottawa: Cnh Industrial e Brembo sono tra le migliori, tra gli industriali bene anche Prysmian. Positivi i petroliferi, in attesa del dato americano sulle scorte settimanali. Pesante il rosso di Brunello Cucinelli che ieri ha comunicato i dati del primo semestre con utile e fatturato in crescita. Il debito è calato - invece - per gli analisti meno delle attese. Jefferies ha deciso di abbassare il rating sul titolo hold. A Parigi invece da segnalare il calo di Pernod Ricard: il titolo è penalizzato malgrado i risultati 2017-18 mostrino un utile in incremento del 13% a 1,577 miliardi di euro. Il fatturato è rimasto sostanzialmente stabile (-0,2%) a 8,98 miliardi. Si ferma il recupero di Bca Carige dopo le indiscrezioni de Il Sole 24 Ore secondo cui l'azionista Sga (titolare del 5%) potrebbe decidere di uscire dall'investimento in tempi brevi. Tra i minori strappa ancora Juventus Fc. Bene Maire Tecnimont che ha ieri ha annunciato due contratti in India.

Sull'Aim Italia, spicca Clabo che ha annunciato i conti semestrali e ha raggiunto un accordo per la fornitura delle vetrine Starbucks in Asia. Nel resto d'Europa, pesa su Madrid il tonfo di Inditex (il gruppo dell'abbigliamento a marchio Zara) dopo che gli analisti di Morgan Stanley hanno raccomandato di ridurre l'esposizione al titolo.

Euro torna sotto quota 1,17 dollari, petrolio attende scorte Usa

Sul mercato valutario, l'euro/dollaro ripiega sotto quota 1,17 e scambia a 1,1676 (1,1714 ieri sera). Euro/yen a 129,88 (130,17), dollaro/yen a 111,22 (111,12). Secondo alcuni operatori si tratta di una correzione tecnica dopo la recente corsa. Secondo gli analisti di Mps Capital Services, la correzione della moneta unica sarebbe dovuta alle indiscrezioni sulla volontà del Governo italiano di chiedere alla Bce una nuova forma di «scudo» dalle turbolenze dei mercati attraverso il varo di un nuovo programma di acquisti che attenui così l'uscita dal Quantitative Easing prevista nel 2019.

Il prezzo del petrolio sta tornando a salire in area 69 dollari al barile per quanto riguarda il contratto ottobre del Wti e in area 76 per la medesima scadenza del Brent: in attesa delle statistiche ufficiali, le stime dell'Amerina Petroleum Institute indicano un aumento a sorpresa delle scorte Usa di greggio nella settimana passata(+38mila barili) dopo la forte contrazione (-5,17 milioni) di quella precedente che aveva originato uno scatto dei prezzi (+6% sia Brent sia Wti nell'ultima settimana).

Asta BoT: assegnati semestrali per 6 mld, rendimento sale allo 0,438%

Grande richiesta nell'asta dei BoT semestrali che ha visto assegnati titoli per 6 miliardi con un rendimento in forte crescita. Nell'asta di fine mese i titoli (a 181 giorni con scadenza 28.02.19) informa la Banca d'Italia, sono stati assegnati a un tasso medio ponderato semplice dello 0,438% in crescita di 37 punti base rispetto all'asta di luglio (0,066%). La richiesta del mercato è stata di 11,232 miliardi a fronte di un'offerta del Tesoro fissata a 6 miliardi (rapporto di copertura di 1,87). La data di regolamento è il prossimo 31 agosto.

Pil Usa cresce più delle stime, in calo dato immobiliare

La crescita economica americana si è rivelata più forte del previsto nel secondo trimestre del 2018. Dalla seconda lettura del dato diffusa dal dipartimento al Commercio, emerge che il Pil è cresciuto al tasso annuale del 4,2%. Gli analisti si aspettavano un +4,1%, in linea con la prima stima. Il dato è il migliore dal +4,9% registrato nel terzo trimestre del 2014 ed è nettamente superiore al trimestre precedente, quando gli Stati Uniti avevano registrato un +2,2%. Nel quarto trimestre del 2017 c'era stato un +2,9%, nel terzo un +3,2%, nel secondo un +3,1% e nel primo un +1,4%. L'attuale espansione dell'economia, iniziata a metà 2009, è la terza più lunga di sempre e potrebbe diventare la seconda; fino a ora era stata a un ritmo modesto rispetto a quanto visto nel secolo scorso ma il dato odierno mostra un'accelerazione anche se molti analisti credono possa rappresentare un picco. Da segnalare anche che a luglio il numero di compromessi per la vendita di case esistenti negli Stati Uniti è sceso. Il dato, reso noto dall'associazione di settore National Association of Realtors, è diminuito dello 0,7% a 106,2 punti rispetto a giugno. Gli analisti attendevano un dato invariato. È stato il settimo mese di fila con un calo annuo.



Spread scende sotto 280 punti, rendimento fermo al 3,18%

In lieve calo lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco si muove in avvio a 278 punti base, in calo dopo l'asta BoT dai 281 di ieri, con il rendimento del BTp decennale benchmark indicato al 3,18%, dal 3,19% del riferimento della chiusura di ieri.

Giappone, cala fiducia consumatori. Borsa Tokyo, settimo rialzo di fila

Chiusura con il segno più per la Borsa di Tokyo che mette a segno la settima seduta positiva consecutiva, una serie mai vista da ottobre. A far da sfondo agli acquisti l'ottimismo degli investitori sull'economia statunitense e sui negoziati commerciali. Al termine delle contrattazioni l'indice Nikkei dei titoli guida ha guadagnato lo 0,15% terminando a 22.848,22 punti e il più generale Topix è salito dello 0,46% a 1.739,60 punti. Da inizio anno il Nikkei è praticamente piatto. Intanto è scesa ancora la fiducia dei consumatori in Giappone che tocca i minimi da un anno.Secondo i dati diffusi dal Governo di Tokyo l'indice di fiducia è sceso ad agosto a 43,3 da 43,5 di luglio. Si tratta del minimo da agosto dello scorso anno.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

© Riproduzione riservata