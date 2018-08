Dopo una prima parte di seduta guardinga, le Borse europee si confermano in ribasso, ma tentano di limare le perdite (segui qui l'andamento dei principali listini). Gli investitori restano in attesa di notizie dal fronte commerciale: Stati Uniti e Canada si sono mostrati ottimisti sulle trattative per la revisione del Nafta (l'accordo di libero scambio tra Stati Uniti, Canada e Messico siglato 24 anni fa e che ora il presidente americano Donald Trump sta cercando di cambiare), dopo che Washington e Messico hanno siglato un accordo a cui ora Ottawa dovrà decidere se allinearsi o meno. Pesano anche il calo superiore alle attese dell'indice del clima economico nell'Eurozona e i timori per l'intesificarsi della crisi argentina, dopo che il presidente Mauricio Macri ha chiesto al Fondo monetario internazionale di sbloccare in anticipo fondi di emergenza, cosa che ha destato non poca preoccupazione tra gli investitori (ieri il peso argentino ha ceduto fino al 7,6% sul dollaro, il calo giornaliero maggiore da dicembre 2015, e perde oggi un ulteriore 7%). Wall Street guarda invece a una serie di dati macro: le richieste di sussidi di disoccupazione sono cresciute, così come l'inflazione, aumentata ai massimi in sei anni.

Piazza Affari debole, con allarme debito e spread

Milano è rallentata dalle tensioni politiche e dall'allarme debito lanciato da Fitch. Secondo il rapporto che l'agenzia di rating pubblicherà domani e di cui La Repubblica ha ottenuto anticipazioni (il rating dovrebbe restare invariato a «Bbb», possibile una revisione dell'outlook a negativo), le divergenze all'interno del Governo renderanno sempre piùdifficili le scelte economiche, portando il deficit «al limite di rottura» e creando un clima di incertezza per le banche, che hanno rallentato il ritmo di smaltimento dei crediti in sofferenza. Inoltre, secondo Fitch, uno scenario di Italexit, considerato «altamente improbabile», potrebbe «minacciare la stabilità della moneta unica». Sulla Borsa milanese pesa anche l'allargamento, seppur modesto, dello spread.

Spread torna in area 276 puntidopo asta Btp

Dopo il calo registrato in apertura, lo spread tra BTp e Bund, che ieri aveva chiuso alleggerito di ben 10 punti base, torna a salire. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005323032) e il pari scadenza tedesco aveva iniziato la seduta in calo a 270 punti base, un punto in meno rispetto alla vigilia, poi ha imboccato di nuovo la via dei rialzi, portandosi in area 276 punti.

Questo dopo l'asta di BTp e CcTeu, che hanno registrato una domanda vigorosa e rendimenti in deciso rialzo. Nel dettaglio il Tesoro ha emesso la prima tranche del nuovo BTp benchmark a 5 anni scadenza 01/10/2023 per 3,75 miliardi a fronte di una richiesta pari a 7,944 miliardi (rapporto domanda/offerta al 2,12). Il rendimento è salito di 63 centesimi attestandosi al 2,44% ai massimi dalla fine del 2013. Collocata anche la terza tranche del BTp a 10 anni scadenza 01/12/2028: a fronte di richieste per 3,078 miliardi l'importo emesso è stato pari a 2,25 miliardi mentre il rendimento, in aumento di 37 centesimi, si è attestato al 3,25%, oltre la soglia del 3% per la prima volta dal maggio 2014. Assegnati infine 1,75 miliardi di CcTeu a fronte di una domanda totale pari a 3,7 miliardi: le due tranche hanno spuntato rendimenti in rialzo rispettivamente al 2,31% e al 2,32%. Il regolamento dell'asta cade sul prossimo 3 settembre.

Atlantia osservata speciale, giù Tenaris, svetta Ferrari

A Piazza Affari, continua invece il rally di Ferrari, che già alla vigilia era stata la migliore del listino grazie all'ottimismo degli analisti sui nuovi modelli. Va bene anche Fiat Chrysler Automobiles, sull'ottimismo mostrato da Washington e Ottawa sulla possibilità di un accordo sulla revisione del Nafta. Atlantia tenta il recupero, per il momento contenuto visti i forti cali delle precedenti sedute. L'attesa è tutta per i Cda di Atlantia e Autostrade per l'Italia di domani: i vertici dei gruppi sono chiamati a dare al Governo risposte su controlli e manutenzione al ponte Morandi di Genova, crollato il 14 agosto. Ancora bene Prysmian, che si è aggiudicata tre progetti per la realizzazione di collegamenti in cavo per i parchi eolici offshore in Francia. Attenzione per Generali, che ha espresso interesse per la francese Sycomore per crescere nella gestione. In coda al FTSE MIB ci sono Tenaris,penalizzata dalla crisi argentina e dal risiko dazi Stati Uniti-Corea del Sud, e Cnh Industrial, che rallenta il passo dopo il rally delle precedenti sedute. In recupero le utility, con Snam Rete Gas, Terna, Enel e A2a sopra la parità dopo le pressioni dei giorni scorsi e in attesa che sia dipanata la matassa concessioni.

Tra i migliori a Milano Somec e Sogefi

Fuori dal listino principale, rialzo per Somec, che ha ricevuto un ordine per 54 milioni di euro da Fincantieri per realizzare gli involucri in vetro di quattro nuove navi da crociera destinate all'armatore Norwegian Cruise Line. Volano anche Pierrel e soprattutto Sogefi. La società di componentistica auto controllata da Cir ha fatto sapere di avere chiuso i contenziosi con due clienti eliminando i rischi connessi alla vicenda. L'accordo comporta un effetto positivo sul risultato di 6,6 milioni prima delle imposte e di 4,3 milioni al netto delle imposte.

Astaldi scivola ai minimi storici

Le indiscrezioni su possibili ritardi nella cessione del Terzo Ponte sul Bosforo mettono il freno al titolo di Astaldi, che cede più del 6% e aggiorna al ribasso il minimo storico (il precedente era stato fissato nel 2003). Secondo quanto riportato dal Messaggero, ci sarebbero ulteriori ritardi nella formalizzazione delle offerte vincolanti per il Terzo Ponte sul Bosforo e per questo motivo le principali banche creditrici avrebbero chiesto ulteriori garanzie alla società. Il ritardo sarebbe dovuto al peggioramento della crisi turca e alla continua svalutazione della lira turca. L'ulteriore rallentamento della cessione delle quote della joint venture che ha in concessione il Terzo Ponte sul Bosforo influisce sull'intero piano di rafforzamento patrimoniale di Astaldi (aumento di capitale e rifinanziamento del debito), essendo tra le clausole sia per l'ingresso del gruppo Ihi nel capitale sia per la formazione del consorzio di garanzia. «Sul titolo manteniamo una visione cauta perché anche in caso di cessione dell'asset, rimarranno le altre incertezze che caratterizzano l'equity story», ha sottolineato Equita. Anche Mediobanca Securities ricorda che le offerte vincolanti «sono la condizione principale richiesta da JPMorgan per garantire l'aumento di capitale già approvato alcuni mesi fa».

In Asia Tokyo in leggero rialzo con calo yen

Chiusura in lievissimo rialzo per la Borsa di Tokyo, all'ottava seduta consecutiva in terreno positivo. A incidere, sono stati in particolare il calo dello yen e le speranze in un rasserenamento della situazione del commercio, a fronte delle tensioni costanti tra Stati Uniti e diversi partner. L'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,09%, ossia 21,28 punti a quota 22.869,50. L'indice allargato Topix ha invece chiuso con un leggerissimo ripiegamento, -0,03% (-0,46 punti a 1.739,14).

Euro torna sopra 1,17 dollari, petrolio in rialzo

Sul mercato dei cambi, l'euro torna sopra quota 1,17 dollari: la moneta unica vale 1,1714 dollari, contro gli 1,168 di ieri in chiusura e 130,774 yen, contro i 129,73 della chiusura di ieri, mentre il rapporto dollaro/yen è a 111,637. Ancora in rialzo il petrolio, anche se per il momento i movimenti sono scarsi: il future ottobre sul Wti sale dello 0,45% a 69,82 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul Brent si attesta in rialzo dello 0,36% a 77,42 dollari.

In Usa salgono richieste sussidi lavoro, su redditi e spese

Nei sette giorni conclusi il 25 agosto scorso il numero di lavoratori che per la prima volta hanno fatto richiesta per ricevere sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti è salito meno delle stime degli analisti e mantenendosi a livelli minimi storici. Secondo quanto riportato dal dipartimento del Lavoro, le richieste sono aumentate di 3.000 unità a 213mila unità. Gli analisti attendevano un dato a quota 215.000 unità. Inoltre, nel settimo mese in cui la riforma fiscale Usa è entrata in vigore, gli americani hanno visto crescere i loro salari e hanno speso di più. Secondo quanto riportato dal dipartimento del Commercio, le spese per consumi sono salite dello 0,4% sul mese precedente, esattamente quanto atteso dagli analisti. I redditi personali sono aumentati dello 0,3%, come previsto. Infine, l'inflazione ha continuato a rafforzarsi. La misura preferita dalla Federal Reserve per calcolarla, il dato Pce (personal consumption expenditures price index), è cresciuta dello 0,1% a luglio su base mensile, mentre su base annuale è salita del 2,3%, massimo di sei anni.

