Campbell Soup vende tutte le attività internazionali, S&P la declassa

Campbell Soup intende mettere in vendita le sue attività internazionali e quelle legate ai generi alimentati refrigerati, cosa che taglierà del 25% circa i ricavi dell'azienda. Il gruppo alimentare ha inoltre abbandonato l'idea di farsi strada nel mercato dei prodotti freschi. Nell'annunciare la sua strategia di rilancio, oltre a conti con ricavi trimestrali deludenti, il gruppo non si è messo in vendita come avrebbe voluto l'investitore attivista Daniel Loeb di Third Point (secondo lui «è l'unica strada giustificabile»).

Tuttavia la porta è stata lasciata aperta su questo fronte. D'altra parte, una Campbell più snella sarebbe più attraente agli occhi di Kraft Heinz. Il Ceo Keith McLoughlin, in una nota ha detto che «al momento, la strada migliore» sta nel concentrarsi sui due core business in Nord America, ossia zuppe e snack, ma «il cda resta aperto e impegnato a valutare tutte le opzioni strategiche per aumentare il valore in futuro». Il gruppo è alla ricerca di acquirenti per i succhi e i condimenti a marchio Bolthouse Farms, per le salse e l'hummus Garden Fresh, per i biscotti Arnott's (Australia) e per quelli danesi al burro Kelsen popolari in Cina e Honk Kong; insieme tutti questi brand generano vendite annue di 2,1 miliardi di dollari. Secondo fonti del Wall Street Journal, è già stato dimostrato l'interesse da parte di gruppi di private equity per attività che toccano anche Malesia, Indonesia e Giappone.

Quello che rimarrebbe di Campbell Soup sarebbe concentrato sugli Stati Uniti e in Canada con vendite divise praticamente a metà tra il segmento in difficoltà che comprende zuppe e drink e quello più promettente degli snack. Nel primo caso l'obiettivo è rilanciare le vendite e nel secondo quello di espanderle. Alla fine, la decisione di vendere il gruppo intero spetterà ai discendenti di John T. Dorrance, l'uomo che ha inventato le zuppe in lattina rese famose anche dai quadri del 1962 di Andy Warhol. I membri della sua famiglia detengono il 40% circa dei titoli dell'azienda e due terzi degli azionisti devono approvare una eventuale vendita. Quanto ai conti, nel suo quarto trimestre fiscale Campbell ha registrato utili per 94 milioni di dollari, in calo dai 318 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. Al netto di voci straordinarie gli utili sono scesi del 52% a 25 centesimi per azione contro un consenso per 24 centesimi. Nei tre mesi chiusi il 29 luglio, i ricavi sono saliti del 33% a 2,219 miliardi, comunque sotto le stime degli analisti. Nell'intero esercizio, i profitti sono scesi a 261 da 887 milioni e le vendite sono aumentate del 10% a 8,685 miliardi. Per il primo trimestre dell'esercizio appena iniziato, quello in corso, Campbell si aspetta vendite di circa 10 miliardi e utili per azione di 2,45-2,53 dollari. Nel pre-mercato il titolo Campbell ha perso oltre il 3%, Da inizio anno ha ceduto quasi il 17% e negli ultimi 12 mesi oltre il 21%.

La bocciatura di S&P

S&P Global Ratings ha bocciato Campbell Soup e il suo piano di disinvestimenti, annunciato oggi. Il rating del gruppo alimentare è stato tagliato a BBB- da BBB con outlook stabile. Secondo l'agenzia, la cessione delle attività internazionali e di quelle legate ai generi alimentari refrigerati rende Campbell «un'azienda meno diversificata e più dipendente dalle attività che hanno una performance scarsa ma alti margini», quelle delle zuppe e delle bevande, per finanziare la crescita del segmento degli snack. S&P ha fatto notare che i segmenti delle zuppe e del beverage «sono categorie di prodotto in declino». L'outlook stabile «riflette la convinzione che Campbell venderà con successo le sue attività internazionali e userà il ricavato per ridurre il debito entro la metà dell'esercizio 2019 (appena iniziato, ndr) e per migliorare le sue finanze per almeno i prossimi due anni».

S&P ha promesso una ulteriore bocciatura, cose che implicherebbe l'addio all'investment grade, se l'azienda non sarà in grado di rendere le zuppe nuovamente redditizie, se non riuscirà a realizzare la sua strategia di crescita per gli snack o se non venderà gli asset internazionali «a un prezzo ragionevole». S&P intende tagliare il rating anche nel caso in cui il gruppo favorisca una politica fiscale aggressiva che favorisce i soci a scapito della riduzione del debito. Questo scenario potrebbe verificarsi «se un investitore attivista ottiene poltrone nel cda o se la famiglia, che ha una quota del 42%, riduce la sua partecipazione». Per l'agenzia un aumento del rating è «improbabile nei prossimi due anni» ma non è escluso se Campbell dimostrerà successi negli snack e nelle zuppe. Il titolo Campbell cede al Nyse l'1% a 39,54 dollari.

