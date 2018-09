Piazza Affari positiva dopo taglio outlook Fitch. Spread cala sotto 290

Piazza Affari viaggia in territorio positivo dopo il taglio dell'outlook di Fitch (da stabile a negativo) sull'Italia, avvenuto venerdì a mercati chiusi, a fronte delle forti incognite sul debito e sul rischio di elezioni anticipate nel 2019. L'agenzia ha mantenuto invariato il rating sovrano del nostro Paese a BBB: lo spread Btp-Bund ripiega sotto quota 290 punti base. Contrastate Francoforte e Parigi, Londra è positiva (segui qui l'andamento dei principali indici), mentre permangono le forti tensioni commerciali a livello globale con l'indice manifatturiero cinese Caixin che in agosto ha rallentato ai minimi da giugno 2017.

A Piazza Affari tentano il recupero le banche e il settore delle quattro ruote dopo il passo falso di venerdì: spiccano Ubi Banca,Mediobanca e le popolari oltre a Fiat Chrysler Automobiles. Ancora realizzi, invece, su Pirelli dopo il downgrade sancito da Berenberg venerdì; negativi anche Luxottica e Ferragamo. Fuori dal listino principale brillano Bio On, che oggi ha annunciato la nascita della nuova divisione dedicata ai materiali in bioplastica per il lusso, e Fincantieri grazie a un report positivo di Mediobanca. Giù invece Astaldi dopo il nuovo rinvio del cda per l'ok alla semestrale.

Poco mossi i cambi con l'euro/dollaro stabile a 1,16 e l'euro/yen a quota 128,7; il cross dollaro/yen si attesta a 110,9. Inverte segno il greggio con il Wti consegna ottobre che ora è in lieve progresso intorno ai 69,9 dollari al barile.

Con calo spread parte il recupero dei bancari



Scatta il recupero per il settore bancario a Piazza Affari e in tutta

Europa (+0,3% lo stoxx di settore) con gli istituti di credito italiani, colpiti dalla vendite venerdi' scorso, che sfruttano il calo dello spread a 285 punti base e dei rendimenti sull'obbligazionario. A Milano in evidenza Ubi Banca, che

guadagna oltre il 2% grazie alla decisione degli analisti di Morgan Stanley (che risale a venerdi') di portare il target price a 3,7 euro. Molte bene anche Mediobanca mentre a leggera distanza ci sono Banco Bpm e Intesa Sanpaolo . Piu' debole Unicredit. Fuori dal listino principale da segnalare Banca Carige, che lascia sul terreno oltre l'1% in attesa dell'assemblea chiamata a nominare il nuovo consiglio di amministrazione della banca. Bancari in recupero anche in Europa con Deutsche Bank che e' la migliore del Dax a Francoforte mentre a Parigi SocGen e' sopra la parità.

Maire Tecnimont brilla dopo commessa in Algeria

Acquisti su Maire Tecnimont dopo l'annuncio, avvenuto questa mattina, dell'ingresso sul mercato algerino nel settore del trattamento del gas. Il gruppo guadagna oltre il 3% dopo che la sua principale controllata, Tecnimont, si e' aggiudicata in via preliminare dalla Direction Centrale Engineering & Project Management di Sonatrach un contratto per l'esecuzione del progetto "Lpg Train 4-Zcina Hassi Messaoud" che sarà realizzato all'interno del complesso Zcina, nell'area di Hassi Messaoud, in Algeria centrale. Il contratto, precisa una nota, ha un valore totale di 248 milioni di dollari su base multivaluta ed e' su base lump sum per le attivita' di Engineering, procurement e construction.

Astaldi ai minimi storici su nuovo rinvio cda

Astaldi invece arretra e cede oltre il 3% sui nuovi minimi storici dopo lo slittamento del cda per l'ok alla semestrale, comunicato venerdì a mercati chiusi. La decisione, ha spiegato il gruppo, è legata «al fine di avere maggior contezza sulla tempistica relativa alla finalizzazione della trattativa per la vendita degli asset relativi alla Concessionaria del Terzo Ponte sul Bosforo in Turchia e dei conseguenti effetti sulla manovra di rafforzamento patrimoniale e finanziario in corso». Lo scorso 2 agosto la società aveva già variato la data di convocazione del cda ad una data compresa nella settimana tra il 3 e il 7 settembre, un mese in più rispetto all'indicazione fornita a gennaio, quando era stato diffuso il calendario finanziario dell'anno che fissava il cda per la semestrale al 3-7 agosto. Sempre settimana scorsa, Astaldi aveva diffuso una nota in replica a indiscrezioni di stampa sulle difficoltà in Turchia assicurando che le trattative relative alla vendita degli asset legati alla Concessionaria del Terzo Ponte sul Bosforo in Turchia «proseguono e sono in fase avanzata» e che ci sarà a breve un incontro con le banche in relazione agli effetti dell'inevitabile allungamento della tempistica relativa al prospettato aumento di capitale.

Turchia, banca centrale pronta a garantire stabilità prezzi

Intanto, sul fronte macroeconomico, la banca centrale turca Cbrt risponde a stretto giro alla diffusione del dato sull'inflazione, che è salita al 17,9% ad agosto, assicurando che prenderà «tutte le misure necessarie per sostenere la stabilità dei prezzi». In una nota l'Autorità bancaria turca ha indicato che «l'orientamento sarà aggiustato nella prossima riunione del comitato di politica monetaria». I mercati chiedono a gran voce un rialzo dei tassi di interesse, punto sul quale il board si pronuncerà il 13 settembre, sebbene il presidente Recep Tayyp Erdogan si opponga fermamente alla misura.

La manifattura cinese sconta le tensioni commerciali

Rallenta l'industria manifatturiera cinese, secondo quanto segnala l'indice Pmi manifatturiero Caixin. L'indicatore si restringe in agosto a 50,6 da quota 50,8 di luglio, mentre a luglio era a 51. L'attivita' manifatturiera continua in realtà a

crescere ma a un ritmo molto più compassato. Si tratta del risultato piu' debole da giugno 2017, deludente rispetto alle attese degli analisti. Secondo Caixin, Pechino sconta la guerra commerciale con Washington e una domanda interna

lenta.

