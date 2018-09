Piazza Affari tiene. Telecom ko, soffre la concorrenza di Iliad

Piazza Affari tiene tra le Borse europee grazie al comparto bancario, con lo spread ancora in calo e gli occhi puntati sulle discussioni politiche in vista della Legge di Bilancio. Il mercato sembra avere gradito le indiscrezioni su Tria e le dichiarazioni di Salvini, secondo cui la prossima Legge di Bilancio taglierà le tasse rispettando tutte le regole. Dopo la seduta incerta di ieri, senza il faro di Wall Street, le piazze finanziarie del Vecchio Continente hanno tentato un rialzo in avvio ma poi hanno prevalso le vendite. Oggi i mercati Usa riaprono i battenti dopo la chiusura di ieri per festività (Labor day): nel giorno di rientro degli operatori statunitensi sul mercato valutario c'è da segnalare il rafforzamento del dollaro, che ha spinto l'euro sotto quota 1,16.

A Piazza Affari banche sotto i riflettori

Dopo essere arrivato a guadagnare un punto percentuale poco dopo l'avvio, il FTSE MIB a Piazza Affari ha limato i guadagni, in un contesto di debolezza generalizzata in Europa. In positivo sul listino milanese le banche a partire da Ubi Banca che, dopo la buona performance delle ultime sedute sulla scia dell'upgrade di Morgan Stanley di venerdì, incassa oggi il giudizio positivo degli analisti di Jp Morgan che hanno confermato il target price di 4,20 e alzato la raccomandazione da neutral a overweight. Acquisti anche su Banco Bpm, Banca Pop Er, Mediobanca, Unicredit e Intesa Sanpaolo. A favorire il comparto oggi anche le anticipazioni del Sole 24 Ore sugli stress test: entro domani infatti saranno inviate le simulazioni degli istituti sugli scenari di stress e le conclusioni si avranno per il 2 novembre. Secondo il Sole 24 Ore, comunque, dalle prime risultanze le banche risultano in tenuta e il clima tra gli operatori è positivo. Le banche italiane coinvolte negli stress test sono Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpme Ubi Banca. Fuori dal listino principale, Mps ha girato in positivo dopo l'avvio negativo e lo stesso vale per Carige, dopo che l'azionista Sga ha ceduto lo 0,4% del capitale ieri. Al di fuori del comparto bancario, va male anche Stmicro, prosegue in rosso Mediaset. Segno meno anche per Fiat Chrysler Automobiles dopo i dati sulle immatricolazioni che hanno visto in agosto un rialzo del 2,6% a fronte del +9,5% del mercato in generale.

Giù Telecom: pesano il giudizio di Exane e i clienti di Iliad

Nuovo brusco scivolone per il titolo Telecom Italia che segna la performance peggiore del listino principale, aggiornando i minimi dal 1 settembre 2013. Le azioni risentono del giudizio negativo degli analisti di Exane che hanno abbassato il rating a underperform. Inoltre, secondo un operatore, pesano anche i risultati del primo semestre di Iliad, che riportano l'attenzione sulla pressione competitiva che sta penalizzando Telecom. Iliad ha comunicato un aggiornamento sulla clientela acquisita in Italia fino ai primi giorni di agosto. Iliad ha riportato 635mila clienti mobili in Italia a fine giugno, 1 mln al 18 luglio e 1,5 mn nei primi giorni di agosto. «La progressione della base clienti rimane quindi molto solida - commentano gli analisti di Equita - con un run rate di circa 20mila nuovi clienti al giorno nel primo mese di attività, proseguito su livelli simili fino al 18 luglio e in accelerazione nella seconda metà di luglio/inizio agosto (probabilmente intorno ai 25mila clienti al giorno). Con questo run rate, pur ipotizzando un rallentamento nella seconda metà di agosto, i 2 mln di clienti dovrebbero essere raggiunti nel corso della prima metà di settembre», secondo Equita.

Il dollaro spinge l'euro sotto 1,16. Vendite sulle valute emergenti

Dollaro in appezzamento contro tutte le principali valute sul mercato valutario. Il biglietto verde, sottolineano gli analisti di Mps Capital Services, beneficia del diffuso clima di 'risk-off' sui mercati emergenti, scatenato dalla crisi argentina e rinforzato dalle incertezze sul commercio internazionale. L’euro/dollaro subisce la forza del biglietto verde e arriva a scambiare sotto 1,16, mentre la sterlina ha perso terreno nella giornata di ieri, con il cambio euro/sterlina salito sopra 0,90 in seguito al deludente dato sul Pmi britannico. Il mercato guarda con preoccupazione alla situazione argentina: il presidente Macrì ha annunciato ieri la reintroduzione di una tassa 'di emergenza' sulle esportazioni agricole, con l’intenzione di segnalare al mercato più rigore nella disciplina fiscale: la mossa non sembra convincere gli investitori dal momento che il peso argentino si muove vicino ai minimi storici. Poco convincente anche l’annuncio della banca centrale turca di un prossimo intervento ad argine dell’inflazione, che non ferma l’indebolimento della lira. La paura del contagio ha scatenato un sell-off generalizzato sulle valute emergenti, che ha colpito in particolare real brasiliano e rand sudafricano.



Petrolio in rialzo

Tornano alla normalità oggi gli scambi sulle principali materie prime dopo il giorno di festività negli Usa. Il Wti ha aperto sopra i 70 dollari al barile e il Brent è ben intonato sopra i 78 dollari al barile, grazie a una tempesta tropicale in arrivo nel Golfo del Messico che ha portato alla chiusura di due piattaforme petrolifere.

