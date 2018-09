Borse frenate da petrolio e Bce. A Piazza Affari ko di Saipem e Campari

Il contenuto abbassamento delle stime di crescita dell'Eurozona da parte della Bce, che non toccherà i tassi di interesse fino alla prossima estate, e il rallentamento dell'inflazione statunitense (che ha favorito l'euro) non hanno impedito una seduta di generale tenuta per le Borse europee supportate anche dal riavvio dei colloqui Usa-Cina sui dazi e dalla mossa a sorpresa della Banca centrale turca intenzionata a recuperare credibilità con il rialzo odierno dei tassi al 24%. Sul finale comunque ha finito pesare sulle performance la netta correzione del petrolio (-2% a New York sotto i 69 dollari al barile). Discorso a parte per Piazza Affari che ha sofferto per tutta la seduta gli ammonimenti del commissario Ue agli Affari Economici Moscovici sull'Italia (è «un problema», presenti un bilancio «credibile») anche se sul mercato dei titoli sovrani non c'è stata tensione sugli asset nostrani e anzi le vendite si sono piuttosto indirizzare sui Paesi core dell'Eurozona comportando così una riduzione dello spread: il FTSE MIB di Piazza Affari ha ceduto sul finale lo 0,56% con pesanti cadute di Saipem (-5% penalizzata dal petrolio) e Campari (-4,6% complice un report di Exane). Male il lusso e le utility, giù Poste Italiane (-2,5%) per il possibile nuovo impegno della azienda nel riassetto di Alitalia. Nuovo ko per Telecom Italia(-1,3%). Brillante St( +2,2%) con tutto il settore tecnologico risvegliato dalla presentazione dei nuovi prodotti Apple.

Mentre Madrid (+0,2%) è stata la migliore grazie alle banche e Francoforte (+0,2%) ha beneficiato degli acquisti sull'auto grazie alla ripresa dei colloqui Usa-Cina sui rapporti commerciali. In flessione Londra, piatta Madrid.



Banche centrali protagoniste: oltre a Bce focus su BoE e Turchia

La Banca centrale europea, come previsto, ha lasciato i tassi di interesse invariati e si è impegnata a tenerli ai livelli attuali almeno fino all'estate 2019 e ha confermato la fine degli acquisti netti del quantitative easing al 31 dicembre. Francoforte ha però tagliato le stime di crescita per il 2018 al 2% e per il 2019 all'1,8% (segui qui l'andamento dei principali listini). Giornata con banche centrali protagoniste: La Bank of England ha lasciato fermo il costo del denaro e la Banca centrale turca ha alzato i tassi dal 17,75% al 24%, più delle stime e contrariamente a quanto chiesto dal presidente Recep Tayyip Erdogan, cosa che sostiene la lira turca, in recupero sul dollaro.

Wall Street vivace: inflazione Usa rallenta, fiducia colloqui Usa-Cina

Wall Street è positiva dopo i dati che segnalano il rallentamento dell'inflazione negli Stati Uniti e a un rinnovato ottimismo per una possibile ripresa dei negoziati commerciali tra Usa e Cina. Ad agosto i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono cresciuti leggermente meno delle stime. Secondo quanto reso noto dal dipartimento del Lavoro americano, l'indice dei prezzi al consumo e' aumentato dello 0,2% su base mensile.

Tutto secondo le previsioni nelle scelte della Bce

Il Consiglio direttivo della Bce, che si è riunito a Francoforte, ha deciso di lasciare i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi overnight invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,40%. Il Consiglio direttivo si attende inoltre che i tassi di interesse di riferimento della Bce si mantengano su livelli pari a quelli attuali almeno fino all’estate del 2019 e in ogni caso «finché sarà necessario per assicurare che l’inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio termine». Confermata anche la exit strategy per quanto riguarda gli acquisti netti del Qe che continueranno al ritmo di 15 miliardi di euro al mese a partire da ottobre e termineranno il 31 dicembre 2018. La Bce infine conferma l’intenzione di reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza per un prolungato periodo di tempo dopo la conclusione degli acquisti netti di attività «e in ogni caso finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario». L'Eurotower ha limato le stime di crescita per l'anno in corso e il prossimo: il Pil dell'Eurozona crescerà al ritmo del 2% nel 2018, dell’1,8% nel 2019 e dell’1,7% nel 2020. A giugno gli esperti della Bce avevano previsto una crescita del pil del 2,1% nel 2018, dell’1,9% nel 2019 e dell’1,7% nel 2020.

Bank of England lascia tutto fermo, Banca centrale turca alza tassi

La Banca d'Inghilterra ha lasciato i tassi d'interesse invariati allo 0,75%. La decisione è stata presa all'unanimità con 9 voti a favore. Nelle minute della BoE emerge come la politica restrittiva in corso sia necessaria per soddisfare il target di inflazione del 2% e che i recenti sviluppi economici nel Regno Unito sono coerenti con le previsioni economiche di agosto. Per la Bank of England, i mercati finanziari segnalano una maggiore incertezza sulla Brexit. La BoE ha infine rilevato che i futuri aumenti dei tassi potranno essere «graduali e limitati». Invece, la Banca centrale turca ha alzato il tasso di riferimento al 24% dal 17,75%. L'attesa del mercato era per un rialzo al 21%. La lira turca ha recuperato immediatamente terreno verso il dollaro dopo l'annuncio, mentre in mattinata era scesa, sulla scorta delle dichiarazioni del presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, il quale aveva detto che secondo lui la banca centrale del Paese avrebbe dovuto abbassare i tassi e non alzarli. L'Istituto centrale non ha ascoltato le indicazioni del presidente e ha alzato i tassi, anche oltre quelle che erano le attese del mercato.

A Milano bene Ferrari, giù Saipem

A Piazza Affari le migliori sono Recordati, Ferrari, Stmicroelectronics, dopo che Apple ha presentato il nuoo Apple Watch e di tre nuovi iPhone. Bene Mediaset, dopo che l'Ad Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere che da ottobre tutte le reti in chiaro della società saranno sulla piattaforma satellitare di Sky e che la pubblicità «sta andando meglio del mercato, in un periodo difficilissimo». In coda al listino Saipem, dopo le dimissioni del Cfo Bozzini e complice anche il calo del petrolio, Atlantia e Campari. Recupera Prysmian, dopo che ieri lo stop al collaudo del progetto WesternLink ha fatto calare il titolo quasi del 3,5%. Fuori dal FTSE MIB, volano Eurotech e Giglio Group, dopo che la controllata Ibox Digital, che si occupa dello sviluppo di progetti digitali nel settore fashion, ha siglato un accordo con «The Blonde Salad», piattaforma di lifestyle fondata da Chiara Ferragni nel 2009.

Apple e i nuovi iPhone mettono le ali a St

Stmicroelectronics viaggia a passo rapido a Piazza Affari e svetta sul Ftse Mib, dopo che Apple ha presentato i nuovi prodotti, tra cui la serie 4.0 dell'Apple Watch, due versioni premium dell'iPhone (con prezzo a partire da 999 dollari) e un terzo modello denominato XR (con prezzo da 749 dollari). Secondo gli analisti di Equita, «per la supply chain, inclusa Stmicroelectronics, per cui Apple pesa circa il 10% del fatturato, è in linea con le attese l'introduzione del Face-Id (il riconoscimento facciale) su tutti i tre modelli, mentre nel 2017 era presente solo su un modello, mentre è una piccola novità positiva l'introduzione della doppia Sim». I nuovi modelli di Apple dovrebbero aiutare la società ad alzare il prezzo medio dei suoi smartphone: questo significa che il gruppo potrà permettersi di venderne di meno. C'è chi però vede il rischio che il modello XS finisca per essere cannibalizzato da quello XR, relativamente più economico.Gli iPhone XS & MAX e iWatch 4 saranno disponibili nei negozi dal 21 settembre mentre iPhone XR dal 26 ottobre.

Spread in area 236 punti. Dopo asta BTp rendimento sale all'1,20%

Torna a scendere lo spread tra BTp e Bund in area 236 punti, dopo che, nelle prime battute della seduta, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark febbraio 2028 (Isin IT0005323032) e il decennale tedesco con scadenza agosto 2028 si era attestato a 240 punti base dai 237 punti segnati alla chiusura di ieri. Sale anche il rendimento del BTp decennale benchmark che viene indicato al 2,82% dal 2,79% del riferimento precedente.

I rendimenti sono in sensibile rialzo per i BTp assegnati in asta dal Tesoro. Nel dettaglio il Tesoro ha emesso la nona tranche del BTp a 3 anni scadenza 15/04/2021 per 2,5 miliardi a fronte di una richiesta pari a 4,182 miliardi. Il rendimento è salito di 10 centesimi attestandosi all'1,20%, ai massimi da febbraio 2014. Collocata anche la prima tranche del BTp a 7 anni scadenza 15/11/2025: a fronte di richieste per 4,801 miliardi l'importo emesso e' stato pari a 3,75 miliardi mentre il rendimento, in rialzo di 24 centesimi sull'asta del mese scorso, si e' attestato al 2,55%. Infine, il Tesoro ha assegnato la decima tranche del BTp a 30 anni scadenza 01/03/2048: il titolo è stato emesso per un importo pari a 1,5 miliardi a fronte di una domanda totale pari a 1,916 miliardi e ha spuntato un rendimento lordo del 3,55%. Il regolamento dell'asta cade sul prossimo 17 settembre.

Tokyo chiude in progresso, scemano timori dispute commerciali

L'indice Nikkei della Borsa di Tokyo ha chiuso con un deciso aumento dello 0,96%, grazie ai minori timori per le dispute commerciali tra gli Stati Uniti ei loro partner, Cina in testa. A fine seduta le azioni del Nikkei 225 hanno guadagnato 216,71 punti a 22,821,32 punti, e l'indice generale Topix è salito dell'1,11% (+18,70 punti) a 1.710,02 punti. Positivo anche l'aumento più elevato del previsto degli ordini di macchinari a luglio che sono aumentati dell'11% su base mensile (+5,6% le previsioni) e del 13,9% su base annua.

L'euro si rafforza, petrolio in calo

Sul mercato dei cambi, l'euro torna a sfiorare gli 1,17 dollari: la moneta unica vale 1,169 dollari, contro gli 1,1624 dollari dell'apertura e gli 1,1585 dollari della chiusura di ieri, ed è scambiata a 130,5 yen, contro i 129,552 yen dell'apertura e i 129,13 della chiusura di ieri. Il rapporto dollaro/yen è a 111,51. Si conferma in calo il petrolio: il future novembre sul Wti scende del 2% sotto 69 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul Brent si attesta in discesa dell'1,7% a 78,5 dollari. A pesare sul greggio sono i timori sulla solidità della crescita economica, dopo che l'allarme dell'Opec che ha tagliato ieri le previsioni sulla crescita della domanda globale di petrolio per il 2019, citando rischi economici globali.

