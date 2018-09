Italiani ancora poco protetti

L’invecchiamento della popolazione e la necessità di ridurre le spese di welfare per tenere i conti pubblici in equilibrio comportano che lo Stato sarà sempre meno in grado di prendersi cura delle persone che perdono l’autosufficienza o che devono affrontare malattie.

Non a caso, i timori legati a salute, malattie e infortuni, così come quelli relativi alla crescita e al futuro dei figli, sono molto sentiti nelle famiglie italiane. Per rispondere a tali preoccupazioni esistono in realtà diversi strumenti assicurativi ad hoc: i cosiddetti prodotti protection, come le polizze Tcm (temporanea caso morte, che garantisce un capitale nel caso in cui in un determinato periodo si verifichi la morte dell’assicurato), le Long term care (che proteggono in caso di non autosufficienza dell’assicurato) o le polizze per malattie gravi (dread disease o critical illness). Ma i dati mostrano che gli italiani spesso non si assicurano contro gli eventi che pure temono di più. «La tendenza a investire nei cosiddetti strumenti protection si è stemperata, come dimostrano sia i dati GfK Italia del 2017 sia quelli relativi alla prima parte di quest’anno, anche se vediamo che le esigenze connesse a questo genere di polizze sono sempre la prima area di preoccupazione per le famiglie», spiega Stefania Conti, lead industry financial services di Gfk. Secondo l’esperta, spesso il motivo del mancato utilizzo è da ricercare anche nella scarsa conoscenza degli strumenti, «sui quali forse ci sarebbe bisogno di una maggiore comunicazione rivolta alle famiglie». Ma ci sono anche dei fattori culturali legati a un certo fatalismo delle famiglie e alla tendenza a ricorrere a soluzioni “casalinghe” ai problemi, anziché assicurarsi con dei prodotti ad hoc che offrano tutele del capitale umano. «Il più delle volte gli italiani preferiscono accumulare risorse, spesso mortificando i propri consumi, anziché investire sulle soluzioni assicurative, che sarebbero più efficaci nel costituire una garanzia disponibile in caso di bisogno. È un atteggiamento che si vede anche su altre scelte: per esempio le persone temono intrusioni nelle proprie abitazioni e continuano a comprare porte blindate e sistemi di video sorveglianza, ma non pensano ad assicurare la casa», prosegue Conti.

Ma qualcosa inizia a cambiare: secondo i dati Ania, nel 2017 la raccolta premi di polizze Long term care (Ltc) e malattie gravi per esempio è ammontata a quasi 14 milioni di euro, con un incremento rispetto all’anno precedente del 75%, mentre nei primi tre mesi del 2018 la raccolta è stata di 3,6 milioni, in crescita del 50% su base annua. La dinamica è positiva ma i numeri sono ancora molto bassi (circa il 6 per mille dell’intera raccolta premi Vita), e secondo Ania questo deriva «da una scarsa conoscenza del valore di questi prodotti, che soprattutto nella prospettiva dell’invecchiamento della popolazione sono molto utili». In particolare nel caso delle Ltc, entra in gioco anche il costo, che può essere elevato, ma da Ania spiegano che «la percezione che si tratti di prodotti molto costosi in realtà si basa su un equivoco: il costo dipende molto dall’età, quindi ovviamente se si sottoscrivono queste polizze tardi i premi saranno più alti». Le polizze che coprono il rischio di morte sono invece molto più diffuse perché c’è una maggiore consapevolezza del prodotto: se ne capisce meglio l’utilità e spesso sono utilizzate anche come forma di protezione dei propri eredi da eventuali debiti assunti con un finanziamento. A fine 2017 i nuovi contratti di questo tipo sono stati circa 1,1 milioni, per un totale di raccolta di 726 milioni di euro, in aumento del 9% circa. Nel primo trimestre 2018 sono stati raccolti premi per 167 milioni, in leggera flessione su base annua (-3%).

