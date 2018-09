La sfida? Dare soluzioni semplici e su misura

Nonostante aumentino le incertezze sul futuro le polizze protection in Italia sono ancora poco diffuse. Come mai secondo lei?

Possiamo ancora fare molto per aumentare la cultura della protezione. Partendo dal cliente è interessante notare come dalle nostre ricerche emerga che due terzi degli italiani percepisce una maggiore esposizione agli eventi imprevedibili. Viviamo tutti in un contesto di volatilità in crescita. In questo ambiente circa la metà degli italiani si dice interessata a servizi di consulenza evoluti in ambito di protezione. La sfida per noi è offrire un’esperienza che punti sulla semplicità e sulla personalizzazione: per esempio il prodotto principale della nostra gamma di protezione consente ai clienti di costruire una soluzione su misura e di adattarla, cambiando durata e livelli di protezione a seconda delle esigenze.

Axa ha una storia di successo e di innovazione in Italia nella protezione e ha ambizioni elevate per il futuro. Abbiamo sviluppato soluzioni di protezione del credito, progetti di protezione a 360 gradi per le famiglie, fino ad essere pionieri su soluzioni per rispondere a esigenze sempre più attuali come la non-autosufficienza e le malattie gravi. Vogliamo aiutare i nostri clienti a vivere meglio, con più sicurezza, tranquillità e dando loro la possibilità di realizzare i progetti che desiderano.

Voi, da leader nel mercato europeo, avete un buon osservatorio: quali differenze ci sono tra Italia e estero nella consapevolezza dei rischi da parte dei clienti?

Il risparmio è una caratteristica distintiva degli italiani. Buona parte dei risparmi familiari, più che in altri paesi, è convogliata nel patrimonio immobiliare. Inoltre, a fronte di una ricchezza privata ingente, pari a oltre 4 trilioni di euro, gli investimenti sono indirizzati verso liquidità, conti correnti bancari e postali, bond, azioni, e così via.

Le polizze di protezione sono ancora vissute in termini di costo, sottovalutando, a volte, quanto costi non averne una. In Axa costruiamo la nostra offerta sulla base dell’evoluzione dei rischi del nostro tempo e riteniamo che la “protezione” sarà un tema sempre più centrale. In Italia ci sono oltre tre milioni di persone non autosufficienti, dato in crescita come quello delle malattie gravi. Di fonte a questi fenomeni il nostro ruolo è quello di investire nella prevenzione, nella consapevolezza e nello sviluppo di soluzioni di protezione innovative, complete e modulari.

Esercitiamo questo ruolo di diffusione della consapevolezza anche grazie alle partnership come quella con Junior Achievement, la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola. Con questa iniziativa ci impegniamo da anni per insegnare a migliaia di studenti delle superiori che cosa è un rischio e come ci si può proteggere. Oppure, grazie all’Axa Research Fund, il nostro gruppo sostiene le università con oltre 17 milioni di euro investiti.

Qualcuno dice in Italia manca il concetto di consulenza assicurativa. Un elemento che dovrebbe stare alla base della piramide della pianificazione finanziaria consentendo l’assunzione anche di maggiori rischi nella gestione dei risparmi. Che ne pensa?

Noi ci definiamo come persone che si prendono cura delle persone. Dare la giusta consulenza è una tappa fondamentale del nostro mestiere e si deve partire dal check up sui rischi per proporre la soluzione più adatta al bisogno del singolo cliente.

Investiamo in modo significativo in formazione evoluta per le nostre reti, che non vediamo come distributori di polizze, ma come consulenti che accompagnano i clienti e le loro famiglie in ogni momento della loro vita. Abbiamo programmi di eccellenza unici a livello assicurativo come l’Università Axa dedicata ai nostri agenti e i Campus Expert per lo sviluppo delle competenze assicurative nelle filiali di Banca Mps. Ma sono centrali anche gli strumenti che mettiamo a disposizione per costruire le soluzioni di protezione più adatte. Vogliamo garantire un’esperienza che integri la tecnologia (app, quotatori, possibilità di acquistare online), con l’esperienza e qualità delle nostre reti. Il cliente vuole poter accedere a noi 24 ore su 24 e sette giorni su sette e si aspetta un ecosistema di canali che glielo permettano.

Questi sono gli ingredienti per diventare un vero partner delle persone e cambiare il paradigma e l’approccio alla protezione.

