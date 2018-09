Dati Usa e Wall Street trainano le Borse. A Piazza Affari ko di Astaldi

L'ottimismo sull'andamento dell'economia statunitense, alimentato dai dati sulla produzione industriale e dalla fiducia dei consumatori e accompagnato dall'analisi molto positiva del presidente della Fed di Chicago Evans, stanno sostenendo Wall Street, con l'S&P500 avviato al quinto rialzo di fila, e favorito gli acquisti anche sui listini azionari europei. In chiusura i principali indici sono vicini ai massimi di seduta: anche Piazza Affari, a lungo incerta, ha terminato con un +0,19% nel FTSE MIB mentre Parigi, Francoforte e Madrid sono salite di circa mezzo punto percentuale. Contestualmente, ha recuperato terreno il dollaro tornato sotto quota 1,17 nel cambio con l'euro: alla chiusura dei mercati continentali il cross si attesta a 1,1663 dollari per un euro (1,1703 ieri).

A Milano rimbalzo di Saipem (+3,5%) supportata da un report di Bernstein dopo il tonfo di ieri legato all'andamento del petrolio. Ancora bene Stmicroelectron (+1,8%) sull'effetto Apple e in rimonta il lusso. Male Recordati (-2%), ancora in flessione Telecom Italia(-0,9%) dopo l'assegnazione delle frequenze di due lotti della banda 700 nell'ambito della procedura per assegnare il 5G. Debole Atlantia (-0,5%): il ministro delle Infrastrutture Toninelli ha ribadito che il gruppo non ricostruirà il ponte di Genova. Ko Astaldi (-6,5%) sul possibile passo indietro di JpMorgan nell'operazione di aumento di capitale. Piatto il petrolio a 68,6 dollari al barile a New York e a 77,9 dollari al barile a Londra.



Wall Street sale, vendite sui T-Bond con rendimento sopra 3% per 10 anni

Wall Street è in lieve rialzo dopo i dati sulla produzione industriale americana di agosto (+0,4%) a fronte del +0,3% atteso, mentre sale il dollaro e i titoli di Stato Usa sono sotto pressione riportando il rendimento del decennale al 3% per la prima volta dal mese di agosto. L'ottimismo per l'andamento dell'economia Usa e il fatto che, con una inflazione sotto controllo, la Federal Reserve non dovrebbe stringere la cinghia più rapidamente del previsto porta gli investitori a preferire la propensione al rischio. Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti ad agosto sono salite per l'ottavo mese di fila ma a una velocità più contenuta rispetto alle attese. Si ricorda che con dicembre si era chiuso l'anno migliore dal 2014. Il dato, reso noto dal dipartimento del Commercio americano, è cresciuto dello 0,1%

su base mensile a 509 miliardi di dollari. Gli analisti si aspettavano di più (+0,4% la previsione) anche se è stato rivisto al rialzo il dato di luglio. A meta' settembre gli americani si sono dimostrati più ottimisti sull'economia rispetto a fine agosto. L'indice sulla fiducia redatto mensilmente dall'Università del Michigan, gruppo di ricerca privato, si è portato a 100,8 punti dai 96,2 punti della fine del mese scorso.

Riflettori puntati su Astaldi e Carige

Fuori dal paniere principale Bca Carige è stabile, dopo che ieri è emerso che la famiglia Malacalza ha incrementato la propria quota fino al 27,6%. Bankitalia, inoltre, ha invitato inoltre la cordata concorrente Mincione-Volpi-Spinelli a inviare istanza di autorizzazione alla partecipazione congiunta posseduta e pari al 15,198% del capitale congelando di fatto i voti della cordata al 9.9%. Infine Astaldi accusa la performance peggiore del mercato dopo che il Sole 24 Ore ha scritto oggi che l’aumento di capitale da 300 milioni è in bilico, con Jp Morgan pronta a sfilarsi dall'operazione visto che non sono ancora stati rispettati alcuni step come innanzitutto la cessione delle quote nella JV che ha

in concessione il Terzo Ponte sul Bosforo. La società ha tempo fino a fine mese per stringere accordi di vendita.

In Italia allunga all'1,6% annuo l'inflazione di agosto, ma sale il debito

Sale ancora il debito pubblico italiano, già sotto la lente delle autorità europee. A luglio il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 18,4 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.341,7 miliardi, secondo la comunicazione di Banca d'Italia. Proprio ieri avevano puntato l'indice sull'elevato indebitamento italiano sia il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, sia il commissario europeo per il Bilancio, Gunther Oettingher. Quest'ultimo ha definito non tollerabile il rapporto italiano tra debito e pil sopra il 130%. Intanto ad agosto ha allungato il passo l'inflazione italiana, anche se il dato definitivo è stato inferiore alle iniziali stime. Secondo le rilevazioni di Istat nel mese di agosto l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, è aumentato dello 0,4% rispetto al mese precedente e dell’1,6% su base annua. A luglio la variazione annua era stata dell'1,5%. I dati definitivi sono tuttavia risultati inferiori alla stima preliminare, quando era stata calcolata una variazione annua dell'1,7% .

Spread chiude invariato a 236 punti, rendimento decennale al 2,81%

Chiusura su livelli invariati per lo spread tra BTp e Bund. Al termine degli scambi il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark con scadenza febbraio 2028 (Isin IT0005323032) e il decennale tedesco con scadenza agosto 2028 si attesta a 236 punti base, lo stesso livello della chiusura di ieri. Sale lievemente il rendimento del BTp decennale benchmark che viene indicato al 2,81%, dal 2,80% del riferimento precedente.



(IL Sole 24 Ore Radiocor)

© Riproduzione riservata