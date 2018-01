Ilva, scontro tra Puglia e ministero dell’Ambiente sulla qualità dell’aria

Non si arresta lo scontro tra Regione Puglia e ministero dell’Ambiente sulla qualità dell’aria a Taranto a causa della presenza dell’Ilva. Meno di una settimana fa il ministero ha dichiarato che «la qualità dell’aria di Taranto negli ultimi quattro anni è stata in linea con i parametri fissati dalla legge per la protezione della salute e dell’ambiente con una tendenza ad un progressivo ulteriore miglioramento». Ieri, però, la Regione ha replicato contestando quei dati ed affermando che le soglie usate «non coincidono con quelle definite dall’Organizzazione mondiale della sanità per la sicurezza sanitaria», che il Pm10, l’indicatore delle polveri sottili, «a Taranto ha un impatto sanitario in termini di mortalità che è 2,2 volte superiore al Pm10 da traffico rilevato in altre città» e che le centraline installate sono adatte a misurare le emissioni da traffico, non quelle derivanti da impianti industriali come l’Ilva e quindi, per la Regione Puglia, su questa base non si può ritenere che sia nella norma la qualità dell’aria a Taranto.

Risponde il ministero dell’Ambiente alla Regione Puglia e rileva che «la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario dell’Ilva di Taranto è di esclusiva competenza degli uffici della Regione Puglia, che già dispongono di tutti i dati di monitoraggio della qualità dell’aria tra cui quelli dell’Ispra riferiti all’interno dello stabilimento. Spetta agli stessi uffici regionali, in via esclusiva, il posizionamento della rete di monitoraggio della qualità dell’aria al di fuori dei confini degli stabilimenti soggetti ad Aia nazionale come l’Ilva». Alla Regione il ministero ribadisce che «i rapporti di valutazione finora pubblicati, non hanno riscontrato valori superiori a quelli previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Qualora dalla valutazione di danno sanitario risultasse qualche criticità, cosa fino a oggi non avvenuta, sarà nelle facoltà degli stessi soggetti, a norma del decreto ministeriale Salute-Ambiente del 24 aprile 2013, poter attivare la successiva fase nella quale si procede a specifiche indagini epidemiologiche e a stime quantitative dell’esposizione umana a specifici contaminanti. A questa - conclude il ministero - potrebbe seguire una terza fase di analisi probabilistica del rischio associata a esposizioni critiche precedentemente evidenziate».

Il ministero dell’Ambiente era già intervenuto all’indomani di due giorni, il 17 e 18 gennaio, di Wind Day a Taranto, ovvero il vento che trasporta le polveri minerali dello stabilimento siderurgico verso il vicino rione Tamburi facendo scattare l’ordinanza del sindaco Rinaldo Melucci che nei giorni di vento vieta che si tengano le lezioni scolastiche nel quartiere. Questo perchè la diffusione delle polveri impedisce l’areazione corretta degli ambienti scolastici. Citando dati della Regione Puglia, il ministero in quell’occasione aveva affermato che i dati del rapporto di valutazione del danno sanitario dell’Ilva di Taranto evidenziano che «le misure delle concentrazioni ambientali dei contaminanti di interesse per il rischio inalatorio non superano, per gli anni considerati - 2013, 2014, 2015 e 2016 - i livelli fissati dalle norme».

