Introdotti in tre anni 41 progetti innovativi

Sarà tra i protagonisti dell’appuntamento Industry 4.0 «Strumenti operativi, tecnologie e servizi di supporto per le imprese» che Confindustria Veneto organizza a Treviso il prossimo 5 aprile. Ed è stato al centro dell’attenzione lo scorso 28 febbraio durante la tappa veronese del roadshow di avvicinamento a Sps Ipc Drives 2018, la fiera sull’automazione e il digitale per l’industria che si terrà a Parma dal 22 al 24 maggio prossimi. Il Caseificio Elda, azienda di Vestenanuova, piccolo paese arroccato sui Monti Lessini a nordest di Verona, produttore di formaggi dal 1890 e dal 1990 specializzatosi nella sola produzione di ricotta, è un esempio di cosa significhi “food processing 4.0”. Tutto il processo produttivo è automatizzato, c’è una integrazione di sistemi che porta a una maggiore efficienza e a una maggiore velocità di risposta al cliente.

Non si tratta solo di aver sistematizzato il processo in modo tecnologico, accorciando le distanze tra una fase di lavorazione e l’altra, è qualcosa di più: «Dal ricevimento della materia prima, il siero, al magazzino, tutto è collegato - spiega il direttore tecnico della ricotteria Paolo Montalbetti -. Una logica funzionale collega i sistemi gestionali con i sistemi di produzione. Il siero è controllato e in base ai suoi valori analitici viene determinata la modalità di produzione. In pratica, non è l’operatore a determinare il processo, ma sono le caratteristiche della materia prima e il robot che le legge». I dati vengono elaborati in tempo reale, la tracciabilità dei processi è garantita e la sicurezza delle materie usate è documentata. «Le piattaforme sono interconnesse secondo i dettami del 4.0 - aggiunge Eleonora Zerbato, terza generazione della famiglia che guida l’azienda -: dal sistema gestionale partono gli ordini, c’è lo scambio e l’elaborazione dei dati e l’interfaccia tra la linea produttiva, gli uffici commerciali e la logistica. Mentre il controllo è garantito da qualsiasi punto del sito produttivo e in remoto».

Ogni singola macchina del Caseificio Elda è stata progettata e costruita attorno al prodotto, anche grazie a partnership con i costruttori per ottenere una totale automazione. Negli ultimi tre anni sono stati sviluppati 41 nuovi progetti innovativi relativi al processo produttivo. Oggi l’azienda è tra i primi tre produttori di ricotta in Italia; conta su 36 dipendenti, esporta per il 30% del fatturato e prevede di chiudere il 2018 con 15 milioni di euro di ricavi (erano 12,5 nel 2017 e 10,4 nel 2016). Dal 2012 la ricotteria produce con il proprio marchio anche prodotti diversi, come il tiramisù di ricotta, le creme e le spalmabili di ricotta, e dallo scorso anno è entrato in produzione anche il mascarpone.

© Riproduzione riservata