Anteo, partnership con l’americana Tommy Gate

Le sponde americane Tommy Gate acquistano il 40% del pacchetto azionario di Anteo. Ne danno l'annuncio oggi Ilmer Maietti direttore generale di Anteo, azienda made in Italy leader mondiale nel settore delle sponde Premium in alluminio e TJ Blandford Ceo di Woodbine Manufacturing Company, azienda americana dell'Iowa titolare del marchio di sponde Tommy Gate distribuite in tutto il mondo. Maietti manterrà il controllo della società italiana con il 60% delle azioni così come la sua posizione e responsabilità di General Manager dell'azienda.

TJ Blandford e Ilmer Maietti

Tommy Gate, fondata a Woodbine, Iowa nel 1965, è marchio leader di sponde per veicoli ad uso privato, commerciale e industriale. Con questa acquisizione, Tommy Gate allarga la sua offerta di prodotti sul mercato americano, affiancando alla sua storica linea di sponde per pick-up e veicoli leggeri, la gamma Premium di sponde idrauliche di Anteo. Da parte sua Anteo, fondata a Molinella, Bologna nel 1969 e già presente in 59 paesi nei 4 continenti, crea con questo accordo delle basi solide per affermarsi anche nell'enorme mercato nord americano.



L'accordo societario porterà benefici a entrambe le aziende e ai propri dipendenti. Contribuirà a incrementare la produzione nei rispettivi stabilimenti, in Italia e negli Stati Uniti, e ad accelerare la penetrazione dei due marchi nel mondo.



Oggi, lo stabilimento di Tommy Gate occupa oltre 200.000 metri quadrati e sorge ancora su quello stesso terreno dove 50 anni fa il fondatore Delbert “Bus” Brown ideò la sua prima Tommy Gate Hydraulic Lift, che prese il nome da suo figlio. Oggi il sito produttivo è dotato di impianti all'avanguardia che abbinano la tecnologia più moderna a saldature e finiture fatte ancora con la cura artigianale di un tempo. Presente nei 5 continenti, Tommy Gate vanta una forte reputazione per la qualità delle sue sponde soprattutto per i pick-up che rispecchiano i più elevati standard di ingegneria, artigianato e assistenza al cliente. Le sponde sono vendute da oltre 1000 distributori presenti principalmente negli USA ma anche in ogni angolo del mondo.



Ma la Woodbine Manufacturing Company è e resta al cento per cento una azienda a conduzione familiare. Attenta all'etica del lavoro, alla storia e alle tradizioni dei suoi dipendenti, si impegna a continuare a fornire posti di lavoro e opportunità alla comunità locale. In qualche modo è proprio questo l'elemento che accomuna Anteo e Tommy Gate e che li ha fatti avvicinare.



Nate a poca distanza una dall'altra negli anni 60, sono entrambe fortemente radicate sul territorio con un rapporto di grande fiducia e fedeltà con i propri dipendenti. Anteo che da 50 anni produce componenti oleodinamici e sponde idrauliche per camion, tir e furgoni dà lavoro a oltre 70 persone. I suoi dispositivi in alluminio sono un concentrato di meccanica di precisione e alta tecnologia per il carico e scarico delle merci dalle piattaforme logistiche. L'azienda concentra tutti i suoi sforzi produttivi nei due stabilimenti di Molinella, in provincia di Bologna, al centro di quella Tech-Valley emiliana che a pochi chilometri di distanza vede colossi dell'automotive come Ferrari, Lamborghini, Maserati e Ducati.

Anteo è conosciuta e apprezzata nel mondo come produttore di una gamma Premium di sponde con pianali in alluminio, rinomata in particolare per la sua gamma retrattile, la più ampia e completa al mondo, che comprende sponde compatte che si installano in poco spazio, sponde per veicoli commerciali, sponde standard e retrattili di grande portata per lavori gravosi, anche queste disponibili con pianali interamente in alluminio, frutto di una lega speciale realizzata su specifiche Anteo, e basate su un design del pianale messo a punto dopo anni di esperienza dal reparto ricerca e sviluppo dell'azienda bolognese, sponde che ora finalmente arriveranno anche sulle strade del grande Nord America.

© Riproduzione riservata