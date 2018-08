Ryanair, firmato in Italia il primo contratto dei piloti

Per i piloti italiani di Ryanair arriva il primo contratto collettivo nazionale di lavoro che è stato siglato dopo 8 mesi di trattative dalla compagnia e da Anpac, unica sigla riconosciuta. Il testo che è stato redatto in lingua inglese è già stato votato dai piloti che lo hanno approvato con il 72% di sì. Eddie Wilson, Chief People Officer di Ryanair, nel dare l’annuncio si augura che «questo contratto sia presto seguito da un simile accordo con i nostri piloti irlandesi. Abbiamo invitato il sindacato britannico, tedesco e spagnolo a un incontro nei prossimi giorni per negoziare e, speriamo, concordare Contratti Collettivi di Lavoro simili in questi altri mercati. Gli accordi raggiunti dimostrano i reali progressi compiuti da Ryanair nelle negoziazioni con i suoi piloti e i loro sindacati nei diversi mercati dell'UE».

La scorsa settimana la compagnia aveva siglato con il sindacato irlandese Forsa, dopo negoziati molto complessi, che hanno richiesto l’intervento di un mediatore, un accordo su alcune questioni come i trasferimenti di base in relazione all’anzianità e le regole per il Captain upgrade, accordo su cui è ancora in corso la votazione. Per l’Anpac si tratta di «un avvenimento storico per il vettore irlandese in quanto il contratto collettivo di lavoro di diritto italiano sottoscritto è anche il primo contratto collettivo di lavoro del personale navigante di Ryanair siglato in Europa». Dopo il riconoscimento delle rappresentanze sindacali, Ryanair, sottolinea Anpac nel comunicato, «ha riconosciuto ai propri dipendenti quanto previsto dall'ordinamento nazionale italiano».

L’adesione a Fondaereo e a Sanivolo

Sia in termini di Tfr «attraverso l’introduzione di Fondaereo quale fondo previdenziale complementare contrattuale», sia per la «contribuzione a Sanivolo quale Cassa di assistenza sanitaria integrativa, del pagamento dei contributi previdenziali e del riconoscimento pieno delle tutele sociali per maternità e paternità». Il percorso, prosegue la sigla, necessiterà comunque di ulteriori azioni sul piano fiscale che dovranno essere implementate nel breve termine, anche con l’intervento del Governo italiano, attraverso il ministero dell’Economia e di quello dei Trasporti, «per finalizzare il versamento dei prelievi fiscali da parte Ryanair in Italia al contrario di quanto avviene oggi, a causa dell’applicazione dell’accordo bilaterale Italia-Irlanda, che obbliga il vettore guidato da Michael O’Leary al versamento all’Irlanda dei prelievi fiscali

fatti ai dipendenti che operano in Italia».

Il referendum dei piloti

Il Contratto è stato sottoposto all’approvazione degli oltre 300 Piloti associati ad Anpac (sono circa 500 quelli della compagnia in Italia) e nella serata di ieri è avvenuto lo spoglio che ha visto l’approvazione del testo contrattuale a larghissima maggioranza. Anpac esprime «grande soddisfazione per il risultato ottenuto che dà maggiori tutele e garanzie, oltre che un congruo riconoscimento economico, ai Piloti Ryanair rendendo concreto il percorso di armonizzazione del vettore irlandese iniziato alla fine dello scorso anno». In queste ore intanto sono in corso i negoziati per il contratto collettivo nazionale degli assistenti di volo a cui partecipano insieme ad Anpac, anche Anpav e Fit Cisl.

