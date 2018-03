Wellness per mamma e bebè con Ayurveda e medicina cinese in Toscana

Ayurveda e medicina cinese per mamma e bebè: le propone il Montebelli Agriturismo e Country Hotel di Caldana (Grosseto) secondo due parole d’ordine: delicatezza e amore da seguire per la cura dei primi mesi dopo la nascita tanto per la neomamma quanto per il bimbo. Perché prendersi cura di se stesse dal punto di vista fisico è qualcosa da affrontare con dolcezza, per ristabilire un corretto equilibrio psicofisico. No a diete ferree e massacranti allenamenti in palestra. L’approccio più funzionale passa per la consapevolezza della nuova energia che la vita ha donato a madre e figlio, e la tradizione orientale del benessere ha tanto da insegnare in questo campo, consigliano gli esperti della Spa.

E propongono trattamenti speciali dedicati al benessere di mamma e bambini, tra cui la riflessologia plantare per i più piccoli. Si tratta di un’antica tecnica di medicina cinese su specifici punti del piede corrispondenti a organi e aeree dell’organismo. I bambini sono particolarmente sensibili a questo trattamento e il massaggio può essere applicato sin dai primi giorni di vita ed accompagnare la crescita del bimbo per rafforzare il sistema immunitario, stimolare le funzioni vitali. Le dolci pressioni ai piedi agiscono come calmante fisiologico e attenuano il dolore in caso di colichette, disturbi gastrici e infiammazioni gengivali della prima dentizione. Il massaggio riflessologico, soprattutto tramite il calore e lo sfioramento, valorizza il bisogno di contatto di cui necessita ogni bimbo, per il suo sviluppo in amore ed equilibrio vitale.



La riflessologia plantare integrata con il massaggio ayurveda con olio caldo e gli oli essenziali, è particolarmente indicata per le neo-mamme dopo il parto, per la prevenzione della cosiddetta sindrome post partum. Riequilibrando la naturale comunicazione tra sistema endocrino, sistema nervoso centrale e sistema immunitario, secondo la medicina cinese si rigenera l'energia del cuore (Shen) e del rene (Jing) della mamma che ha sostenuto un importante passaggio vitale. Il massaggio aiuta il corpo e la mente della mamma ad entrare, con estrema dolcezza in questa nuova dimensione - unione con il suo bimbo.



Infine Shantala è l’arte del massaggio ayurvedico per far crescere bambini felici. Essere cullati, accarezzati, massaggiati e amati: sono questi i nutrimenti indispensabili alla crescita di un bambino. Se il massaggio in gravidanza è un gesto di gratitudine alla vita, il massaggio al bambino è un atto d'amore. Mentre si effettua un delicato massaggio le mani curano, le parole cullano, lo sguardo dona amore.



Montebelli Agriturismo e Country Hotel - Località Molinetto Caldana - 58023 Grosseto - Tel +39 0566.887100 - Fax + 39 0566.81439 - info@montebelli.com

