Viso, corpo e rasatura: la beauty routine per lui

Uomini sempre pi attenti alla propria bellezza. I consumi di prodotti maschili crescono in tutto il mondo, Italia compresa, dove rappresentano il 24% della spesa totale per un totale, nel 2017, di dieci miliardi (dati Cosmetica Italia). Il fenomeno trasversale e riguarda tutte le et, dai giovanissimi fino agli over sessanta con scelte di diversi prodotti secondo le proprie esigenze. Il tagliando negli uomini viene fatto soprattutto verso i quarantacinque anni, l'et in cui i bei ragazzi sono andati, le rughe cominciano a diventare pi profonde, le “maniglie” si gonfiano e gli addominali si arrendono.

I pi fortunati e i meno viziati dalla natura, ma pi lungimiranti, riescono a farne uno stimolo e si sforzano di diventare pi attraenti intanto che maturano; gli altri devono fare un ulteriore sforzo in pi. Per ognuno per la moderna cosmesi offre soluzioni mirate, sia per il viso che per il corpo, che permettono di ritardare ancora per un po' l'arrivo dell'aging.



Pro&Contro della pelle maschile



Esiste una sostanziale differenza tra la pelle maschile e quella femminile, spiega Antonino Di Pietro, rinomato dermatologo a Milano. La cute dell'uomo pi grassa e pi robusta, in media circa il 20% pi spessa di quella della donna. Contiene pi collagene, ma il suo contenuto si riduce a una velocit costante e dal momento in cui ha inizio il processo d'invecchiamento, la pelle comincia a segnarsi pi facilmente e in modo pi profondo rispetto a quella femminile, specialmente nelle zone critiche, come il contorno degli occhi. qui, infatti, che si formano le caratteristiche “borse”, zampe di gallina e occhiaie che conferiscono al volto maschile un aspetto stanco e triste.



Il beneficio della rasatura



In media gli uomini sottopongono la loro pelle a 16.000 rasature durante la loro esistenza. La rasatura un vantaggio per la cute perch il rasoio elimina le cellule morte, mantenendo l'epidermide pi sana e luminosa. Quindi radersi non danneggia la pelle, anzi evita anche la formazione degli antiestetici brufoletti causati dalla crescita disordinata del pelo che si trasforma poi in follicolite. L'importante per usare dei prodotti da hoc che ammorbidiscono i peli, permettendo alla lama di rasoio di scorrere pi facilmente senza provocare irritazioni.

Tra le novit, la nuova linea grooming House 99 ideata da David Beckham per L'Oral Luxe, una collezione di 21 prodotti, dall'olio per barba agli idratanti a base di quinoa e spirulina. Per avvicinare i pi giovani alla rasatura, arriva MACH3 Start di Gillette, un rasoio dotato di manico antiscivolo che pu essere usato anche sotto la doccia, mentre per chi vuole mantenerla in ordine Remington propone Endurance Grooomer, un regolabarba con una batteria al litio per una maxi durata.



Viso&Corpo



Per rallentare la formazione delle borse sotto gli occhi sono molto indicati dei cosmetici mirati. Un trattamento strong Rejuven Men Anti-Age Eye Cream di Juvena per un effetto curativo e detox a lungo termine. Contrastare la pelle grassa e oleosa? Il colosso americano Amway ha appena lanciato Energizing Daily Face Wash HYMM for men all'estratto di Ginseng per rimuovere in profondit il sebo cutaneo, mentre La Bioesthetique propone Triple Peeling, un trattamento veloce da fare in salone.

Viaggio in vista? Perfetta l'ultima Colonia Nomade Set Acqua di Parma, tre prodotti iconici, aftershave, shower gel deodorante, in formato ridotto per il bagaglio a mano e un aspetto impeccabile. In previsione di una remise en forme sono sempre validi i prodotti Somatoline Cosmetics, quali: Pancia e Addome 7 Notti Uomo con un'azione ultrarapida per snellire il girovita e il Trattamento Addominali Top Definition Sport Cool, un gel freddo a rapido assorbimento ideale durante l'allenamento.

L'ultimo tocco, infine, arriva da Bullfrog che ha messo a punto Tattoo Shine Butter, un burro speciale completamente vegetale per idratare, lucidare ed esaltare i disegni sul corpo alla perfezione .

