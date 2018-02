La Germania sperimenta con il gruppo Trumpf la flessibilità a misura di Millennial

La storia si ripete in Germania. L’attenzione è tutta o quasi sui grandi accordi di settore e sulle leggi di riforma emanate dai governi, ma la vera riforma del mercato del lavoro – come stanno imparando anche i francesi – si fa “dal basso”. Si moltiplicano così le deroghe tra aziende e sindacato che spingono verso nuove e creative forme di flessibilità: su misura per le esigenze produttive, dai picchi alle fasi di rallentamento, e adattate a quelle dei dipendenti e delle loro aspirazioni.

La Germania è ricchissima di laboratori delle relazioni industriali, dal microcosmo storico che vale un intero Paese, come Volkswagen, ad altri che sul territorio già dagli anni 90 sono capaci di definire forme contrattuali all’avanguardia e in netto anticipo rispetto ai tempi della politica salariale più o meno ortodossa. Uno di questi laboratori è il gruppo Trumpf, controllato dalla famiglia Leibinger, leader mondiale nelle macchine laser per l’industria, 12mila dipendenti un po’ in tutto il mondo e oltre 3 miliardi di fatturato. Una multinazionale saldamente ancorata alla realtà del Baden-Württemberg, con sede a Ditzingen, vicino a Stoccarda, capace di attraversare la crisi del 2008-2009 senza esuberi netti e di rispondere alle sollecitazioni del mercato continuando ad assumere personale.

Si dice che l’ultima richiesta di IG Metall sull’orario – un ritorno alla settimana di 28 ore sperimentata all’inizio degli anni 90 da Vw – sia ispirata proprio alla formula di flessibilità adottata da anni dal gruppo Trumpf e che prevede una forchetta settimanale compresa tra un minimo di 15 e un massimo di 40 ore nell’ambito di un accordo aziendale chiamato Alleanza per il lavoro. Sulla base di questa intesa tutti i dipendenti possono ridefinire il loro orario ogni due anni. Al termine del periodo o tornano alla formula standard (35 ore) oppure concordano un altro schema di flessibilità sempre nella forchetta 15-40.

L’obiettivo dell’azienda è di superare la misurazione settimanale delle prestazioni lavorative e di ragionare nell’orizzonte temporale di un anno. Previo accordo, dirigenti, quadri e operai, sulla base dei carichi previsti, possono distribuire la loro prestazione nell’arco di dodici mesi (esercizio fiscale) mantenendosi in un corridoio compreso tra -100 e +200 ore. «Stiamo lavorando a pieno regime – dice il direttore delle Risorse Umane Oliver Maassen – e quest’anno assumeremo 1.400 persone. Il nostro gruppo è garante di innovazione in molti settori e la politica delle risorse umane non fa eccezione. Fa parte della nostra cultura aziendale avere dipendenti soddisfatti in grado di sviluppare il loro potenziale perché nella loro vita privata tutto vada per il meglio. La generazione dei Millennial, in particolare, lo dà per scontato».

Sono così possibili periodi sabbatici fino a un massimo di due anni, come quello preso durante l’ultima recessione da Evelyn Konrad, che ha utilizzato 18 mesi per prendere un master in International Business and Emerging Markets all’università di Edimburgo e poi per viaggiare nel Sud Est Asiatico e in America Latina. Un periodo al termine del quale Evelyn è stata pienamente reintegrata nelle sue funzioni di gruppo.

Nell’ottobre scorso 1.000 dei quattromila dipendenti della sede di Ditzingen hanno chiesto di aderire alla formula 15-40. Una netta maggioranza, circa il 70%, ha chiesto di lavorare fino a 40 ore. Di norma solo il 18% dei dipendenti di un impianto possono derogare sulle 35 ore, ma nel caso di Trumpf IG Metall ha ottenuto un permesso speciale per poter arrivare fino al 50%. Il sindacato si è mostrato flessibile per due ragioni: si tratta di una formula facoltativa, in più l’Alleanza per il lavoro rappresenta una garanzia occupazionale fino al 2021.

Con un regime di pieno impiego - in Baden Württemberg la disoccupazione è del 3% - neanche per un’azienda appetibile come Trumpf è facile trovare personale qualificato. La direzione Risorse Umane del gruppo ora ha bisogno in media di sei settimane per assumere determinate figure professionali, vale a dire il 20-30% di tempo in più rispetto solo a due anni fa.

