Trump, nello Stato dell’Unione, invoca un “Nuovo momento americano” tra le proteste dell’opposizione

New York - Questo è l'inizio di un «Nuovo Momento Americano». Ancora: la nazione è «forte perchè la sua gente è forte». In un'ora e venti minuti e 5.200 parole - il terzo Discorso sullo Stato dell'Unione di tutti i tempi per lunghezza - Donald Trump ha tratto un bilancio all'insegna dell'ottimismo del suo primo anno alla Casa Bianca. Il Presidente si è impegnato a continuare a muso duro sulla sua strada che, ha detto, fa «grande l'America». Allo stesso tempo ha cercato di sfoderare toni più sobri e moderati, facendo appello a una nuova unità - d'un Paese e un Congresso divisi sulla sua presidenza - per affrontare temi scottanti in agenda, dall'immigrazione alla necessità di ricostruire infrastrutture in crisi. Ma quelle tensioni e spaccature, durante e dopo il Discorso, sono riverberate con prepotenza nell'aula di Capitol Hill, dove Trump è intervenuto davanti alle Camere riunite: agli applausi repubblicani si sono affiancati i silenzi - e a volte gli aperti dissensi - dell'opposizione democratica.

Economia

Trump ha snocciolato un elenco di dati positivi sull'espansione durante il suo mandato, a cominciare da 2,4 milioni di nuovi impieghi, 200.000 dei quali nel manifatturiero. Ha poi rivendicato l'importanza della riforma delle tasse che ha firmato: «Come avevo promesso, abbiamo realizzato il più grande taglio delle imposte nella storia americana. Il nostro massiccio taglio fornirà enormi benefici ai ceti medi e alle piccole imprese». In realtà gran parte degli sgravi vanno alle aziende, mentre l'esito della riforma per le famiglie appare dubbio. Il presidente ha anche promesso nuova spesa in qualificazione e addestramento al lavoro, nonostante ad oggi nella sua proposta di budget simili programmi del Dipartimento del Lavoro vengano falciati del 40 per cento.

Infrastrutture

Ha chiesto al Congresso una legge che smuova investimenti per 1.500 miliardi di dollari in infrastrutture, grazie a fondi pubblici ma in partnership con autorità locali e con privati. «L’America è un paese di costruttori. Abbiamo costruito l'Empire State Building in un solo anno. È una disgrazia che ora servano dieci anni per ottenere un permesso minore per una semplice strada. Chiedo ai due partiti di darci una sicura, veloce, affidabile e moderna rete infrastrutturale della quale la nostra economia ha bisogno e che la gente merita». Trump ha anche chiesto che vengano accelerate le autorizzazioni, a non oltre due anni e forse un solo anno. Qui il problema sono tuttavia le risorse federali al cuore del piano: la Casa Bianca aveva suggerito 200 miliardi, considerati pochi dai democratici e troppi dai conservatori.

Investimenti

Trump ha citato i nuovi investimenti annunciati in America da aziende quali Chrysler e altre case automobilistiche sotto le sue politiche. Ha citato Apple, ricordando che investirà 350 miliardi negli Stati Uniti e assumerà 20.000 dipendenti nei prossimi anni. E Exxon, che ha annunciato 50 miliardi in cinque anni. Il problema è che la cifra di Apple è una stima aziendale del “contributo” che darà all'economia, mentre i dati sugli investimenti diretti promessi, 30 miliardi, e sulle assunzioni, non hanno termini di paragone con anni passati, per i quali il gruppo non li ha mai rivelati. Nel mirino è anche il piano di Exxon: nei passati quattro anni ha investito più dei 50 miliardi ora indicati per i prossimi cinque.

Energia

Trump ha affermato ce “abbiamo messo fine alla guerra contro l'Energia americane e alla guerra contro il bellissimo carbone pulito. Siamo adesso un esportatore di energia”. Il Presidente non ha menzionato che il settore del carbone, in realtà, ha continuato a perdere terreno.

Salari e lavoro

Il Presidente ha rivendicato i primi segni di aumenti salariali. E ha stimato che tre milioni di lavoratori hanno ricevuto «premi legati agli sgravi delle tasse» varati dall'amministrazione. Rimane tuttavia da verificare se i salari sono davvero in aumento e se simili bonus si tradurranno in qualcosa di più che limitati pagamenti una tantum. Nel frattempo Trump ha anche chiesto al Congresso una legge per facilitare il licenziamento dei dipendenti federali.

Sanità

Trump ha promesso che ridurrà «significativamente i prezzi dei farmaci». Ha anche rivendicato di aver «cancellato l'essenza d Obamacare», la precedente riforma sanitaria che tuttavia resta in vigore seppur indebolita.

Commercio

Ha dedicato solo 78 parole su 5.200 al tema. Ed è rimasto generico: «L'era della resa economica è finita», gli accordi di interscambio saranno in futuro «giusti e reciproci». Vecchie intese verranno «corrette» e nuove verranno «negoziate». Le regole sul commercio verranno «fatte rispettare». Nessun riferimento al Nafta o all'Europa. Parole più dure sono state invece riservate a Russia e Cina, «che sfidano i nostri interessi, la nostra economia e i nostri valori».

Immigrazione

Qui sono scattate alcune delle affermazioni più controverse. Ha indicato di essere aperto a un compromesso, che legalizzi quindi gli immigrati illegali arrivati negli Stati Uniti da bambini (gli 1,8 milioni di cosiddetti Dreamers). Ma in cambio ha ribadito che occorre più sicurezza ai confini, il Muro con il Messico, nuovi limiti all'immigrazione su base familiare e fine della lotteria per i paesi sotto-rappresentati. Il presidente, per sostenere i suoi giri di vite, ha detto che oggi è possibile per un immigrato far arrivare un «illimitato numero di distanti parenti» (non è vero, solo coniugi, genitori e figli) e che la lotteria è incontrollata (ancora falso, chi la vince è sottoposto a lunghe verifiche). Soprattutto, Trump ha poi denunciato a lungo la brutale gang criminale MS-13 quale esempio drammatico del risultato dell'immigrazione clandestina e della necessità di chiudere «scappatoie». In realtà la gang nacque nelle spietate strade di Los Angeles degli anni Ottanta da regolari rifugiati centroamericani. Ha infine affermato che i cittadini americani sono a loro volta Dreamers e sono la sua priorità.

Politica Estera

Il capitolo finale del Discorso è stato dedicato, sollevando nuove, potenziali polemiche, al palcoscenico internazionale. Ha fatto notizia annunciando di aver firmato un ordine per tenere aperto il controverso carcere speciale di Guantanamo in funzione anti-terrorismo, rescindendo un ordine di Barack Obama del 2009 che ne prevedeva la chiusura. Ha poi dichiarato vittoria contro Isis: «Sono orgoglioso di riportare che la coalizione per sconfiggere Isis ha liberato quasi il 100% del territorio un tempo catturato da questi assassini in Iraq e Siria». Anche se «resta ancora molto lavoro da fare». Ma i toni più minacciosi li ha riservati ai Paesi che si sono opposti, in sede Onu, alla recente decisione americana di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele. «I Paesi che ci hanno votato contro ricevono da noi venti miliardi di dollari di aiuti l'anno. Chiedo che il Congresso passi una legge che assicuri che i soldi in futuro vadano solo ai nostri amici, non ai nemici». Al Congresso ha inoltre domandato di «correggere il terribile accordo nucleare iraniano». Sulla Corea del Nord ha infine ribadito che gli Stati Uniti sono impegnati in una «campagna di massima pressione» per scongiurare il pericolo di suoi arsenali atomici.



© Riproduzione riservata