Russia, il trionfo annunciato di Putin: vince con oltre il 70%

MOSCA - «Non chiamatele elezioni, questa è una farsa - ripete dall'esilio il campione mondiale russo di scacchi, Garry Kasparov -. Il solo voto che conta in una dittatura come la Russia è quello di Putin». Un voto che - secondo i primi exit polls dell'istituto Vtsiom rivelati alle nove di Mosca, alla chiusura degli ultimi seggi di Kaliningrad, la città più occidentale della Russia - pesa per il 73,90% dei consensi espressi dai russi domenica, tutto incluso: brogli andati a segno, catene di pressioni di funzionari e datori di lavoro e lo stesso scenario complessivo in cui si è svolto un processo elettorale che ha confermato per la quarta volta Vladimir Putin presidente della Federazione Russa. In questa conferma, distinguere il falso dall'appoggio spontaneo non sarà mai possibile.



L'obiettivo di superare la soglia del 70% è stato ampiamente superato: Putin migliora ampiamente la prestazione del 63,60% raccolto nel 2012, ma anche tutti i suoi risultati precedenti: il 53,4% del 2000, il 71,9% del 2004 e anche il 70,28% di Dmitrij Medvedev, nel 2008. Non c'erano dubbi in merito, ma considerando i giorni trascorsi al comando del Paese ora Putin va ad avvicinarsi al record di Stalin: al termine di questo mandato, nel 2024, totalizza 8.979 giorni, a confronto di Stalin con 10.636.

Non c'era alcun dubbio neanche sulla distanza che avrebbe separato il presidente dal secondo arrivato, il comunista Pavel Grudinin. Che con exit polls al'11,20% migliora il 7% che gli era accreditato. Terzo l'ultranazionalista Vladimir Zhirinovskij al 6,70%, quarta Ksenia Sobchak, unica donna in gara: al 2,50%, debutta anche lei con un risultato migliore delle attese.

Parlando al seggio installato all'Accademia delle Scienze, domenica mattina, Putin aveva detto che avrebbe accolto positivamente qualunque percentuale di consensi che gli permettesse di «adempiere ai propri doveri presidenziali». E si era detto convinto che il proprio programma elettorale - peraltro mai formalizzato, «sia quello giusto».

Ne è convinta un'elettrice, Lera, che all'uscita dal seggio riassume le ragioni che stanno alla base della scelta di molti: «Diciotto anni fa - racconta - non ero per Putin. Che cosa ha cambiato per me personalmente in questi 18 anni? Io sono una semplice babuzhka, sono nata in questo quartiere, e ora che in queste vie dove passeggiavo da bambina ci sono le mie nipotine, lo vedo profondamente trasformato. Con Putin la nostra vita è cambiata, lui è un patriota, è intelligente. Nei prossimi sei anni potrà cambiare ancora tante cose per noi». Nelle considerazioni di Lera, rientra anche il ritorno della Crimea alla Federazione Russa, celebrato dal concerto sulla Piazza Rossa, e il confronto esploso tra la Russia e l'Occidente: «Ora tutti si riferiscono a noi in modo negativo, ma noi non siamo così. Vogliamo la pace, l'abbiamo sempre voluta. Quanto alla Crimea, forse quando Khruscev l'ha assegnata all'Ucraina era legittimato a farlo, ma nessuno ha chiesto un parere a noi russi o ai crimeani. Ora sono tornati da noi: ma non vogliamo creare un confronto. Io voglio solo tornare a provare orgoglio per il mio Paese, dopo la depressione degli anni 90 in cui potevamo contare solo su Dio».

A cui qualcuno ora potrà dare una mano almeno per altri sei anni.

Sul fronte opposto a quello di Lera, Aleksey Navalny punta il dito su cifre che definisce gonfiate e parla di “bezpredel” generalizzato, illegalità ovunque. Sui social media circolano video di funzionari colti a imbottire le urne, qualcuno denuncia i famigerati “carousel”, elettori finti trasportati in autobus da un seggio all'altro. «Io personalmente sono contro Putin - non si nasconde un elettore -. Penso che dopo averci diretto per 18 anni, sarebbe ora che il potere cambiasse». Altri hanno espresso il loro “no” a Putin disertando le urne, come Vladislav, insegnante: «Il mio candidato - scherza - non è ancora nato». E poi c'è chi ha detto “no” in un altro modo. Vladimir Kara-Murza, politico dell'opposizione, mostra la fotografia della propria scheda elettorale su cui ha scritto, coprendo i nomi di tutti i candidati, quello di Boris Nemtsov: «Il mio candidato non c’è - twitta Kara-Murza - l’hanno ucciso».

