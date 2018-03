La questione irlandese tiene in stand by il pre-accordo su Brexit

LONDRA - Accordo su tutto, o quasi. L'intesa annunciata ieri da Bruxelles e Londra sul periodo di transizione post Brexit è stata raggiunta solo perché è stata esclusa la parte più spinosa. La controversa questione del confine irlandese, infatti, resta irrisolta. Per l'Unione europea – che ha concesso diritto di veto a Dublino in materia – non può esserci un confine “vero” tra la Repubblica irlandese e l'Irlanda del Nord anche dopo l'uscita della Gran Bretagna dalla Ue. Per il Governo britannico non possono esistere barriere o controlli alla frontiera tra l'Irlanda del Nord e il resto della Gran Bretagna – ipotesi inaccettabile non tanto per Londra quanto per gli unionisti del Democratic Unionist Party (Dup), il partito oltranzista dal quale la premier Theresa May dipende per avere la maggioranza in Parlamento.

Impossibile quadrare il cerchio, e infatti l'accordo di ieri rinvia la soluzione del problema affidandola a negoziati futuri. E' stato un compromesso da entrambe le parti. Londra ha infatti accettato il principio che la posizione Ue – che le regole del mercato unico continueranno a restare in vigore anche dopo Brexit – sarà la cosiddetta “backstop”, cioè la soluzione di ultima istanza se nel frattempo non verrà raggiunto un accordo alternativo e concordato da tutti.

Bruxelles dal canto suo ha accettato di “scorporare” la questione irlandese dall'accordo principale evitando di mettere alle strette Londra. Il Governo di Dublino è soddisfatto perché il testo legale dell'accordo garantisce che non si tornerà mai a una vera frontiera tra le due parti d'Irlanda.

Lo status quo quindi resta, almeno per ora: continuerà a esserci libero passaggio di persone e beni tra la Repubblica irlandese e l'Irlanda del Nord, almeno fino a quando Londra troverà una soluzione alternativa. Il negoziatore capo Ue, Michel Barnier, ha detto che tale soluzione dovrà essere “funzionale e pratica” per evitare controlli alla frontiera.

Il Governo britannico si è detto fiducioso di poter trovare un'alternativa, ma ha finora parlato di fumose “soluzioni tecnologiche” per evitare i controlli, senza entrare in dettagli o spiegare come funzionerebbero in pratica. Londra spera in realtà che un futuro accordo commerciale tra la Gran Bretagna e la Ue sia così dettagliato e omnicomprensivo da rendere inutili i controlli alla frontiera, ha ammesso ieri David Davis. «La nostra intenzione resta raggiungere una partnership così stretta che misure specifiche relative all'Irlanda del Nord non saranno necessarie», ha detto il ministro responsabile per Brexit.

Nonostante la spada di Damocle della “backstop”, che di fatto costringerebbe l'Irlanda del Nord a restare parte del mercato unico e dell'unione doganale e quindi allineata alla Ue più che al Regno Unito, il Dup per ora ostenta tranquillità. «Non ci aspettavamo certo che la questione del confine fosse risolta adesso», ha fatto sapere ieri il partito unionista. Non c'è dubbio però che il partito sia pronto allo scontro con Londra se si prospetteranno regole diverse per l'Irlanda del Nord e il resto del Regno Unito.

Va ricordato inoltre che il Dup non riflette l'opinione pubblica dei cittadini nordirlandesi, il 56% dei quali aveva votato per restare nella Ue. Secondo i sondaggi la maggioranza della popolazione accetta il fatto che una soluzione speciale va trovata per l'Irlanda del Nord, che mantenga l'affiliazione al Regno Unito ma che eviti il ritorno a una barriera al confine tra le due Irlande.

Il problema è che, dietro i sorrisi e gli annunci di un accordo di ieri, resta il fatto che si tratta di intese provvisorie. Se non verrà trovata una soluzione definitiva a tutte le questioni, l'intero castello di carte potrebbe crollare. Come sottolinea il testo dell'accordo, «nulla è deciso finché tutto non è stato deciso». La questione irlandese sarà ora al centro di un nuovo round di negoziati che inizierà settimana prossima, e verrà poi discussa al Consiglio Ue.

