Turchia, holding vicina a Erdogan acquista media di opposizione

Recep Tayyip Erdogan mette (indirettamente) a segno un altro colpo nel controllo della stampa in Turchia. La holding del magnate Aydin Dogan avrebbe infatti concluso un accordo per la vendita di alcuni tra i principali media di opposizione in Turchia, tra cui il quotidiano laico Hurriyet e la Cnn turca, a un gruppo di imprenditori vicini al presidente per 1,25 miliardi di dollari. Tra i media oggetto della cessione, tutti molto seguiti, ci sarebbero anche il quotidiano Posta, quello sportivo Fanatik, nonché la tv Kanal D.

A guidare la cordata di acquirenti sarebbe la holding che fa capo a Yildirim Demiroren, ex proprietario della squadra di calcio del Besiktas e attuale presidente della Federazione calcistica turca, che nel 2011 aveva già assunto il controllo dei quotidiani di opposizione Milliyet e Vatan, che hanno da allora cambiato la propria linea editoriale. La notizia segna quindi un'ulteriore fortissima concentrazione di potere mediatico nelle mani di gruppi pro-Erdogan.

Un funzionario di Demiroren ha confermato a Reuters l’acquisizione, specificando che l’accordo non è stato ancora reso pubblico, anche se l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare entro la giornata di oggi. Un rappresentante di Hurriyet ha detto che «il personale è al momento informato e una dichiarazione dettagliata sulla transazione verrà diffusa oggi alla Borsa di Istanbul».



Il braccio mediatico di Dogan Holding e il suo fondatore ottuagenario, Aydin Dogan, sono stati a lungo considerati parte dell'establishment laico della Turchia. Erdogan ha ripetutamente accusato il gruppo di pregiudizi contro il suo partito Akp, di tradizione islamista, . Nel 2009, Dogan Media era stata già multata per 2,5 miliardi di dollari per tasse non pagate, in quello che gli oppositori del governo avevano visto come un tentativo di schiacciare le critiche della stampa ad Erdogan. A seguito del pagamento delle tasse, Aydin Dogan fu costretto a vendere i giornali del gruppo Milliyet e Vatan a Demiroren. Da allora, i giornali hanno adottato una forte posizione a favore del governo. Secondo il quotidiano di opposizione Birgun, ora 21 dei 29 quotidiani editi in Turchia saranno sotto il controllo di compagnie che sostengono Erdogan.

L'Associazione dei giornalisti turchi afferma che a gennaio c'erano 154 giornalisti in prigione. Il giro di vite ha visto decine di media indipendenti bloccati per quello che il governo dice essere collegamenti al terrorismo.

Solo lo scorso mese, scrive Reuters, un tribunale ha condannato a morte sei giornalisti in prigione per aver aiutato i cospiratori del tentato colpo di stato del luglio 2016, accusa che i giornalisti hanno negato. In totale, secondo le Nazioni Unite, la Turchia ha arrestato circa 160mila persone e ha licenziato quasi lo stesso numero di dipendenti pubblici dopo il colpo di stato del luglio 2016.

