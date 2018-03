Trump «salva» la Ue dai dazi sull’acciaio ma attacca la Cina: barriere su 60 miliardi di import

La «guerra dei dazi» entra oggi in una nuova fase potenzialmente più destabilizzante, con Usa e Cina in prima linea mentre l’Europa, per ora, è fuori dal conflitto. Donald Trump ha infatti firmato un memorandum che dà mandato al Tesoro di imporre tariffe sulle importazioni dalla Cina con l’obiettivo di combattere l’appropriazione di tecnologia americana da parte di imprese cinesi. Le misure - che colpiranno merci per un valore stimato di 60 miliardi di dollari - prenderanno di mira l'import cinese in cento categorie commerciali, dalle calzature all'elettronica, e imporranno restrizioni agli investimenti cinesi negli Usa. L'annuncio alla vigilia dell'entrata in vigore dei dazi su acciaio e alluminio, che tuttavia escludono per ora l’Unione Europea.

Misure anti-cinesi pronte in due mesi

Le tariffe saranno imposte nel quadro della Sezione 301 dello Us Trade Act del 1974, focalizzata sulle merci ad alto contenuto tecnologico. L’Amministrazione americana accusa la Cina di costringere le aziende americane a condividere le proprie tecnologie in cambio della possibilità di fare affari in Cina. Il governo americano si rivolgerà inoltre all’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) per denunciare le pratiche discriminatorie adottate a suo avviso dalla Cina, una Wto che peraltro il presidente americano ha definito «un disastro per gli Stati Uniti». La lista dei prodotti da colpire verrà definita dopo una consultazione di 15 giorni attraverso consultazioni condotte dall’Ufficio del Rappresentante Usa al Commercio. «Ho un enorme rispetto per il presidente Xi Jinping - ha dichiarato Trump - ma il nostro deficit commerciale con la Cina è troppo alto. Chiediamo ai cinesi di ridurlo immediatamente di 100 miliardi di dollari». I nuovi dazi su 60 miliardi di importazioni, ha detto Trump, «sono una frazione di quello che potrebbero essere».

Cina primo partner degli Usa

La Cina in effetti è il primo partner commerciale degli Stati Uniti, con un interscambio largamente sbilanciato a favore di Pechino: nel 2017, secondo i dati dello Us Census Bureau, il commercio bilaterale ha raggiunto i 636 miliardi di dollari, composto di 130 miliardi di dollari di esportazioni americane e di 506 miliardi di importazioni: un surplus di 376 miliardi a favore di Pechino che Trump è determinato a ridurre. L’annuncio in arrivo oggi è frutto del completamento di un'indagine promossa dalla Casa Bianca che accusa la potenza asiatica di violazioni della proprietà intellettuale e indebite pressioni su trasferimenti di tecnologia ai danni di aziende americane.

I PRIMI DIECI PARTNER COMMERCIALI DEGLI USA

Dati in miliardi di dollari relative al 2017 (Fonte: Us Census Bureau)

Pechino: prenderemo le misure necessarie

La Cina agirà in modo risoluto prendendo «tutte le misure necessarie» per difendersi dalle nuove tariffe sulle importazioni da Pechino che gli Usa dovrebbero annunciare oggi. Lo ha assicurato il Ministero del Commercio cinese in una nota, in cui viene condannato l'unilateralismo della decisione e il protezionismo che la ispira. Pechino sostiene che l’ampio avanzo commerciale che vanta nei confronti degli Usa dipende anche dalle restrizioni alle esportazioni di prodotti hi-tech autoimposte dagli Stati Uniti per preservare il proprio vantaggio tecnologico.

Ue, Brasile, Argentina, Australia e Corea esentate su acciaio e alluminio

L'Unione europea è invece temporaneamente esclusa dai dazi su acciaio e alluminio voluti dagli Usa e che entrano in vigore venerdì. Robert Lighthizer, il rappresentante commerciale degli Stati Uniti, lo ha detto nel suo secondo giorno di testimonianza al Congresso. Il titolare dell'Office of the United States Trade Representative (Ustr) ha spiegato che la Ue, il Brasile, la Corea del Sud, l'Argentina e l'Australia sono esclusi dai dazi mentre negoziano una soluzione definitiva con Washington. Il blocco dei 28 Paesi Ue e le nazioni citate si aggiungono così a Canada e Messico, già esonerati dalle tariffe. Le pressioni dell’establishment europeo, che ha visto compattarsi governi, Commissione europea - con la commissaria Malmstroem in missione a Washington - e imprese, sono dunque riuscite nell’obiettivo di convincere l’Amministrazione americana.

Fatte queste eccezione, i dazi contro acciaio (25%) e alluminio (10%) d’importazione per ragioni di sicurezza nazionale entreranno in vigore alla mezzanotte di oggi, e prenderanno di mira, ancora una volta, la Cina.

