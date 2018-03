Francia, attentato al supermarket: almeno tre vittime. Ucciso l’assalitore

Mattinata di terrore a Trebes, nel Sud della Francia, dove un fondamentalista islamico ha compiuto un raid costato la vita ad almeno tre persone, prima di venire eliminato in un blitz condotto dalle teste di cuoio. Si tratta di un marocchino di 25 anni gi schedato per radicalizzazione.

Il bilancio dell’attacco in ogni caso di tre morti e due feriti. Prima della presa d’ostaggi al supermercato Super U, l’uomo ha rubato un’auto, una Opel bianca, fermando il conducente e sparando contro di lui, ferendolo gravemente. L’uomo ha poi ha sparato sul passeggero che era accanto, uccidendolo.

Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi questa mattina contro due poliziotti a Carcassonne, nei Pirenei francesi, e subito dopoil terrorista, probabilmente un lupo solitario, si barricato in un supermercato di Trbes, poco lontano, tenendo in ostaggio la clientela. Dopo un paio d’ore dall’inizio del sequestro i clienti presi in ostaggio, alcuni dei quali feriti, sono usciti, ma una persona, dipendente del supermercato, stata uccisa. L’uomo, armato, rimasto all’interno con un ufficiale della gendarmeria: chiedeva la liberazione di Salah Abdeslam, l’unico superstite degli attentati parigini del 13 novembre 2015, attualmente incarcerato in Francia. Secondo alcune testimonianze, inoltre, prima di entrare nel supermercato il sequestratore avrebbe inneggiato Allah Akbar e, secondo il giornale locale La Depeche du Midi, avrebbe detto di voler vendicare la Siria.

L’auto usata dall’assalitore di Carcassonne stata ritrovata nel parcheggio del supermercato di Trbes. la prova principale che i due episodi sono dunque legati. Nel primo, uno dei poliziotti presi di mira dai colpi d’arma da fuoco rimasto ferito alla spalla ma non in pericolo di vita. Lo ha detto Yves Lefebvre, sindacalista della polizia, secondo il quale gli uomini della Compagnie Rpublicaine de Securit (Crs) stavano rientrando in caserma da una corsa mattutina quando sono stati attaccati con cinque o sei colpi d’arma da fuoco. L’assalitore avrebbe poi tentato di ricaricare l’arma, che per si probabilmente inceppata ed quindi fuggito in auto.

Intanto sul supermercato di Trbes, teatro del secondo episodio, si sono subito mobilitate le forze speciali francesi con tre elicotteri. Il premier, Edouard Philippe, ha parlato di situazione seria. Il presidente francese, Emmanuel Macron, attualmente impegnato a Bruxelles per il vertice Ue, viene informato sulla situazione a Trbes minuto per minuto, secondo quanto riferiscono fonti vicine al presidente. E si fa sentire: sull’attacco in corso a Trebes tutto porta a credere che si tratti di un attacco terroristico. Le forze di sicurezza sono intervenute in modo coordinato. Voglio assicurare mio sostegno a chi sta affrontando la situazione, ha detto. Ho parlato al telefono col ministro dell’Interno che si sta recando sul posto. Tra qualche ora - ha continuato - sar a Parigi per vedere le misure da adottare.

