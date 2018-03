Ue, passi avanti per l’accordo di partenariato con Londra

DAI NOSTRI INVIATI

BRUXELLES - Gran Bretagna, perfida Albione? Mentre il Regno Unito sta negoziando aspramente la sua uscita dall'Unione europea, Londra ha ottenuto paradossalmente oggi il pieno appoggio dei suoi partner nel condannare la Russia per il suo coinvolgimento nel tentativo di omicidio di una ex spia russa, non senza però provocare divisioni tra i paesi membri. Nel contempo, i Ventisette hanno dato il loro via libera alle linee-negoziali in vista di un accordo di partenariato post-Brexit.

Dopo quattro ore di discussioni tutte dedicate al rapporto con la Russia, durante un vertice di due giorni qui a Bruxelles i Ventotto hanno definito «altamente probabile» il coinvolgimento russo nell'avvelenamento di un ex agente segreto in Gran Bretagna. «I leader dell'Unione condannano fermamente l'uso di armi chimiche in qualsiasi circostanza», ha affermato in una conferenza stampa il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, sottolineando «una solidarietà senza riserve con il Regno Unito».



I Ventisette hanno quindi deciso il richiamo a Bruxelles per consultazioni dell'ambasciatore europeo a Mosca, il tedesco Markus Ederer. Il presidente Tusk ha preannunciato «ulteriori misure» a livello nazionale. Alcuni paesi, come la Lituania e la Repubblica Ceca, hanno avvertito della probabile espulsione dal loro paese di diplomatici russi. «Consideriamo questo attacco una sfida seria (…) alla nostra sovranità europea», ha aggiunto il presidente francese Emmanuel Macron.

Il dibattito tra giovedì e venerdì è stato particolarmente acceso. «Il rapporto con la Russia – racconta un dirigente politico – provoca sempre divisioni, tali e tante sono le diverse tradizioni politiche e culturali». Il Regno Unito è riuscito a convincere i Ventisette a condannare la Russia, forse più di quanto non si aspettavano alcuni paesi, timorosi di una escalation. «Il dibattito è stato altamente ideologico – nota un funzionario europeo -. È stato lungo perché confuso, in assenza di una linea reale».



A dire il vero, la partita è stata una doppia vittoria della premier Theresa May. «Al di là dell'unità di facciata sul richiamo dell'ambasciatore europeo a Mosca, la questione russa ha provocato prevedibili divisioni, in particolare sulle misure di ritorsione», nota un diplomatico. Con un piede fuori, la Gran Bretagna ha provocato tensioni non dissimili da quelle scatenate in passato quando era con due piedi dentro, in questo caso coltivando antichi legami o stuzzicando nuove rivalità con la Russia.

Sulla crisi con Mosca, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha confermato in una conferenza stampa che l'Italia «ha dato con grande chiarezza il proprio assenso» alla decisione di richiamare per consultazione l'ambasciatore europeo in Russia, ma contemporaneamente «come consuetudine della nostra politica estera, sottolineando l'importanza che la condanna non dia automaticamente luogo a escalation e non chiuda i necessari spazi di dialogo con la Russia».



Come detto, sempre oggi i Ventisette hanno dato anche il loro benestare alle linee-guida negoziali sul futuro accordo di partenariato con il Regno Unito, in una seconda vittoria per la premier May. Paolo Gentiloni ha rimarcato il «rilievo cruciale del via libera». Trattative devono iniziare su questo fronte nelle prossime settimane. Nel frattempo, le parti devono anche chiudere il negoziato sull'accordo di divorzio e di transizione (si veda Il Sole 24 Ore del 20 marzo).

Riferendosi al buon andamento dei negoziati di divorzio tra la Gran Bretagna e l'Unione, il presidente del Consiglio ha spiegato: «Credo si debba essere soddisfatti per questo primo risultato. Sapete i capitoli aperti e sapete quanto sia lunga la strada che abbiamo davanti, ma come ha ricordato il capo-negoziatore europeo Michel Barnier circa i tre quarti delle questioni sul tavolo sono state risolte». Uno dei nodi da risolvere è lo status della frontiera tra l'lrlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda.

In buona sostanza, negli ultimi giorni, i rapporti tra Mosca e Bruxelles sono peggiorati grandemente; così come le relazioni tra gli Stati Uniti e il resto del mondo dopo che la Casa Bianca ha annunciato nuove misure protezionistiche. Analizza scettico un diplomatico: «Il quadro di riferimento in politica internazionale è preoccupante, anche per via dei cambi di personale nell'amministrazione Trump che lasciano presagire una politica estera americana più dura».



