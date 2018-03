Tasse, la riforma Trump attira gli investitori 

Tra barriere commerciali e riforma del fisco, diventa sempre più conveniente produrre negli Stati Uniti piuttosto che esportare, in linea con il programma America First del presidente Donald Trump. In particolare, la riforma fiscale approvata a dicembre aveva due obiettivi: ridurre il prelievo per le imprese e semplificare il sistema. Il primo traguardo è stato centrato. Il secondo no: le nuove regole rendono ancora più complicato un sistema fiscale già molto complesso.

Per Robert Stack, managing director di Deloitte Tax LLP, ex deputy assistant secretary per gli International tax affairs, del dipartimento Usa del Tesoro, non ci sono comunque dubbi: «Con un’aliquota del 35%, gli Stati Uniti avevano una tassazione d’impresa molto alta, più elevata di molti Paesi sviluppati. Quindi, un importante aspetto positivo della riforma è stato quello di ridurre questa aliquota al 21%. Un fortissimo vantaggio per le imprese che operano negli Stati Uniti e per quelle che vogliono investirvi. Dal punto di vista delle aziende, è difficile vedere aspetti negativi in questo sforzo di creare un ecosistema più favorevole alle imprese».

E questo è l’unico aspetto della riforma che rende più conveniente investire negli Usa?

È il principale, di gran lunga. Gli altri aspetti della riforma sono molto meno rilevanti per gli investitori esteri. Vorrei però aggiungere che la nuova legge permette la piena deduzione per gli investimenti in beni capitale, che può essere a sua volta un bel vantaggio per gli investitori.

Molta enfasi è stata posta sul possibile rimpatrio di almeno una parte dei 2.600 miliardi di dollari di utili tenuti all’estero dalle multinazionali statunitensi. Ma sarebbe davvero conveniente riportare questi capitali a casa?



In base alle regole attuali, le multinazionali che avevano denaro all’estero potevano impiegarlo in molti tipi di investimenti, compresi in titoli di Stato, azioni e obbligazioni Usa. Quello che non potevano fare, invece, era riportare quel denaro a casa e usarlo nelle loro aziende senza pagarci sopra l’intera aliquota del 35%, al netto dei crediti d’imposta per le tasse pagate all’estero. Questo ha spinto le aziende ad accumulare utili fuori dagli Usa. La riforma permette alle aziende Usa, se lo vogliono, di portare quelle somme in patria e di usarlo nella loro attività economica nel modo che ritengono più opportuno. Più che un incentivo, la riforma dà alle aziende la libertà di fare una scelta, dato che quegli utili vengono già tassati come se fossero già stati portati negli Usa, a una aliquota più bassa del 35%.

Alcuni Paesi Ue temono che la riforma Usa possa violare le regole della Wto. E l’Fmi ha messo in guardia dal rischio di competizione fiscale tra Stati.

La questione della coerenza con le regole Wto non è ancora stata ufficialmente sollevata dalla Commissione Ue, e credo che se succedesse il Governo Usa sarebbe pronto a difendere la correttezza della nuova legge. Il livello del prelievo negli Usa, quando si considerano anche le tasse a livello dei singoli Stati federati, è in linea con quello in vigore in Paesi simili. Quindi è difficile vederci una forma di concorrenza fiscale che conduca ad aliquote molto basse.

