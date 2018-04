Ungheria: Orban verso la riconferma, ma sarà meno forte

BUDAPEST - Viktor Orban riesce a conquistare la maggioranza nel Parlamento ungherese ma l’altissima affluenza alle urne potrebbe averne limitato lo strapotere, impedendogli di ottenere i due terzi dei seggi e negandogli quindi la possibilità di mettere mano di nuovo alla Costituzione. La sua propaganda, intrisa di paura verso i migranti e di attacchi all'Unione europea, ha dunque raggiunto solo in parte l’obiettivo in queste elezioni.



A incalzare il Fidesz di Orban, si conferma Jobbik, il Movimento per un'Ungheria migliore, la formazione razzista di estrema destra, che dovrebbe essere cresciuta rispetto alle elezioni scorse: in qualche modo è dunque riuscito il tentativo di accreditarsi come partito di massa, antisistema: il leader Gabor Vona ha infatti tentato di andare oltre le affermazioni xenofobe concentrandosi sulla battaglia contro la corruzione del governo Orban.

A sinistra i Socialisti e la Coalizione democratica continuano a contare poco nella politica ungherese ma con alcuni accordi di desistenza dell'ultima ora potrebbero essere stati determinanti per frenare Orban.

Mezz'ora prima della chiusura dei seggi aveva votato il 68,13% dei circa 8,3 milioni di ungheresi iscritti nelle liste elettorali. Un'affluenza che non si registrava dal 2002, quando Orban, premier uscente, venne mandato a casa.

E proprio la notevole affluenza, con le file ai seggi per tutta la giornata, aveva alimentato le speranze dei partiti dell'opposizione convinti che solo una massiccia avrebbe potuto contrastare l'egemonia del Fidesz.

Su internet e nelle piazze gli attivisti di sinistra hanno cercato di convincere gli ungheresi a scegliere nei collegi uninominali il candidato dell'opposizione più solido, senza badare alla sua appartenenza politica, con un solo obiettivo: impedire al Fidesz di raggiungere la maggioranza in Parlamento.

«Siamo convinti che la larga partecipazione ci dica chiaramente che gli ungheresi vogliono cambiare chi li governa», ha dichiarato il portavoce dei Socialisti, Bernadett Budai. Mentre Gergely Gulyas, deputato del Fidesz ha detto di ritenere «quasi impossibile» che il suo partito raggiunga la maggioranza dei due terzi: «Avremmo dovuto confermarci in tutti i collegi e distanziare di almeno 20 punti la seconda forza, del tutto irrealistico».

La campagna elettorale di Orban è stata un continuo attacco ai migranti islamici, all'Unione europea e al miliardario George Soros. Non c'è stato comizio nel quale Orban e i suoi non abbiano agitato «i nemici della patria» colpevoli di volere «l'invasione islamica dell'Ungheria». La propaganda del governo ha puntato tutto sulla paura, sul nazionalismo mescolando falsità e affermazioni intollerabili sui migranti, sull'Europa sui finanziamenti alle organizzazioni non governative: «I migranti sono come la ruggine che consumerà poco a poco il nostro Paese», «I migranti si prenderanno le nostre donne», «l'Unione europea vuole cancellare la nostra tradizione e la nostra religione cristiana», «Soros è il simbolo dei poteri internazionali che non vogliono un'Ungheria libera ma vogliono solo sfruttarci».

«Vogliono portarci via il nostro Pese e solo noi del Fidesz siamo in grado di opporci», ha detto il leader populista nell'ultimo appello agli elettori. Mentre all'uscita dal seggio, dopo aver votato, ha rilanciato la sfida all'Unione europea contrapponendo la sua idea di “Europa delle patrie” ai tentativi di rafforzare i legami tra Stati membri, sempre dicendosi «alleato fedele delle istituzioni internazionali»: «Devo difendere il nostro Paese, agisco per difendere l'interesse dell'Ungheria, continueremo la nostra battaglia», ha detto, per poi spiegare che «l'Unione europea non è a Bruxelles, ma è a Budapest, a Berlino, a Praga a Bucarest».

Sono innegabili i progressi dell'economia ungherese nell'era Orban: il Pil è cresciuto del 4,2% nel 2017 e anche quest'anno chiuderà sopra il 4%, la disoccupazione è ai minimi storici, le esportazioni continuano ad aumentare e non si fermano gli investimenti dall'estero. Eppure la strategia di politica economica di Orban - la cosiddetta Orbanomics, una mescola di tagli alle tasse, sostegno alle imprese (meglio se nazionali), intervento dello Stato nei settori più rilevanti, e aiuti ai redditi della classe media – è servita in modo determinare a consolidare il consenso e il potere più che a rilanciare il Paese.

La prova di questo è nei percorsi di sviluppo dei Paesi dell'area – dalla Polonia, alla Repubblica Ceca, alla Slovacchia – che senza le politiche inusuali, la tensione con Bruxelles e l'esposizione mediatica di Orban, hanno migliorato il reddito pro capite più di quanto sia successo in Ungheria.

Senza considerare che la crescita economica ungherese è stata in larga parte sostenuta proprio dai fondi europei, con un'iniezione di risorse di circa 5 miliardi di euro all'anno, che fanno di Budapest il primo beneficiario nella Ue in rapporto al Pil.

Il Fidesz ha sfruttato solo parzialmente la legge elettorale che favorisce i partiti maggiori e permette un capillare controllo del territorio. I 199 seggi del Parlamento magiaro vengono infatti assegnati in modo misto: il sistema, voluto da Orban per blindare la sua maggioranza, prevede infatti che 106 seggi vengano attribuiti nei collegi uninominali e i restanti 93 seggi siano invece ripartiti secondo il criterio proporzionale.

Il consenso del Fidesz sembra essere sceso ancora come è accaduto negli ultimi otto anni ma non è diminuita la sua forza. Quando è ritornato al potere nel 2010, Orban aveva incassato quasi il 53% dei voti e con oltre i due terzi dei parlamentari aveva potuto riscrivere la Costituzione accentrando i poteri nelle sue mani e modificando profondamente il sistema di bilanciamenti istituzionali previsti fino ad allora. Nel 2014 la riconferma al governo era avvenuta con il 45% dei voti e ancora oltre i due terzi dei parlamentari.

Grazie alla maggioranza schiacciante, in questi anni Orban ha rivisto a modo suo la democrazia ungherese, senza timori e nonostante i richiami costanti dell'Unione europea. Lo ha fatto in modo autoritario, per quanto democratico, sfidando Bruxelles e calpestando i principi fondanti della stessa Ue: ha minato l'indipendenza dei media, con leggi specifiche o grazie alle acquisizioni realizzate dai suoi fedelissimi; ha messo in discussione l'indipendenza della magistratura assoggettandola al controllo del governo; ha di fatto annullato anche l'indipendenza della Banca centrale, ora guidata da un suo fedele ex ministro; ha minacciato le organizzazioni umanitarie e le università indipendenti, in parte finanziate dal suo grande nemico, il miliardario americano ma di origini ungheresi, George Soros, cercando di mettere il bavaglio alle ultime voci libere rimaste nel Paese.

Questa volta la strategia, le battaglie, la propaganda della paura di Orban sembrano avere raggiunto l'obiettivo solo in parte. Ma la sua maggioranza in Parlamento non sembra in discussione e sarà lui a governare l'Ungheria per nei prossimi quattro anni almeno.

