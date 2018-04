«Siria, tutte le opzioni sul tavolo». Assad nel mirino di May e Trump. Veto russo all’inchiesta Onu

Sale la tensione sulla Siria e si avvicina l’opzione militare contro il regime di Assad, che secondo molte testimonianze si è reso responsabile negli ultimi giorni di diversi attacchi con armi chimiche. La Russia ha posto il veto alla bozza di risoluzione degli Stati Uniti per istituire un nuovo meccanismo d'inchiesta indipendente sull'uso delle armi chimiche in Siria. Il documento ha ottenuto 12 sì, 2 no (tra cui il veto di Mosca) e un'astensione (la Cina). “Questo è un giorno triste per il Consiglio di Sicurezza, per il regime di non proliferazione e soprattutto per la popolazione di Duma”, ha commentato l'ambasciatrice britannica al Palazzo di Vetro, Karen Pierce.

“La Russia ha scelto ancora una volta il regime di Assad invece dell'unità del Consiglio di Sicurezza, e ha distrutto la credibilità dell'organo Onu”: lo ha detto l'ambasciatrice americana al Palazzo di Vetro, Nikki Haley, ricordando che il veto di Mosca è il sesto su una risoluzione che riguarda l'uso di armi chimiche in Siria (e il 12esimo in generale, dall'inizio del conflitto).

«Tutte le opzioni sono sul tavolo»

In una dichiarazione congiunta Donald Trump e Theresa May hanno “condannato il feroce disprezzo del presidente Assad per la vita umana” e “hanno concordato di non consentire che continui l'uso di armi chimiche”: lo rende noto la Casa Bianca riferendo di una telefonata fra il presidente Usa e il primo ministro britannico dopo il presunto attacco chimico a Duma.



“Il presidente e' stato chiaro - ha detto la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders -. Stiamo lavorando con i nostri partner e alleati e il nostro team per la sicurezza nazionale per esaminare tutte le opzioni”

Vertice all’Eliseo

Nelle ultime ore il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che eventuali raid degli aerei francesi avrebbero come obiettivo le “capacità chimiche” del regime siriano. Macron ha parlato all'Eliseo al fianco del principe saudita Mohammed bin Salman al termine del loro incontro sulla crisi siriana. Il quale ha dal canto suo ha affermato che il suo paese potrebbe partecipare ad eventuali raid contro il regime di Damasco dopo il presunto attacco chimico di sabato. “Se la nostra alleanza con i nostri partner lo esige - ha detto Salman in risposta alla domanda di un giornalista - risponderemo presente”.

