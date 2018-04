Commercio, Trump fa un mezzo dietrofront sulla TPP

Un Donald Trump apparentemente più conciliante sui problemi commerciali ha aiutato oggi le Borse europee ad avviare le contrattazioni su toni positivi: il presidente americano ha segnalato una apertura -come in un dietro-front - verso il possibile ritorno degli Usa nella TPP (Trans-Pacific Partnership) e ha indicato di voler evitare una guerra di dazi con la Cina. Ma si è evidenziata una certa confusione sugli orientamenti di politica commerciale dell'Amministrazione Usa - o comunque una seria difficoltà di interpretazione -, coniugata a un nuovo deciso attacco al Giappone.



Svolta apparente

Ieri sera sembrava emersa una clamorosa svolta dall'unilateralismo al (finora disprezzato) multilateralismo commerciale: Trump ha incaricato Robert Lighthizer (US Trade Representative) e a Larry Kudlow (direttore del National Economic Council) di verificare la strada verso una rinnovata adesione degli Usa alla Tpp, l'accordo multilaterale di libero scambio che era stato firmato dall'Amministrazione Obama con altri 11 Paesi nella regione Asia-Pacifico.

Un anno fa il no alla Tpp

Una intesa molte volte definita deleteria per gli interessi statunitensi dallo stesso Trump, il cui primo atto era stato proprio quello di ritirare gli Usa dal patto. In seguito il Giappone si è fatto promotore di una TPP senza gli Usa, limitata quindi a 11 Paesi e ora in attesa delle ratifiche. Alcune ore dopo Trump ha precisato che gli Usa potranno aderire alla Tpp solo se sostanzialmente migliorata, come del resto aveva detto al Forum di Davos a inizio anno: il tweet ha aggiunto il rilievo che gli Usa hanno già accordi di libero scambio bilaterali con sei degli 11 Paesi della Tpp e che «stiamo lavorando per un accordo con la maggiore di quelle nazioni, il Giappone, che ci ha danneggiato gravemente nel commercio per anni».

Cambiamento tattico

Secondo una interpretazione che va per la maggiore, il tutto potrebbe inquadrarsi in elementi di tecnica negoziale e astuzia politica. Trump ha avuto pressioni da chi gli ha sottolineato come la leva degli Usa sulla Cina per arrivare a un interscambio più equilibrato sarebbe stato superiore se gli Usa fossero stati della Tpp. Ora le ritorsioni promesse da Pechino rischiano di colpire alcune aree del Paese (specie quelle agricole) che si sono finora distinte nell'appoggiare il presidente.

Se fosse seria una volontà Usa di aderire di nuovo alla TPP, si profilerebbe il necessario innesco di un nuovo processo negoziale che finirebbe per sospendere la procedure per arrivare all'entrata in vigore della Tpp a 11.

Pressione su Abe

Al dunque, la sola cosa che emerge con chiarezza è l'intenzione di Trump di mettere sotto pressione il premier giapponese Shinzo Abe, atteso in Florida la prossima settimana, perché accetti di avviare un negoziato bilaterale di libero scambio. Cosa che i giapponesi non vogliono: per loro, il libero scambio con gli Usa era già contenuto nel testo della TPP. Sono recalcitranti a fare ulteriori concessioni a cui sarebbero costretti in trattative a due. Anche la «TPP migliorata» evocata da Trump dipenderebbe in sostanza da nuove concessioni nipponiche a Washington. Che però Tokyo, allora, dovrebbe estendere anche agli altri 10 membri. Un vero rebus, tanto più che alcuni scandali hanno di recente indebolito il governo Abe, che in passato aveva dovuto faticare molto per imporre la Tpp alla lobby agricola locale. Una lobby che vede con terrore un negoziato commerciale a due Tokyo-Washington.

