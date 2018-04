Sanzioni Usa, Mosca avverte l’Europa: «Da che parte state?»

Mentre inizia a delineare la risposta alle sanzioni americane, Mosca avverte l’Europa: che posizione prenderà in questa nuova, durissima fase del confronto con Washington? «Si unirà a quest’assurdità oppure no? - si è chiesto il vicepremier russo Arkadij Dvorkovich -. E se lo farà, quali compagnie europee saranno nostri partner?». Intervenuto a un forum economico a Krasnojarsk, nel cuore della Siberia, Dvorkovich (che è anche co-presidente del Consiglio di cooperazione Italia-Russia) ha affermato che in questi ultimi anni l’Europa ha avuto soltanto da perdere, partecipando alla tornata di sanzioni americane legate alla crisi ucraina.

Ora il governo russo sta analizzando l’impatto che le nuove restrizioni annunciate il 6 aprile scorso dal Tesoro americano potrebbero avere sulla Russia, e soltanto dopo definirà le contromisure: che potrebbero coinvolgere «gli Stati Uniti d’America e qualunque altro Paese straniero», avverte Mosca, a seconda della posizione che ciascuno assumerà. È scritto in un progetto di legge che la Duma, il Parlamento russo, ha iniziato a discutere venerdì.

Il testo mette nel mirino una lunga lista di voci dell’import americano in Russia, dai medicinali ai superalcoolici, per rispondere alle restrizioni con cui Washington sta stringendo un cerchio attorno agli oligarchi e alle loro compagnie: «Creando ostacoli al business russo», ha riassunto il presidente della Duma, Vjaceslav Volodin. Le controsanzioni in discussione potrebbero effettivamente rispecchiare l’orientamento del Cremlino, dal momento che la Duma è composta da partiti in vario modo vicini al potere. È comprensibile, ha commentato il portavoce Dmitrij Peskov, che i deputati vogliano rispondere alle sanzioni americane, e le loro proposte verranno prese in considerazione. La Duma proseguirà la discussione la settimana prossima. Per divenire operative, le decisioni devono diventare parte di ordini presidenziali.

Nel 2014, reagendo alle misure decise da americani ed europei per la crisi ucraina, Mosca decretò l’embargo di una serie di generi alimentari provenienti dai Paesi coinvolti nelle sanzioni. Ora la lista rischia di allungarsi. Secondo i dati del servizio doganale russo, dagli Stati Uniti la Russia ha importato nel 2017 merci per un valore di 12,7 miliardi di dollari: macchinari, aeroplani, prodotti farmaceutici e chimici, attrezzature mediche. A fronte di un export pari a 17 miliardi. Il nuovo bando potrebbe riguardare prodotti agricoli, software, medicinali, alcoolici, tabacco. Inoltre - sempre che il progetto di legge venga fatto proprio dal Cremlino - la Russia potrebbe sospendere la collaborazione con gli Stati Uniti sul fronte dell’energia atomica, della costruzione di aerei e di motori per razzi, vietando alle compagnie americane di prendere parte a eventuali privatizzazioni. Nel mirino potrebbero finire anche i servizi: consulenze, auditing e studi legali. La loro attività in Russia potrebbe subire restrizioni.

Un senatore russo, Serghej Rjabukhin, ha citato tra le possibili contromisure anche il blocco delle forniture di titanio russo: la Russia è il primo produttore mondiale del metallo. Ma questo è uno dei provvedimenti che metterebbe in difficoltà compagnie americane come Boeing, ma andrebbe a colpire anche gli interessi russi. Il monopolio che lo produce, VSMPO-Avisma, ha avvertito che il bando sull’export di titanio negli Usa danneggerebbe seriamente la sua posizione nei mercati emergenti.

